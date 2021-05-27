"Укравтодор" презентував систему онлайн-контролю за дорогами E-ROAD
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З допомогою цієї системи в оперативному режимі можна буде відстежувати хід і якість виконання робіт з ремонту і будівництва дорожньої інфраструктури.
Як передає Цензор.НЕТ, про переваги впровадженої системи розповідається на офіційній сторінці "Укравтодору" в Facebook.
"Наша мета - забезпечити фундамент для прийняття управлінських рішень на основі даних, data-based policies. Під планами і стратегіями повинна стояти наука. Для цього була розроблена єдина система управління станом автомобільних доріг E-ROAD з широким спектром аналітичних інструментів", - зазначають в "Укравтодорі".
Так, в основі системи лежить інтерактивна карта дорожніх робіт, де є докладна інформація про контракти підрядників, можна перевірити актуальну стадію виконуваних робіт в ході президентської програми "Велике будівництво".
Крім того, ця система дозволяє здійснювати супровід кожного об'єкта дорожньої інфраструктури на всіх етапах, починаючи з планування і розробки проекту, закінчуючи безпосередньо ремонтом або будівництвом. Доступ до даних в реальному часі забезпечує прозорість у відносинах між Укравтодором та службами автомобільних доріг в областях.
Зазначається, що оперативність надходження і обробки даних дає можливість ще суворіше контролювати дотримання термінів виконання робіт і оперативно втручатися в разі виявлених порушень. E-ROAD не тільки скорочує час збору і обробки інформації, але і значно розширює спектр можливостей.
Наприклад, система обробляє інформацію з пунктів системи Зважування-в-русі (WIM), що включає дані про потік транспортних засобів, порушення в розрізі годин або днів і суми потенційних штрафів. За допомогою E-ROAD можна також відстежити порушника за номерним знаком. Система E-ROAD є частиною глобальної стратегії Укравтодору щодо поліпшення управління якістю. В майбутньому планується забезпечити публічний доступ до E-ROAD, щоб за допомогою громадян зробити контроль за станом доріг ще більш якісним.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомляв, що до кінця 2023 року в Україні планують відновити всю мережу державних доріг.
Будь ласка, зачекайте...
Нам голос=вне дороги для росіских танків побудувати.
Цікаво, у Німеччині також треба наглядати за виконанням робіт ?
Чи там не можуть вкрасти, бо втратять все.
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какой контроль
То что это накуй никому не надо, не на что не влияет и стоит в 10 раз дешевле - по всей видимости не интересует наши многочисленные, якобы, антикоррупционные органы.
https://uaroads.com/ua/index
пришёл ответ о ремонте дороги в НИКОЛАЕВЕ,ЛЬВОВСКОЙ ОБЛ !!!!!!!!!
https://map.ukravtodor.org/#/ - классное и легкое меню, не могу сказать за работоспособность и действенность, т.к. нахожусь в Киеве, а на карте все проблемы в Киеве, что обозначены, как "Вирішено" - означает отписка - "Зверніться будь-ласка.....". И если есть такая карта обращений для Киева - буду благодарен на ссылку.
"ждут когда кто-то другой напишет" - не жду, писал, по некоторым кричащим моментам. Что-то делали, что-то нет, что-то через "жоп_". Как пример, из последнего, написал про отсутсвие решеток ливнестоков полностью на одной улице, т.к. часто езжу не на авто, на вело - опасно для жизни. В ответ прислали "Виконано" - проверил, ливнестоки накрыли досками, где по бокам зазоры по 10 см. ДЯКУЮ, пля.
Еще раз, по каждой яме, их сотни тысяч в Киеве, писать тупо, надо приложние от власти, где ставишь метку, и власть обязана отреагировать на проблему. (Моя хотелка)))
Житомиравтодор типа ремонтирует все дороги в области (странным образом выигрывали по непрозорому "Прозоро"). Давали гарантии на пять лет, но ямы уже через пол года. а владелец той компании, армянин, просто послал журналистку...
Вчера ехал по в мае 2020 капитально отремонтированной дороге. 10-15 ям на км.