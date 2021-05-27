"Укравтодор" презентував систему онлайн-контролю за дорогами E-ROAD

З допомогою цієї системи в оперативному режимі можна буде відстежувати хід і якість виконання робіт з ремонту і будівництва дорожньої інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про переваги впровадженої системи розповідається на офіційній сторінці "Укравтодору" в Facebook.

"Наша мета - забезпечити фундамент для прийняття управлінських рішень на основі даних, data-based policies. Під планами і стратегіями повинна стояти наука. Для цього була розроблена єдина система управління станом автомобільних доріг E-ROAD з широким спектром аналітичних інструментів", - зазначають в "Укравтодорі".

Так, в основі системи лежить інтерактивна карта дорожніх робіт, де є докладна інформація про контракти підрядників, можна перевірити актуальну стадію виконуваних робіт в ході президентської програми "Велике будівництво".

Крім того, ця система дозволяє здійснювати супровід кожного об'єкта дорожньої інфраструктури на всіх етапах, починаючи з планування і розробки проекту, закінчуючи безпосередньо ремонтом або будівництвом. Доступ до даних в реальному часі забезпечує прозорість у відносинах між Укравтодором та службами автомобільних доріг в областях.

Зазначається, що оперативність надходження і обробки даних дає можливість ще суворіше контролювати дотримання термінів виконання робіт і оперативно втручатися в разі виявлених порушень. E-ROAD не тільки скорочує час збору і обробки інформації, але і значно розширює спектр можливостей.

Наприклад, система обробляє інформацію з пунктів системи Зважування-в-русі (WIM), що включає дані про потік транспортних засобів, порушення в розрізі годин або днів і суми потенційних штрафів. За допомогою E-ROAD можна також відстежити порушника за номерним знаком. Система E-ROAD є частиною глобальної стратегії Укравтодору щодо поліпшення управління якістю. В майбутньому планується забезпечити публічний доступ до E-ROAD, щоб за допомогою громадян зробити контроль за станом доріг ще більш якісним.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомляв, що до кінця 2023 року в Україні планують відновити всю мережу державних доріг.

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