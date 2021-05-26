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Новости Общество
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СМИ (3786) Dragon Capital (8) Мусаева Севгиль (9) Украинская правда (3) Фиала Томаш (7)

Новым владельцем "Украинской правды" стал Томаш Фиала

Новости Цензор.НЕТ Общество

Новым владельцем

Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда".

Стороны договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.

Команда "Украинской правды" во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Аленой Притулой, которая и в дальнейшем будет выполнять роль редактора-основателя.

"По аналогии с проектом НВ, мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику УП и рады анонсировать подписание соответствующего документа, будет находиться в свободном доступе на сайте "Украинской правды"",- сказал Фиала.

"Весь 21 год существования "Украинской правды" для нашей команды на первом месте были интересы читателя и украинского общества. Этот принцип является для нас незыблемым и главным, мы и в дальнейшем будем придерживаться его в нашей работе. Редакционное соглашение с новым владельцем УП закрепляет это на бумаге", - отметила Мусаева.

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Отмечается, что Dragon Capital рассматривает эту инвестицию как еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине. Инвестиционная компания убеждена в больших перспективах цифровых медиа как успешного бизнеса, популярность которых будет расти в течение следующих лет.

Богатый опыт Dragon Capital, накопленный в процессе инвестиций в цифровые медиа и другие смежные отрасли, а также дополнительные инвестиции в продукт и инфраструктуру УП помогут проекту стать еще более интересным для читателя и укрепить его лидерские позиции на рынке.

Редакция НВ, другого медиа-проекта группы компаний Dragon Capital продолжит свою работу совершенно независимо от редакции УП.

Dragon Capital владеет медиахолдингом Новое время. В мае 2014 года вышел первый номер одноименного журнала. Сейчас в составе также НВ сайт и радио. В январе 2021-го Dragon Capital купила еще два новостных портала - "Минфин" и finance.ua.

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Топ комментарии
+11
Що "УП", що "Новое время" Фіали пхали у владу Зелю, аж куфайки завертались.
Главред НВ Сич дуже вірив в новьіе_зєлєньіе_ліца.

На медійному полі багато змін не відбудеться.
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26.05.2021 15:36
+10
нині на уп труть коменти проти найвеличнішого сцикла, а тут уявляю що буде...
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26.05.2021 15:18
+10
УПячка - це інфопомийка, яка вилизує ЗЕ-зад
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26.05.2021 15:36
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Правила форума Совет форумчан
Эксперты Цензора ,что скажете по этому поводу?
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26.05.2021 15:13 Ответить
Якщо при Фіалі буде таке саме ставлення до коментаторів, яке було свого часу при Притулі, гарні часи до УП не повернуться.

Олено Юріївно, моя пропозиція в електронному листі чинна.

Ви спізнюєтесь (неактуальні), Ви поза трендами, Ви нецікаві - і не лише Ви, а все, до чого Ви торкаєтеся. Які справи у Лещенка, у Найєма, а як у Вашому особистому житті? Все добре?

Моя совість є чистою. Я Вас попереджав.
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26.05.2021 15:28 Ответить
Очень много фейков в Украину 2014-2019 зашло именно через "УП". Деньги для некоторых не пахнут.
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26.05.2021 15:40 Ответить
Там зараз є стаття де Білецький розповідає про те, що захоплений Бацькою бєларус ще і воював перебував у составі Азову.
Це щодо питання на чиїй стороні Білецький та Аваків
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26.05.2021 16:17 Ответить
або УП - це вже самі вирішуйте
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26.05.2021 16:17 Ответить
юзер Борисович на на форумі Цензора - схоже, це зеб Веніславський
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26.05.2021 17:33 Ответить
Веніславський з КС України?
Ні, Ви помилилися.
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28.05.2021 16:18 Ответить
"Українська правда" від Capital-у

занятно... Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 2922

так начебто ж назалежне видання було, чи як ? Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 3601
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26.05.2021 15:48 Ответить
Алена Притула викликала дух Гонгадзе і він сказав:

"Продавай, Альона, НЕЗАЛЕЖНЕ видання.... вот саме для цього я і голову поклав" Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 650

а ви тут розповідаєте про продажниїх політиків та продажний мудрий нарід,
"Українська правда! - продано !!!!!
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26.05.2021 15:53 Ответить
Так там еще и Шеремет тоже... Короче вем, кто спит с Аленой или голову отреают или в машине взрывают.
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26.05.2021 16:00 Ответить
Алёна Юрьевна Притула

Born: March 10, 1967 (age 54 years),

.
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26.05.2021 16:17 Ответить
Бутусов тоже должен подумать. Щетаю шо сейчас можна вымутить пару островов в средиземном море в обмен на сайт. Пока за вранье санкции и сранкции не наложили и не стал бесплатным. Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 5307
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26.05.2021 17:23 Ответить
нині на уп труть коменти проти найвеличнішого сцикла, а тут уявляю що буде...
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26.05.2021 15:18 Ответить
Тут? Да тут тоже
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26.05.2021 15:29 Ответить
Алёна Юрьевна Притула

Born: March 10, 1967 (age 54 years),
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26.05.2021 15:55 Ответить
да.... майже вся наша "опозиція" родом звідти )))
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26.05.2021 16:19 Ответить
Томаш Фиала - украинец, который режет правду-матку украинцам. Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 1970
Или не украинец?
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26.05.2021 15:18 Ответить
Теперь это будет "Неукраинская неправда".
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26.05.2021 15:27 Ответить
Это как украинский выбор Гройсмана Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 9935
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26.05.2021 15:28 Ответить
Не знаю этого томаша, но не думаю, что кацапы продали бы издание в чужие руки.
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26.05.2021 15:21 Ответить
а точнее Сорос
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26.05.2021 15:27 Ответить
100%
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26.05.2021 15:55 Ответить
Фиала норм штрих, прозападный дядька, все нормально.
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26.05.2021 15:28 Ответить
Якщо замішані кацапські гроші, то прозахідність вже під питанням.
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26.05.2021 15:47 Ответить
Придётся менять название газеты. Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 125
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26.05.2021 15:28 Ответить
Що "УП", що "Новое время" Фіали пхали у владу Зелю, аж куфайки завертались.
Главред НВ Сич дуже вірив в новьіе_зєлєньіе_ліца.

На медійному полі багато змін не відбудеться.
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26.05.2021 15:36 Ответить
УПячка - це інфопомийка, яка вилизує ЗЕ-зад
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26.05.2021 15:36 Ответить
Різниця між ресурсами Пінчука і Порошенка насправді невелика. Як на мене, що хрестики, що знищення "невдобних" коментарів це одне й те ж - замах на свободу слова. Але на форумі УП боти Порошенка почуваються цілком вільно і серуть цілодобово, їх не банять, та й не банили ніколицілеспрямовано, хоча їх там більшість, а не 15 відсотків, як прихильників у суспільстві. Тож і тут ПОКИ ЩО рахунок не на користь Цензора, де боти Порошенка чинять справжній терор проти БУДЬ КОГО, хто посміє критикувати їх шоколадну ікону.
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26.05.2021 16:05 Ответить
Цензор ресурс Порошенка ?
ну ты дайош, паря !!!! Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 5409
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26.05.2021 16:19 Ответить
просто бань придурка Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 7174
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26.05.2021 16:21 Ответить
Точно! Доведи "придурку" і іншим, що "придурок" правий!
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26.05.2021 16:25 Ответить
Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 1515
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26.05.2021 19:34 Ответить
Так и сделаю. Забаню тебя.
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27.05.2021 00:43 Ответить
я спеціально веду кондуїт. І скажу так: адекватних (багатьох з нас ви ще порохоботами кличите) і зебілів (до яких я відношу і апологетів воної, сволоти, нацсук, грице-смешкових, пальчикових, само собою зажопів та інших придурків) - приблизно порівну. На сьогодні: 1870 на 1868 (щоправда, зараз деактивованих вилучаю - може, щось і зміниться). До речі, адміни+модери нині вас нищать нещадно, але не за криві слова на нашу адресу, а на адресу України і демократії. Да, і ще: приблизно 200 ваших щороку відколюється, оскільки по року і більше на форум не заходять.
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26.05.2021 17:41 Ответить
Покопавшись в сети, прошу изменить заголовок на такой: Новым собственником УП стал Леонид Кучма.
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26.05.2021 15:37 Ответить
Схоже, якщо співпраця Dragon Capital з Пінчуком...
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26.05.2021 15:45 Ответить
Пинчук своей головой не заработал ни копейки и живет альфонсом при дочке Кучмы.
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26.05.2021 15:51 Ответить
Особливо мілєнько те, що Фіала не буде втручатись в редакційну політику.
Вибачте,а який тоді був сенс вкладати кошти,якщо нічого не зміниться ? Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 5823
Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 5353
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26.05.2021 15:40 Ответить
Не "томашфіала", а Сорос. Який скупляє вже не монополії, а цілі країни. У Сороса і пуйла на Україну плани корелюються. І Соросу і пуйлу українці в Україні не потрібні. Соросу треба українські ресурси, а пуйлу треба, щоб цими ресурсами володіли будь хто, окрім ненависних йому і всім росіянам українців. Передбачаю, що в найблищі роки етнічний склад України змінеться. А не треба бути бидлом скиглящим!!!
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26.05.2021 15:51 Ответить
В світі лишилось дві країни з білим населенням.
Це Україна і Білорусь. Всі інші вже встратили свій етнічний вигляд. Особливо успішні європейські країни
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26.05.2021 16:35 Ответить
Фиала это Сорос, и никто другой. Про "сохранение редакционной политики" это просто анекдот, Фиала-Сорос уже купил "Минфин", "Лигу", Финанс.юа, НВ, и оттуда уже успели уволиться десятки сотрудников, обвинив Фиалу в, дословно, "перетворенні видання на майданчик для джинси й замовних статей". И другого ожидать не стоит, не для того еврей покупает СМИ, чтобы говорить гоям правду. А совсем наоборот. Да, и купил УП Фиала у Пинчука. О чем вполне четко было сказано назначением на пост главного редактора АП Севгиль Мусаевой, известной вылизывательницы Пинчука на всех его "международных форумах", она до УП была штатной пинчуковской пиарщицей.
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26.05.2021 15:58 Ответить
газета "правда" . "основана В.И.Лениным в 1912 году".....
газета "Українська правда" (дуже оригінально) ...заснована Георгієм Гонгадзе ...
Де зараз Гонгадзе і де "українська правда" ?
Хоч би спомин про Георгія прибрали ......
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26.05.2021 15:59 Ответить
Притула что, перестала быть любовницей Владимира Литвина ?
Она классический пример контролируемой оппозиции как и Остап Дроздов.
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26.05.2021 15:59 Ответить
Это экзистенциальная ошибка УПячки - позорное пятно, метка. Там на НВ фашистско-корпоративная атмосфера бизнес-интересов владельцев и приближенных лиц, те чисто олигархический проект по продвижению этих интересов.
На УПячке была какаято вакханалия и пантомима свободы слова, чтото особое, теперь опять будет бабло-проект от олигарха.
А по простому - Притула, Мусаева и тп продали "свободу слова", продали память Гонгадзе, продали имя и репутацию УП, что они значили для всех.
Есть стратегические ресурсы, которые не продаются - они находятся в руках общественности, народа, элиты, времени - это в том числе земля, мы все принадлежим времени. Устали поддерживать УП и бездарные управленцы? Можно было выпустить акции и продать людям.
Какой позор! ГАНЬБА!)

Это знак того, что дискурс в Украине еще больше олигархизуется, те укрупняется и никакой деолигархизации, несмотря на законы или заявления ждать не стоить.
Нет также обсуждения проблем этого дискурса - засилье проплаченных экспертов-клоунов, засилье рейтинговых агенств и социологических служб, якобы меряющих общественное мнение, засилье ботоферм и около-политических сливных бочков, в результате чего новости становятся все более эпатажными, радикальными и бессмысленными - простой взрыв б у к о в о к)

п.с.
Спасибо Бутусову, что здесь пока еще можно выражаться)
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26.05.2021 16:01 Ответить
Шо за бред ты несешь?
Какая репутация может быть у бульварного издания, где работают серлещенко и наем?
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26.05.2021 16:05 Ответить
Почему этой новости нет на самой правде?
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26.05.2021 16:05 Ответить
потому что она "Правда" (продана !!!!) Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 1280
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26.05.2021 16:21 Ответить
Зачем вообще сайту собственники - миллионеры? Достаточно оплачивать работу нескольких редакторов и платить иногда журналистам за крупные статьи, ну еще хостинг оплачивать. Там расходров на 10 000 дол в месяц рекламе оно отбивается. Я думал это просто пул журналистов. Зачем вообще продаваться? При Гонгадзе сайт работал сам по себе, без инвесторов и все было ок.
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26.05.2021 16:11 Ответить
При Гонгадзе 90% населения не слышали, что такое интернет, а 99,9 - кто такой Горгадзе.
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26.05.2021 16:33 Ответить
Украинская правда и раньше вещала соросинные новости. Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 7144Сейчас просто Фиала официально на себя оформил этот сайт. То же самое было с Прямым каналом, который с дня основания лизал задницу Порошенко, но официально стал его каналом намного позже. Вальцманоиды, налетай!!! Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 2518
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26.05.2021 16:12 Ответить
Колись був на ФУПі. Модераторша з Вологди мене вижила.
Я тоді ржав з вологодсько-тернопільського злодійкуватого скандалу.
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26.05.2021 16:46 Ответить
УП як була сірою так і залишилась. звичайна газетка, яка претендує на солідність. Там коментів "по делу" ноль. Та хай собі танцюють "сім-сорок", як там в оригінальній пісні - "в семь сорок он приедет ...."
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26.05.2021 17:19 Ответить
Це давно вже не українське видання, а Притула давно лягла під Юлю потім під зеДебіла.
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26.05.2021 17:33 Ответить
Ахахахаха! Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 3109
Соросятинская избушка на курьих лапках окончательно легализовалась)) Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 9949
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26.05.2021 17:58 Ответить
"Украинская правда" Московского патриархата сменила владельца?
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26.05.2021 19:22 Ответить
 
 