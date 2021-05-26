Окупанти обстріляли село в Донецькій області, поранено мирного жителя

Внаслідок обстрілу найманців РФ у селі Славне зазнав поранення мирний житель. Чоловіка госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомила пресслужба Мар'їнської міської військово-цивільної адміністрації.

"26 травня 2021 в селі Славне внаслідок ворожого обстрілу мирний житель зазнав вогнепального осколкового проникаючого сліпого поранення передньої поверхні грудної клітки справа, через що у людини стався перелом третього ребра, правобічний гемопневмотореск, гемоторогічний шок 2-го ступеня", - сказано в повідомленні.

Повні обставини подій встановлюються. Постраждалого одразу доправили в Курахівську міську лікарню, зараз направили у військовий госпіталь №66 в м. Покровськ.

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