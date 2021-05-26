Новым владельцем "Украинской правды" стал Томаш Фиала
Новости Цензор.НЕТ Общество
Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда".
Стороны договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.
Команда "Украинской правды" во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Аленой Притулой, которая и в дальнейшем будет выполнять роль редактора-основателя.
"По аналогии с проектом НВ, мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику УП и рады анонсировать подписание соответствующего документа, будет находиться в свободном доступе на сайте "Украинской правды"",- сказал Фиала.
"Весь 21 год существования "Украинской правды" для нашей команды на первом месте были интересы читателя и украинского общества. Этот принцип является для нас незыблемым и главным, мы и в дальнейшем будем придерживаться его в нашей работе. Редакционное соглашение с новым владельцем УП закрепляет это на бумаге", - отметила Мусаева.
Отмечается, что Dragon Capital рассматривает эту инвестицию как еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине. Инвестиционная компания убеждена в больших перспективах цифровых медиа как успешного бизнеса, популярность которых будет расти в течение следующих лет.
Богатый опыт Dragon Capital, накопленный в процессе инвестиций в цифровые медиа и другие смежные отрасли, а также дополнительные инвестиции в продукт и инфраструктуру УП помогут проекту стать еще более интересным для читателя и укрепить его лидерские позиции на рынке.
Редакция НВ, другого медиа-проекта группы компаний Dragon Capital продолжит свою работу совершенно независимо от редакции УП.
Dragon Capital владеет медиахолдингом Новое время. В мае 2014 года вышел первый номер одноименного журнала. Сейчас в составе также НВ сайт и радио. В январе 2021-го Dragon Capital купила еще два новостных портала - "Минфин" и finance.ua.
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Пожалуйста, подождите...
Олено Юріївно, моя пропозиція в електронному листі чинна.
Ви спізнюєтесь (неактуальні), Ви поза трендами, Ви нецікаві - і не лише Ви, а все, до чого Ви торкаєтеся. Які справи у Лещенка, у Найєма, а як у Вашому особистому житті? Все добре?
Моя совість є чистою. Я Вас попереджав.
воювавперебував у составі Азову.
Це щодо питання на чиїй стороні Білецький та Аваків
Ні, Ви помилилися.
занятно...
так начебто ж назалежне видання було, чи як ?
"Продавай, Альона, НЕЗАЛЕЖНЕ видання.... вот саме для цього я і голову поклав"
а ви тут розповідаєте про продажниїх політиків та продажний мудрий нарід,
"Українська правда! - продано !!!!!
Born: March 10, 1967 (age 54 years),
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Born: March 10, 1967 (age 54 years),
Или не украинец?
Главред НВ Сич дуже вірив в новьіе_зєлєньіе_ліца.
На медійному полі багато змін не відбудеться.
ну ты дайош, паря !!!!
Вибачте,а який тоді був сенс вкладати кошти,якщо нічого не зміниться ?
Це Україна і Білорусь. Всі інші вже встратили свій етнічний вигляд. Особливо успішні європейські країни
газета "Українська правда" (дуже оригінально) ...заснована Георгієм Гонгадзе ...
Де зараз Гонгадзе і де "українська правда" ?
Хоч би спомин про Георгія прибрали ......
Она классический пример контролируемой оппозиции как и Остап Дроздов.
На УПячке была какаято вакханалия и пантомима свободы слова, чтото особое, теперь опять будет бабло-проект от олигарха.
А по простому - Притула, Мусаева и тп продали "свободу слова", продали память Гонгадзе, продали имя и репутацию УП, что они значили для всех.
Есть стратегические ресурсы, которые не продаются - они находятся в руках общественности, народа, элиты, времени - это в том числе земля, мы все принадлежим времени. Устали поддерживать УП и бездарные управленцы? Можно было выпустить акции и продать людям.
Какой позор! ГАНЬБА!)
Это знак того, что дискурс в Украине еще больше олигархизуется, те укрупняется и никакой деолигархизации, несмотря на законы или заявления ждать не стоить.
Нет также обсуждения проблем этого дискурса - засилье проплаченных экспертов-клоунов, засилье рейтинговых агенств и социологических служб, якобы меряющих общественное мнение, засилье ботоферм и около-политических сливных бочков, в результате чего новости становятся все более эпатажными, радикальными и бессмысленными - простой взрыв б у к о в о к)
п.с.
Спасибо Бутусову, что здесь пока еще можно выражаться)
Какая репутация может быть у бульварного издания, где работают серлещенко и наем?
Я тоді ржав з вологодсько-тернопільського злодійкуватого скандалу.
Соросятинская избушка на курьих лапках окончательно легализовалась))