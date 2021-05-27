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Новини Політика України
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У Раді ще немає фінального тексту законопроєкту про олігархів, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді ще немає фінального тексту законопроєкту про олігархів, - Разумков

Президент України ще не подав до Верховної Ради остаточний текст законопроєкту про деолігархізацію, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

"Він (законопроєкт. - Ред.) пишеться в Офісі Президента, про це говорив президент. Я знаю, що до цього залучено Міністерство юстиції. Але остаточного варіанта законопроєкту поки що в стінах Верховної Ради немає", - сказав Разумков в ефірі Радіо НВ у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас спікер уточнив, що сам ще не ознайомився з текстом проєкту закону, оскільки не є учасником процесу підготовки цього документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано законопроєкт "Слуг народу" про олігархів: це медійне рейдерство - ДТ

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на своїй пресконференції 20 травня поінформував, що підготовка законопроєкту про деолігархізацію вже практично завершена, і документ з'явиться упродовж тижня з 24 по 28 травня.

Раніше ЗМІ вдалося ознайомиться з текстом законопроєкту про олігархів: це медійне рейдерство.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков

В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков - Цензор.НЕТ 5804 Сказал, что ещё не согласовали с олигархами.
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27.05.2021 15:45
+7
"...у людей большое горе, они хотят поторговаться." (с)

В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков - Цензор.НЕТ 2174
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27.05.2021 15:52
+5
все думают, как бы беню, ахметова и пинчука под статью не подвести.
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27.05.2021 15:45
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В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков

В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков - Цензор.НЕТ 5804 Сказал, что ещё не согласовали с олигархами.
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27.05.2021 15:45 Відповісти
Олигархи просто не дали "добро".
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27.05.2021 15:52 Відповісти
У Рады все есть, они даже ночью принимают законы, написанные где-то, а вот насущные вопросы Украины у них зависают. Да и какие законы? В тюрьму всех с конфискацией! Животные. И олигархов в тюрьму, особенно которые платят зарплаты депутатам в конвертах и власть, которая берет эти конверты и пишет законы в угоду олигархату.
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27.05.2021 16:30 Відповісти
все думают, как бы беню, ахметова и пинчука под статью не подвести.
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27.05.2021 15:45 Відповісти
Вот это новость ! Вот наш старший в цирке нас удивил !
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27.05.2021 15:45 Відповісти
To write the text of this law you need not only brains but bolts as well.
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27.05.2021 15:49 Відповісти
"...у людей большое горе, они хотят поторговаться." (с)

В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков - Цензор.НЕТ 2174
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27.05.2021 15:52 Відповісти
КОЛОМОЙСКИЙ:

ПОРОШЕНКО ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕ БЫЛО 1+1
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1041668.0
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27.05.2021 15:53 Відповісти
Фіала у Прітули купіл сєбє "УП"... необачний



Луиза Чкалова@luiza4kaLova_





Помните фотку Мыроси Гонгадзе с Мусаевой из Упяшечки?
Цена вопроса оказалась $100 тысяч

Притула с продажи упяшечки отвалила детям Мыроси 100 тысяч на двоих.
И по 250 тысяч на стипендии или премии имени Гонгадзе и Шеремета.

В общем, на память всего полмиллиона, а детям как наследство по 50 тысяч)
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27.05.2021 18:05 Відповісти
"контрабасистов" и "воров в законе" в ручном режиме поделили на "своих" и "чужих". теперь очередь за олигархами - зе-мародеры банально ведут передел собственности и "сфер влияния".
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27.05.2021 15:53 Відповісти
"зе-мародеры" - это куклы, которых одевают на руку через дырку в ж@пе. А передел ведут взрослые дяди.
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27.05.2021 15:54 Відповісти
"зе-мародеры" - неоднородная среда. многим и самим хочется в олигархи:

https://censor.net/ru/news/3267768/razrabatyvaetsya_zakonoproekt_o_svobodnoyi_ekonomicheskoyi_zone_v_donetskoyi_i_luganskoyi_oblastyah
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27.05.2021 16:03 Відповісти
Это такой же нищеброд, в сравнении со "взрослыми дядями", как и остальные слуги. Потому они и слуги.
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27.05.2021 16:08 Відповісти
от Туркестана до Венесуэлы практически все диктаторы у власти - бывшие слуги. повара, шоферы, носители портфелей...речь шла не об ара-хаме-йе.
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27.05.2021 16:12 Відповісти
я бы сказал, что для работы с олигархами достаточно уголовного и налогового кодекса, лишь была бы воля и желание их применить. ст. 1 закона: "ол1гарх" - особа, яка... госпади.
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27.05.2021 15:53 Відповісти
За такую штуку они готовы в Роттердаме от одного плюса отказаться
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27.05.2021 15:54 Відповісти
Законопроекта нет, а вой уже стоит. Хороший закон. Надо брать.))
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27.05.2021 15:55 Відповісти
Это какой-то позор ... В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков - Цензор.НЕТ 6357
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27.05.2021 15:58 Відповісти
Я ознакомился с законопроектом "Об олигархах". Во-первых, олигархам можно спокойно выдохнуть. Этот закон не о них, а о медиа-рейдерстве и о теневом введении цензуры. Во-вторых, под действие этого законопроекта попадают все владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав береза, информирует UAINFO.org.
"В общем, есть у вас 84 млн.$ в активах и медиа, а так же контакты с политическими партиями, то вы олигарх. Это значит, что таких людей у нас будет несколько сотен. Например, купивший недавно "Украинскую правду" Томаш Фиала обладает такими активами, близок к "Голосу" и в его портфеле инвестиций есть СМИ. Значит на него этот закон будет распространяться. А, допустим, Игорь Валерьевич Коломойский не попадёт в список олигархов. Потому что активов на такую сумму у него нет. По факту он ничем не владеет. И те, кто писали этот бредовый законопроект, знали об этом. Отсюда третий вывод. Этот законопроект писали в Украине. Писали для того, чтоб обилетить тех, кто не захочет клеймо олигарха и кто готов заплатить за это. И четвёртое, этот законопроект выписан в интересах новых младоолигархов, которые выросли на "Великом крадівництві", контрабанде и госзакупках последних двух лет. Деньги и депутаты у них уже есть, а вот своих медиа пока нет. Вот и решили прибарахлиться. К выборам.

Да, такой циничной попытки обогатиться за счёт олигархов и просто богатых украинцев не было даже у Януковича. Эти "новые лица" смогли переплюнуть всех. Я считаю, что с олигархами надо и можно бороться с помощью антикоррупционных органов, правоохранителей и с помощью АМКУ. Но не допустимо пытаться имитировать борьбу с олигархами, обогащаться на этой псевдоборьбе и пытаться насаждать цензуру. А новый законопроект направлен именно на это. И поддержит его лишь прислуга Зеленского. Такие репутационные банкроты, как Лещенко или Арестович. Ведь им же надо подкармливаться из корыта, которое через этот законопроект хочет наполнить власть. Но что от этой имитации украинцам? Видимо, ничего хорошего пока не предвидится", - констатирует Береза.
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27.05.2021 16:00 Відповісти
Миллионы и ОФФШОРЫ: что задекларировал президент Украины ЗЕЛЕНСКИЙ
20.05.2019
Зеленский подал декларацию о доходах за 2018 год.
Президент указал, что на двоих с супругой у четы Зеленских есть 20 домов, квартир и парковочных мест.
Они находятся в Киеве, Киевской области и оккупированной Ялте.
Две квартиры в Великобритании находятся в аренде. Также, Зеленский указал два дома в Италии по 88 млн 588 тыс. 966 грн каждый. Их гарант купил в 2015 году.
Кроме этого, Зеленские указали 10 объектов незавершенного строительства - гостиничных номеров в Грузии.
Ими владеет белизский ОФШОР Film Heritage inc, записанный на Владимира Зеленского.
В собственности нового президента 100 гособлигаций Украины на 25 тыс. 885 грн, которые он купил в июле 2017 года.
А также: 300 акций кипрского ОФФШОРА Vilhar Holdings Limited, 1000 акций еще одного кипрского ОФФШОРА Aldorante Limited, 300 акций кипрского ОФФШОРА GREEN FAMILY LTD, который Владимир Зеленский приобрел в 2012 году.
На супругу записаны 100 гособлигаций Украины и 1000 акций кипрского ОФФШОРА Aldorante Limited.
Кроме украинских фирм, новый президент и супруга являются конечным бенефициаром кипрских фирм Aldorante Limited и Vilhar Holdings Limited, белизкой компании Film Heritage inc и итальянской фирмы San Tommaso S.R.L. На президента зарегистрированы 39 патентов и товарных знаков.
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27.05.2021 16:06 Відповісти
"констатирует олигарх Береза"
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27.05.2021 16:15 Відповісти
казнить нельзя помиловать-еще не знают где запятую поставить.
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27.05.2021 16:10 Відповісти
Заправки GLUSCO в Киеве работают вовсю! Классно членограй мертветчука победил!
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27.05.2021 16:47 Відповісти
в Харькове тоже
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27.05.2021 16:55 Відповісти
В європейському світі заборонена будь яка дискримінація.
Всіх порушників переслідує карний кодекс.
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27.05.2021 16:57 Відповісти
И как Вам -"Грузите апельсины бочками. братья Карамазовы". Что будут грабить, это сразу стало ясно. Кормить такую ораву детей лейтенанта Шмидта - это очень непросто.25 штук в месяц. на каждого 6 лямов в месяц. Вот и придумали новый способ.Да не примут они ни хера. это просто отвлекалово. Деньги в казне кончаются. Гундосый в нирванне вместе с павлином. А там - трава не расти. В канту перекантуются.
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27.05.2021 22:13 Відповісти
 
 