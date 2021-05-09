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Новости Политика Украины
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Рада рассмотрит законопроект о медиа в мае, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада рассмотрит законопроект о медиа в мае, - Ткаченко

Законопроект о медиа могут вынести на голосование в Верховной Раде в середине или в конце мая.

Об этом заявил в интервью Радіо Свобода министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце. По крайней мере, мы ставим себе это целью", - сказал он.

По словам министра, диалог с представителями медиасообщества относительно законопроекта о медиа "сыграл плохую шутку".

"За это время, пока обсуждается закон о СМИ, он уже немного отстает от реалий", - сказал Ткаченко. Он считает, что "закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке".

Также читайте: "Попытки ограничить свободу слова недопустимы": журналисты призвали снять законопроект о медиа с рассмотрения Рады

"И наконец все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе, и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с цивилизованным миром, не таким, как такая регуляция, как мы видим сейчас происходит в России, когда уважаемое издание, типа "Медуза", объявляют иностранным агентом. Это совсем иного рода регуляция. Цивилизованная, европейская и по европейским стандартам", - сказал министр.

Напомним, 28 декабря 2019 года Народные депутаты от "Слуги народа" и "За майбутнє" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о медиа. Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

19 мая 2020 года Верховная Рада отправила законопроект о медиа на повторное первое чтение.

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу доработанный законопроект о медиа, несмотря на призывы общественных организаций и журналистов отклонить его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы был закон о медиа, то каналы Медведчука закрыли бы без СНБО, - Ткаченко

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
И что, Г+Г закроют как рассадник фейков и дезы? Да неужели будет такое счастье?
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09.05.2021 23:07
+6
Нужно еще сильнее монополизировать рынок под себя родимых и наказать неугодных.
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09.05.2021 23:08
+4
Воно (Саша Симпсон) ******** хробачків з Г+Г.

Рада розгляне законопроєкт про медіа в травні, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2007
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09.05.2021 23:42
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Правила форума Совет форумчан
До лампочки все законы , если рулят олигархи ....
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09.05.2021 23:06 Ответить
Нужно еще сильнее монополизировать рынок под себя родимых и наказать неугодных.
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09.05.2021 23:08 Ответить
У керма зелені недоумки. Бубочко наш рулєвой.
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09.05.2021 23:09 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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09.05.2021 23:39 Ответить
Як то казали - рада розглядає безліч питань, окрім дійсно потрібних та важливих.
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10.05.2021 09:14 Ответить
І шо? Медведчуківські канали знов з"являться в медійному просторі?
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09.05.2021 23:07 Ответить
И что, Г+Г закроют как рассадник фейков и дезы? Да неужели будет такое счастье?
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09.05.2021 23:07 Ответить
Закриють "Наш","5" та "Прямий".
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09.05.2021 23:11 Ответить
Рада розгляне законопроєкт про медіа в травні, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4203
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09.05.2021 23:34 Ответить
Воно (Саша Симпсон) ******** хробачків з Г+Г.

Рада розгляне законопроєкт про медіа в травні, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2007
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09.05.2021 23:42 Ответить
Хитросделанные мрази , вы ублюдки, на своей помойке 💩🤮Г+Г. угробили репутацию Порошенко , тем самым медленно , но уверенно загоняете Украину в *********
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10.05.2021 08:15 Ответить
А какого года?
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10.05.2021 00:26 Ответить
Давайте угадаю, с новым законом про медиа, закроют прямой, пятый, эспрессо и атр. А г+г, наш, получат госфинансисирование.
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10.05.2021 07:39 Ответить
Я так думаю, хочуть ввести банальну цензуру.
Заткути рота опозиції. Не проросійським засобам дезінформації, а саме правдивим проукраїнським позиційним.
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10.05.2021 09:12 Ответить
 
 