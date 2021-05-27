"Укравтодор" презентовал систему онлайн-контроля за дорогами E-ROAD
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С помощью данной системы в оперативном режиме можно будет отслеживать ход и качество выполнения работ по ремонту и строительство дорожной инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, о преимуществах внедренной системы рассказывается на официальной странице "Укравтодора" в Facebook.
"Наша цель - обеспечить фундамент для принятия управленческих решений на основе данных, data-based policies. Под планами и стратегиями должна стоять наука. Для этого была разработана единая система управления состоянием автомобильных дорог E-ROAD с широким спектром аналитических инструментов", - отмечают в "Укравтодоре".
Так, в основе системы лежит интерактивная карта дорожных работ, где есть подробная информация о контрактах подрядчиков, можно проверить актуальную стадию выполняемых работ в ходе президентской программы "Большая стройка".
Кроме того, эта система позволяет осуществлять сопровождение каждого объекта дорожной инфраструктуры на всех этапах, начиная с планирования и разработки проекта, заканчивая непосредственно ремонтом или строительством. Доступ к данным в реальном времени обеспечивает прозрачность в отношениях между Укравтодором и службами автомобильных дорог в областях.
Отмечается, что оперативность поступления и обработки данных дает возможность еще строже контролировать соблюдение сроков выполнения работ и оперативно вмешиваться в случае обнаруженных нарушений. E-ROAD не только сокращает время сбора и обработки информации, но и значительно расширяет спектр возможностей.
Например, система обрабатывает информацию с пунктов системы Взвешивания-в-движении (WIM), включающую данные о потоке транспортных средств, нарушениях в разрезе часов или дней и суммах потенциальных штрафов. С помощью E-ROAD можно также отследить нарушителя по номерному знаку. Система E-ROAD является частью глобальной стратегии Укравтодора по улучшению управления качеством. В будущем планируется обеспечить публичный доступ к E-ROAD, чтобы с помощью граждан сделать контроль за состоянием дорог еще более качественным.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что до конца 2023 году в Украине планируют восстановить всю сеть государственных дорог.
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Нам голос=вне дороги для росіских танків побудувати.
Цікаво, у Німеччині також треба наглядати за виконанням робіт ?
Чи там не можуть вкрасти, бо втратять все.
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какой контроль
То что это накуй никому не надо, не на что не влияет и стоит в 10 раз дешевле - по всей видимости не интересует наши многочисленные, якобы, антикоррупционные органы.
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пришёл ответ о ремонте дороги в НИКОЛАЕВЕ,ЛЬВОВСКОЙ ОБЛ !!!!!!!!!
https://map.ukravtodor.org/#/ - классное и легкое меню, не могу сказать за работоспособность и действенность, т.к. нахожусь в Киеве, а на карте все проблемы в Киеве, что обозначены, как "Вирішено" - означает отписка - "Зверніться будь-ласка.....". И если есть такая карта обращений для Киева - буду благодарен на ссылку.
"ждут когда кто-то другой напишет" - не жду, писал, по некоторым кричащим моментам. Что-то делали, что-то нет, что-то через "жоп_". Как пример, из последнего, написал про отсутсвие решеток ливнестоков полностью на одной улице, т.к. часто езжу не на авто, на вело - опасно для жизни. В ответ прислали "Виконано" - проверил, ливнестоки накрыли досками, где по бокам зазоры по 10 см. ДЯКУЮ, пля.
Еще раз, по каждой яме, их сотни тысяч в Киеве, писать тупо, надо приложние от власти, где ставишь метку, и власть обязана отреагировать на проблему. (Моя хотелка)))
Житомиравтодор типа ремонтирует все дороги в области (странным образом выигрывали по непрозорому "Прозоро"). Давали гарантии на пять лет, но ямы уже через пол года. а владелец той компании, армянин, просто послал журналистку...
Вчера ехал по в мае 2020 капитально отремонтированной дороге. 10-15 ям на км.