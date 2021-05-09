Рада розгляне законопроєкт про медіа в травні, - Ткаченко

Законопроєкт про медіа можуть винести на голосування у Верховній Раді в середині або в кінці травня.

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, наприкінці. Принаймні ми ставимо собі це за мету", – сказав він.

За словами міністра, діалог із представниками медіаспільноти стосовно законопроєкту про медіа "зіграв поганий жарт".

"За цей час, поки обговорюється закон про медіа, він вже трішки відстає від реалій", – сказав Ткаченко. Він вважає, що "закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку".

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"І врешті решт всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі і така регуляція започатковується в Америці. Тому, перепрошую, будемо рухатися разом із цивілізованим світом, не таким, як така регуляція, як ми бачимо зараз відбувається в Росії, коли шановане видання, типу "Медуза", оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована, європейська і за європейськими стандартами", – сказав міністр.

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