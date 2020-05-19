Рада відправила на доопрацювання законопроєкт "Про медіа"

Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт №2693 "Про медіа".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За таке рішення проголосувало 278 народних депутатів.

З ініціативою направити законопроєкт на повторне перше читання виступили його автори.

Автор законопроєкту і голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів: "Ми отримали десятки звернень від представників індустрії, мали триденну відео-конференцію з Радою Європи. На цей момент необхідно багато структурних доповнень. Краще це (законопроєкт. - Ред. ) відправити на повторне перше читання. Зміни стосуються і повноважень Нацради, і регулювання онлайн-медіа, і приведення багатьох положень, в тому числі про мовлення громад, до правил Європейської директиви про аудіовізуальні медіа".

Автор альтернативного законопроєкту, нардеп фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький, підтримав ідею на базі двох документів і з урахуванням наявних пропозицій написати новий законопроєкт.

Також читайте: Комітет ВР розгляне законопроєкт "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову". Після цього його винесуть у зал, - Княжицький