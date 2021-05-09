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Рада розгляне законопроєкт про медіа в травні, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада розгляне законопроєкт про медіа в травні, - Ткаченко

Законопроєкт про медіа можуть винести на голосування у Верховній Раді в середині або в кінці травня.

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, наприкінці. Принаймні ми ставимо собі це за мету", – сказав він.

За словами міністра, діалог із представниками медіаспільноти стосовно законопроєкту про медіа "зіграв поганий жарт".

"За цей час, поки обговорюється закон про медіа, він вже трішки відстає від реалій", – сказав Ткаченко. Він вважає, що "закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку".

Також читайте: Якби був закон про медіа, то канали Медведчука закрили б без РНБО, - Ткаченко

"І врешті решт всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі і така регуляція започатковується в Америці. Тому, перепрошую, будемо рухатися разом із цивілізованим світом, не таким, як така регуляція, як ми бачимо зараз відбувається в Росії, коли шановане видання, типу "Медуза", оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована, європейська і за європейськими стандартами", – сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про медіа передбачатиме жорстке покарання щодо питання збройної агресії, - "слуга народу" Кравчук
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Топ коментарі
+10
И что, Г+Г закроют как рассадник фейков и дезы? Да неужели будет такое счастье?
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09.05.2021 23:07
+6
Нужно еще сильнее монополизировать рынок под себя родимых и наказать неугодных.
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09.05.2021 23:08
+4
Воно (Саша Симпсон) ******** хробачків з Г+Г.

Рада розгляне законопроєкт про медіа в травні, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2007
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09.05.2021 23:42
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До лампочки все законы , если рулят олигархи ....
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09.05.2021 23:06 Відповісти
Нужно еще сильнее монополизировать рынок под себя родимых и наказать неугодных.
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09.05.2021 23:08 Відповісти
У керма зелені недоумки. Бубочко наш рулєвой.
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09.05.2021 23:09 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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09.05.2021 23:39 Відповісти
Як то казали - рада розглядає безліч питань, окрім дійсно потрібних та важливих.
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10.05.2021 09:14 Відповісти
І шо? Медведчуківські канали знов з"являться в медійному просторі?
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09.05.2021 23:07 Відповісти
И что, Г+Г закроют как рассадник фейков и дезы? Да неужели будет такое счастье?
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09.05.2021 23:07 Відповісти
Закриють "Наш","5" та "Прямий".
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09.05.2021 23:11 Відповісти
Рада розгляне законопроєкт про медіа в травні, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4203
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09.05.2021 23:34 Відповісти
Воно (Саша Симпсон) ******** хробачків з Г+Г.

Рада розгляне законопроєкт про медіа в травні, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2007
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09.05.2021 23:42 Відповісти
Хитросделанные мрази , вы ублюдки, на своей помойке 💩🤮Г+Г. угробили репутацию Порошенко , тем самым медленно , но уверенно загоняете Украину в *********
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10.05.2021 08:15 Відповісти
А какого года?
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10.05.2021 00:26 Відповісти
Давайте угадаю, с новым законом про медиа, закроют прямой, пятый, эспрессо и атр. А г+г, наш, получат госфинансисирование.
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10.05.2021 07:39 Відповісти
Я так думаю, хочуть ввести банальну цензуру.
Заткути рота опозиції. Не проросійським засобам дезінформації, а саме правдивим проукраїнським позиційним.
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10.05.2021 09:12 Відповісти
 
 