Рада отправила на доработку законопроект "О медиа"

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За такое решение проголосовало 278 народных депутатов.

С инициативой направить законопроект на повторное первое чтение выступили его авторы.

Автор законопроекта и председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко рассказал: "Мы получили десятки обращений от представителей индустрии, имели трехдневную видео-конференцию с Советом Европы. На данный момент необходимо много структурных дополнений. Лучше это (законопроект. - Ред.) отправить на повторное первое чтение. Изменения касаются и полномочий Нацсовета, и регулирования онлайн-медиа, и приведения многих положений, в том числе о вещании громад, к правилам Европейский директивы об аудиовизуальных медиа".

Автор альтернативного законопроекта, нардеп фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, поддержал идею на базе двух документов и с учетом имеющихся предложений написать новый законопроект.

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