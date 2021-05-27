У Раді ще немає фінального тексту законопроєкту про олігархів, - Разумков

Президент України ще не подав до Верховної Ради остаточний текст законопроєкту про деолігархізацію, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

"Він (законопроєкт. - Ред.) пишеться в Офісі Президента, про це говорив президент. Я знаю, що до цього залучено Міністерство юстиції. Але остаточного варіанта законопроєкту поки що в стінах Верховної Ради немає", - сказав Разумков в ефірі Радіо НВ у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас спікер уточнив, що сам ще не ознайомився з текстом проєкту закону, оскільки не є учасником процесу підготовки цього документа.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на своїй пресконференції 20 травня поінформував, що підготовка законопроєкту про деолігархізацію вже практично завершена, і документ з'явиться упродовж тижня з 24 по 28 травня.

Раніше ЗМІ вдалося ознайомиться з текстом законопроєкту про олігархів: це медійне рейдерство.