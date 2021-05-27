У Раді ще немає фінального тексту законопроєкту про олігархів, - Разумков
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Президент України ще не подав до Верховної Ради остаточний текст законопроєкту про деолігархізацію, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.
"Він (законопроєкт. - Ред.) пишеться в Офісі Президента, про це говорив президент. Я знаю, що до цього залучено Міністерство юстиції. Але остаточного варіанта законопроєкту поки що в стінах Верховної Ради немає", - сказав Разумков в ефірі Радіо НВ у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас спікер уточнив, що сам ще не ознайомився з текстом проєкту закону, оскільки не є учасником процесу підготовки цього документа.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на своїй пресконференції 20 травня поінформував, що підготовка законопроєкту про деолігархізацію вже практично завершена, і документ з'явиться упродовж тижня з 24 по 28 травня.
Раніше ЗМІ вдалося ознайомиться з текстом законопроєкту про олігархів: це медійне рейдерство.
Будь ласка, зачекайте...
Сказал, что ещё не согласовали с олигархами.
ПОРОШЕНКО ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕ БЫЛО 1+1
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1041668.0
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
Помните фотку Мыроси Гонгадзе с Мусаевой из Упяшечки?
Цена вопроса оказалась $100 тысяч
Притула с продажи упяшечки отвалила детям Мыроси 100 тысяч на двоих.
И по 250 тысяч на стипендии или премии имени Гонгадзе и Шеремета.
В общем, на память всего полмиллиона, а детям как наследство по 50 тысяч)
https://censor.net/ru/news/3267768/razrabatyvaetsya_zakonoproekt_o_svobodnoyi_ekonomicheskoyi_zone_v_donetskoyi_i_luganskoyi_oblastyah
"В общем, есть у вас 84 млн.$ в активах и медиа, а так же контакты с политическими партиями, то вы олигарх. Это значит, что таких людей у нас будет несколько сотен. Например, купивший недавно "Украинскую правду" Томаш Фиала обладает такими активами, близок к "Голосу" и в его портфеле инвестиций есть СМИ. Значит на него этот закон будет распространяться. А, допустим, Игорь Валерьевич Коломойский не попадёт в список олигархов. Потому что активов на такую сумму у него нет. По факту он ничем не владеет. И те, кто писали этот бредовый законопроект, знали об этом. Отсюда третий вывод. Этот законопроект писали в Украине. Писали для того, чтоб обилетить тех, кто не захочет клеймо олигарха и кто готов заплатить за это. И четвёртое, этот законопроект выписан в интересах новых младоолигархов, которые выросли на "Великом крадівництві", контрабанде и госзакупках последних двух лет. Деньги и депутаты у них уже есть, а вот своих медиа пока нет. Вот и решили прибарахлиться. К выборам.
Да, такой циничной попытки обогатиться за счёт олигархов и просто богатых украинцев не было даже у Януковича. Эти "новые лица" смогли переплюнуть всех. Я считаю, что с олигархами надо и можно бороться с помощью антикоррупционных органов, правоохранителей и с помощью АМКУ. Но не допустимо пытаться имитировать борьбу с олигархами, обогащаться на этой псевдоборьбе и пытаться насаждать цензуру. А новый законопроект направлен именно на это. И поддержит его лишь прислуга Зеленского. Такие репутационные банкроты, как Лещенко или Арестович. Ведь им же надо подкармливаться из корыта, которое через этот законопроект хочет наполнить власть. Но что от этой имитации украинцам? Видимо, ничего хорошего пока не предвидится", - констатирует Береза.
20.05.2019
Зеленский подал декларацию о доходах за 2018 год.
Президент указал, что на двоих с супругой у четы Зеленских есть 20 домов, квартир и парковочных мест.
Они находятся в Киеве, Киевской области и оккупированной Ялте.
Две квартиры в Великобритании находятся в аренде. Также, Зеленский указал два дома в Италии по 88 млн 588 тыс. 966 грн каждый. Их гарант купил в 2015 году.
Кроме этого, Зеленские указали 10 объектов незавершенного строительства - гостиничных номеров в Грузии.
Ими владеет белизский ОФШОР Film Heritage inc, записанный на Владимира Зеленского.
В собственности нового президента 100 гособлигаций Украины на 25 тыс. 885 грн, которые он купил в июле 2017 года.
А также: 300 акций кипрского ОФФШОРА Vilhar Holdings Limited, 1000 акций еще одного кипрского ОФФШОРА Aldorante Limited, 300 акций кипрского ОФФШОРА GREEN FAMILY LTD, который Владимир Зеленский приобрел в 2012 году.
На супругу записаны 100 гособлигаций Украины и 1000 акций кипрского ОФФШОРА Aldorante Limited.
Кроме украинских фирм, новый президент и супруга являются конечным бенефициаром кипрских фирм Aldorante Limited и Vilhar Holdings Limited, белизкой компании Film Heritage inc и итальянской фирмы San Tommaso S.R.L. На президента зарегистрированы 39 патентов и товарных знаков.
Всіх порушників переслідує карний кодекс.