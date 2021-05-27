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"Укравтодор" презентовал систему онлайн-контроля за дорогами E-ROAD

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

С помощью данной системы в оперативном режиме можно будет отслеживать ход и качество выполнения работ по ремонту и строительство дорожной инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, о преимуществах внедренной системы рассказывается на официальной странице "Укравтодора" в Facebook.

"Наша цель - обеспечить фундамент для принятия управленческих решений на основе данных, data-based policies. Под планами и стратегиями должна стоять наука. Для этого была разработана единая система управления состоянием автомобильных дорог E-ROAD с широким спектром аналитических инструментов", - отмечают в "Укравтодоре".

Так, в основе системы лежит интерактивная карта дорожных работ, где есть подробная информация о контрактах подрядчиков, можно проверить актуальную стадию выполняемых работ в ходе президентской программы "Большая стройка".

Кроме того, эта система позволяет осуществлять сопровождение каждого объекта дорожной инфраструктуры на всех этапах, начиная с планирования и разработки проекта, заканчивая непосредственно ремонтом или строительством. Доступ к данным в реальном времени обеспечивает прозрачность в отношениях между Укравтодором и службами автомобильных дорог в областях.

Укравтодор презентовал систему онлайн-контроля за дорогами E-ROAD 01

Отмечается, что оперативность поступления и обработки данных дает возможность еще строже контролировать соблюдение сроков выполнения работ и оперативно вмешиваться в случае обнаруженных нарушений. E-ROAD не только сокращает время сбора и обработки информации, но и значительно расширяет спектр возможностей.

Например, система обрабатывает информацию с пунктов системы Взвешивания-в-движении (WIM), включающую данные о потоке транспортных средств, нарушениях в разрезе часов или дней и суммах потенциальных штрафов. С помощью E-ROAD можно также отследить нарушителя по номерному знаку. Система E-ROAD является частью глобальной стратегии Укравтодора по улучшению управления качеством. В будущем планируется обеспечить публичный доступ к E-ROAD, чтобы с помощью граждан сделать контроль за состоянием дорог еще более качественным.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что до конца 2023 году в Украине планируют восстановить всю сеть государственных дорог.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
"Дивіться, як президент дороги будує." - Так?

"Укравтодор" презентовал систему онлайн-контроля за дорогами E-ROAD - Цензор.НЕТ 178
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27.05.2021 09:45
+4
Дивіться, як президент дороги будує. Пофіг, що нас на саміт НАТО не запросили, пофіг, що ПП 2 незабаром запустять і будуть нас шантажувати газом в обмін на воду в Крим.
Нам голос=вне дороги для росіских танків побудувати.
Цікаво, у Німеччині також треба наглядати за виконанням робіт ?
Чи там не можуть вкрасти, бо втратять все.
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27.05.2021 09:42
+3
широким спектром аналитических инструментов....глибина ями чтолі?)
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27.05.2021 09:36
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Правила форума Совет форумчан
широким спектром аналитических инструментов....глибина ями чтолі?)
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27.05.2021 09:36 Ответить
Дивіться, як президент дороги будує. Пофіг, що нас на саміт НАТО не запросили, пофіг, що ПП 2 незабаром запустять і будуть нас шантажувати газом в обмін на воду в Крим.
Нам голос=вне дороги для росіских танків побудувати.
Цікаво, у Німеччині також треба наглядати за виконанням робіт ?
Чи там не можуть вкрасти, бо втратять все.
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27.05.2021 09:42 Ответить
"Дивіться, як президент дороги будує." - Так?

"Укравтодор" презентовал систему онлайн-контроля за дорогами E-ROAD - Цензор.НЕТ 178
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27.05.2021 09:45 Ответить
А что это за танец?
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27.05.2021 11:59 Ответить
Тут самое интересное это сколько с этого в оманские и катарские офшоры капнуло...и все остальное то фигня...работать оно все одно не будет..
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27.05.2021 09:45 Ответить
А николаевскую дорожную и зерновую мафию тоже мониторить будет?
,
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27.05.2021 09:49 Ответить
полосу взвешивания в Коблево,закатали в асфальт
какой контроль "Укравтодор" презентував систему онлайн-контролю за дорогами E-ROAD - Цензор.НЕТ 674
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27.05.2021 11:02 Ответить
Любой чиновник знает: Не знаешь как технично украсть деньги? Придумай какую-нибудь IT приблуду.

То что это накуй никому не надо, не на что не влияет и стоит в 10 раз дешевле - по всей видимости не интересует наши многочисленные, якобы, антикоррупционные органы.
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27.05.2021 10:03 Ответить
еще гройсман вводил такую же систему...баян
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27.05.2021 10:36 Ответить
Запустите сервис E-яма, куда можно будет данные о ямах бросать. Даю гарантию, что через пол часа от количства сообщений, сервак ляжет))
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27.05.2021 10:36 Ответить
Є. І навіть мобільний застосунок є. Але ледащій народ навіть цим майже не користується.
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27.05.2021 10:50 Ответить
Ось, якщо модератор не видалить

https://uaroads.com/ua/index
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27.05.2021 10:51 Ответить
То волонтерский сайт, к тому же данные не актуальны. Лучше сюда https://map.ukravtodor.org/#/ Или в департамент регионального развития области
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27.05.2021 11:17 Ответить
я писала в укравтодор о чудной дороге Николаев-Парутино,с видео
пришёл ответ о ремонте дороги в НИКОЛАЕВЕ,ЛЬВОВСКОЙ ОБЛ !!!!!!!!!
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27.05.2021 11:09 Ответить
Не ляжет, 99% похрен на те ямы, ждут когда кто-то другой напишет. Если реально жалуешься, местные власти и дорожные службы реагируют. Проверено не раз на личном опыте
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27.05.2021 11:14 Ответить
Для всех выше отписавшихся. https://uaroads.com/ua/index - не актуальный на 100%, тем более фидбека от власти там нет.
https://map.ukravtodor.org/#/ - классное и легкое меню, не могу сказать за работоспособность и действенность, т.к. нахожусь в Киеве, а на карте все проблемы в Киеве, что обозначены, как "Вирішено" - означает отписка - "Зверніться будь-ласка.....". И если есть такая карта обращений для Киева - буду благодарен на ссылку.
"ждут когда кто-то другой напишет" - не жду, писал, по некоторым кричащим моментам. Что-то делали, что-то нет, что-то через "жоп_". Как пример, из последнего, написал про отсутсвие решеток ливнестоков полностью на одной улице, т.к. часто езжу не на авто, на вело - опасно для жизни. В ответ прислали "Виконано" - проверил, ливнестоки накрыли досками, где по бокам зазоры по 10 см. ДЯКУЮ, пля.
Еще раз, по каждой яме, их сотни тысяч в Киеве, писать тупо, надо приложние от власти, где ставишь метку, и власть обязана отреагировать на проблему. (Моя хотелка)))
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27.05.2021 11:37 Ответить
Неужели и свой, автодорожный консорциум, через который уходит минимум 40% на откаты (была передача "Схемы") разгоните, а организаторов посадите?
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27.05.2021 11:07 Ответить
В новостях показали пару дней назад.
Житомиравтодор типа ремонтирует все дороги в области (странным образом выигрывали по непрозорому "Прозоро"). Давали гарантии на пять лет, но ямы уже через пол года. а владелец той компании, армянин, просто послал журналистку...
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27.05.2021 11:10 Ответить
А еще в стране, при Януковиче уничтожили все государственные лаборатории качества всего и всея. Ну и при его приемниках этих лабораторий не появилось, потому некому лабораторно измерить количество калорий в кубометре газа, количество добавок в асфальте, количество мяса в сосисках...
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27.05.2021 11:12 Ответить
Не смог туда зайти(
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27.05.2021 11:12 Ответить
E-road это сокращенно "Е б ать его в Road, ну и дороги"
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27.05.2021 11:31 Ответить
вони з тим своїм "Е" - наче дурень з ступою.. де треба і де не треба.. скоро почнуть свиней та хліб Е-вирощувати в "Дії"..
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27.05.2021 12:08 Ответить
Нужна упрощенная посадка на нары за плохое качество, а не констатация факта.
Вчера ехал по в мае 2020 капитально отремонтированной дороге. 10-15 ям на км.
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27.05.2021 12:11 Ответить
А КОГДА КОНТРОЛЬ ЗА ЯМАМИ НА ДОРОГАХ БУДЕТ !?)
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27.05.2021 14:59 Ответить
 
 