Рада рассмотрит законопроект о медиа в мае, - Ткаченко
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Законопроект о медиа могут вынести на голосование в Верховной Раде в середине или в конце мая.
Об этом заявил в интервью Радіо Свобода министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце. По крайней мере, мы ставим себе это целью", - сказал он.
По словам министра, диалог с представителями медиасообщества относительно законопроекта о медиа "сыграл плохую шутку".
"За это время, пока обсуждается закон о СМИ, он уже немного отстает от реалий", - сказал Ткаченко. Он считает, что "закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке".
"И наконец все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе, и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с цивилизованным миром, не таким, как такая регуляция, как мы видим сейчас происходит в России, когда уважаемое издание, типа "Медуза", объявляют иностранным агентом. Это совсем иного рода регуляция. Цивилизованная, европейская и по европейским стандартам", - сказал министр.
Напомним, 28 декабря 2019 года Народные депутаты от "Слуги народа" и "За майбутнє" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о медиа. Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
19 мая 2020 года Верховная Рада отправила законопроект о медиа на повторное первое чтение.
1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу доработанный законопроект о медиа, несмотря на призывы общественных организаций и журналистов отклонить его.
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