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Новини Політика України
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законопроєкт (1781) олігарх (688)

Опубліковано законопроєкт "Слуг народу" про олігархів: це медійне рейдерство - ДТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Опубліковано законопроєкт

Мета законопроєкту про олігархів зовсім не "подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Дзеркала тижня".

Видання зазначає, що в Мін'юсті визначили, що олігарх - це людина, яка одночасно:

"1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) здійснює контроль значної за обсягом господарської діяльності".

"Наприклад, під участю у політичному житті розуміється: зайняття високої посади у держапараті (від президента до керівника будь-якого центрального органу виконавчої влади), пов’язаність із високопосадовцем, фінансування чи безпосередньо керівництво партією або просто контроль над ЗМІ, який "поширює інформацію політичного характеру". Так, саме "або". Тобто, за логікою проєкту, навіть якщо ти просто власник ЗМІ, який робить політичні новини, ти вже на гачку, бо одразу відповідаєш двом критеріям — "політика" і "ЗМІ" із трьох потрібних. Лишився "бізнес", і збирається комбінація для прямого потрапляння під дію цього закону", - йдеться в матеріалі.

Водночас, зазначає автор, критерієм "бізнес" відповідатимуть: кінцеві бенефіціари природних монополій, монополісти (50% протягом року поспіль) товарних ринків або просто власники чи бенефіціари активів вартістю понад мільйон прожиткових мінімумів (наразі це 2,27 млрд грн, або 84 млн дол.). Не так уже й багато, враховуючи, що більшість великих українських медіа належать людям з Топ-100 Форбс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось"

Крім того, за даними видання, про громадянство олігархів в проєкті закону - ні слова.

Відповідно до законопроекту, йдеться в матеріалі, рішення про визнання особи олігархом приймається РНБО на підставі подання КМУ, члена РНБО, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету України.

"Насамперед офіційно визнаного олігарха включать до "Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", - зазначає видання.

Таким чином, цитують в матеріалі законопроєкт, особам, включеним до Реєстру, забороняється:

1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні";

2) бути бенефіціаром (у тому числі мати у власності) або контролером засобу масової інформації, який поширює інформацію політичного характеру;

3) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об’єктів великої приватизації.

Також, особи, включені до Реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

Також дивіться: "Ви готові звітувати про зустрічі з Коломойським, Ахметовим, Пінчуком?" - "Майте совість! У вас немає права мене знімати", - помічник Зеленського Шефір не захотів говорити про контакти з олігархами. ВIДЕО

"Тобто наступним кроком після ухвалення цього законопроєкту має стати великий розпродаж українських медіа. Що цікаво, що інші активи, які власне і приносять основний грошовий потік, олігархи можуть лишити собі. Хай багатіють і далі, головне, щоб ЗМІ попродавали, причому майже за безцінь. Або хай змусять свої ЗМІ відмовитися від поширення політичної інформації, а згідно з проєктом, йдеться про "висвітлення, аналіз або обговорення діяльності органів державної влади, державних органів, органів місцевого самоврядування, політичних партій, народних депутатів та інших членів колегіальних органів державної влади". Тож вибір невеликий — або перетворення на міцний мікс із світської та кримінальної хроніки з гумориною на десерт, або продаж. Ппродаж ЗМІ тут же дозволить олігархові вибути з Реєстру", - пояснюється в матеріалі.

Однак, зазначає видання, є одна умова: "Ознака значного впливу на засоби масової інформації не вважається відсутньою у випадку, якщо статус бенефіціара (контролера) відповідного засобу масової інформації перейшов від особи, включеної в Реєстр, до пов’язаної з нею особи або особи, яка не володіє бездоганною діловою репутацію".

У той же час, говориться в матеріалі, благонадійний покупець, згідно з проєктом закону, вже не буде визнаний олігархом, навіть якщо після придбання ЗМІ він буде відповідати тим же "олігархічним" критеріям, головне - довести свою бездоганну репутацію.

Але, зазначає видання, бездоганною не буде вважатися ділова репутація особи за таких умов:

  • наявність в особи судимості, яка не погашена та не знята в установленому законом порядку;
  • застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);
  • включення особи до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом 10 років після її виключення з нього);
  • позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання);
  • неналежне виконання особою обов’язків зі сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);
  • придбання (намір придбати) засобу масової інформації за ціною, яка є істотно нижчою від ринкової, або за рахунок коштів, джерело походження яких не є документально підтвердженим;
  • істотні та/або систематичні порушення особою вимог законодавства про засоби масової інформації, банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок".

Як говориться в матеріалі, є ще "дивна стаття про звітність посадових осіб про зустрічі з олігархами під загрозою звільнення для керівництва НАБУ і адміністративної відповідальності - для прокурорів".

Також читайте: Пріоритет №1 - країна без олігархів. Країна для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes, - Зеленський. ВIДЕО

"Очікували змін, які підсилили б інституційну спроможність Антимонопольного комітету, щоб той отримав робочий інструментарій впливу на монополістів, обмежуючи їх, примусово розділяючи, штрафуючи на більші суми, аби обмежити заробітки. Очікували, що голів депутатських груп і фракцій, одного за іншим, силовики хапатимуть за руку при отриманні чергового "олігархічного конверта", за чим слідуватимуть не лише політичні, а й судові вироки. Очікували шухеру у держкомпаніях, обвішаних олігархами, як Сірко кліщами, аби припинити їх збагачення за рахунок державних збитків. Багато чого очікували… Натомість отримали закон про медійне рейдерство... Суперутаємничений проєкт закону людям не показують, а от деякі олігархи з ним уже ознайомилися і дуже переймаються. Не щодо свого майбутнього, звісно, суто щодо майбутнього своїх медіа... Чи потрібен нам узагалі закон "про олігархів", щоб із ними боротися? Ні, цілком достатньо буде, якщо нормально запрацюють діючі правоохоронна та регуляторна системи. Але навіть якщо уявити, що без спеціального закону не обійтись, він точно не має бути таким, як цей проєкт", - пише автор.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
"Настоящая деолигархизация, если она начнётся, будет очень шумным и скандальным событием. "

она и была шумным событием, зебилятор ты недоразвитый. Когда чистили банки, когда вводили стандарты копоративного управления, когда лишали газовый рынок влияния олигархов и т.д. Да таким шумным что когда Колома ныкался в Израиле то вам скотам целый сериал отсняли и все уше ******** насквозь про зубажиння и полвареника.
И вот теперь клоуны рассказывают вам, долбоящерам что они примут какой-то там закон о СМИ, который олигархи обойдут через одну лишнюю прокладку в кресле гендиректора и будут дальше заносить депутатам в конвератх и дарить журналядям типа Серлеща квартирки в центре Киева по цене хрущевки в Жмеринке - чтобы вас, ослобаранов и дальше сношали в мозг и рассказывали как зыбилы победили всех-всех-всех алигаторов, а теперь заплитате дяде Фирташу за Свет а дяде Бене за бензин, потому что они больше не олигархи )))
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27.05.2021 13:14
+22
Боротьбу з олігархами не проводять, призначаючи шісток олігархів прем'єрами.
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27.05.2021 12:59
+19
Ахметов, (який має свого Прем'єра), і беня (який має свого преЗЕдента) олігархами вважатись не будуть... Цікаво, чи вважатиметься олігархом Пінчук, який також має свого президента (нехай навіть "екс", але ж це звання довічне); і навіть свою партію в ВР (яка всіма силами віднєкується від нього)...
Це три з чотирьох найпотужніших медіаімперій в Україні...
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27.05.2021 12:56
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я так понимаю следующим будет законопроект государственной дотации всех из списка Форбс как Бомжей и живущих за чертой бедности в ИХ понимании???я правильно понял Товарищ Маузер и Пан Калашников...и да где то синьор Максим еще пропал ...
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27.05.2021 13:42 Відповісти
Боротьбу з олігархами не проводять, призначаючи шісток олігархів прем'єрами.
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27.05.2021 12:59 Відповісти
Даже этот закон писали под диктовку олигархов.
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27.05.2021 13:25 Відповісти
О какой настоящей деалигархизации идет речь, если тебе вчера черным по белому беня пояснил, что "смешно думать, что у него нет влияния на процессы"...Собственно, так оно и есть. И сюда Пороха приплел .Но он не у власти, у власти беня, ахметов, левочкин, фирташ...Если хочешь и Путин здесь присутсвтует. И вот про них успешно забывают. Да, зебобик?
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27.05.2021 13:00 Відповісти
Все верно, это Ахметов, Коломойский, Пинчук, Порошенко и т.д. Перечень точно в последовательности их сил и влияния внутри Украины
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27.05.2021 18:03 Відповісти
А Зеленський?
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27.05.2021 18:35 Відповісти
подолигарчик Опубліковано законопроєкт "Слуг народу" про олігархів: це медійне рейдерство - ДТ - Цензор.НЕТ 5403
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27.05.2021 18:44 Відповісти
"Настоящая деолигархизация, если она начнётся, будет очень шумным и скандальным событием. "

она и была шумным событием, зебилятор ты недоразвитый. Когда чистили банки, когда вводили стандарты копоративного управления, когда лишали газовый рынок влияния олигархов и т.д. Да таким шумным что когда Колома ныкался в Израиле то вам скотам целый сериал отсняли и все уше ******** насквозь про зубажиння и полвареника.
И вот теперь клоуны рассказывают вам, долбоящерам что они примут какой-то там закон о СМИ, который олигархи обойдут через одну лишнюю прокладку в кресле гендиректора и будут дальше заносить депутатам в конвератх и дарить журналядям типа Серлеща квартирки в центре Киева по цене хрущевки в Жмеринке - чтобы вас, ослобаранов и дальше сношали в мозг и рассказывали как зыбилы победили всех-всех-всех алигаторов, а теперь заплитате дяде Фирташу за Свет а дяде Бене за бензин, потому что они больше не олигархи )))
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27.05.2021 13:14 Відповісти
Розумієте, якщо дивитися на ці три умови, то олігархами будуть вважатися ті, хто ними не є - Томаш Фіала, який не має навіть 100 млн. баксів...
Зате не будуть важатися олігархами Косюк чи Тарута - бо в них ЗМІ своїх нема!
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27.05.2021 13:14 Відповісти
Условия вполне адекватные. А главное- других условий пока никто не предложил. В процессе рассмотрения законопроекта «или» вполне может поменяться на «и», а размер состояния например удвоиться. Мой пост о том, что деолигархизация по определению не может быть безболезненным процессом. Ломается целая система. Будут недовольные. И этими недовольными будут очень влиятельные люди и группы людей. Поэтому любую критику всего, что направлено на деолигархизацию, нужно рассматривать очень внимательно. О конкретике предполагаемого закона пока слишком мало что известно, что бы его критику можно было считать конструктивной. Мой пост об этом.
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27.05.2021 13:35 Відповісти
Тоиаш Фиала купил "Украинскую правду"
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27.05.2021 15:31 Відповісти
Правильно, а ще він НВ володіє... АЛЕ його статки разів у 50-100 менші, ніж у Ахметова, Бєні чи Косюка! Плюс, він не громадянин України. А за цим новим законом його запишуть в олігархи, а Косюка не запишуть, бо у Косюка свого ЗМІ немає. Від цього Косюк перестає бути олігархом??
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27.05.2021 19:17 Відповісти
Так и Коломойского не запишут. Он формально в Украине вообще ничем не владеет. И ни под одни "критерии "олигарха" не подпадает. И Пинчук и Фирташ не подпадают. И шо? И дальше будут под крышей Зе доить государство?
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27.05.2021 21:31 Відповісти
Ахметов, (який має свого Прем'єра), і беня (який має свого преЗЕдента) олігархами вважатись не будуть... Цікаво, чи вважатиметься олігархом Пінчук, який також має свого президента (нехай навіть "екс", але ж це звання довічне); і навіть свою партію в ВР (яка всіма силами віднєкується від нього)...
Це три з чотирьох найпотужніших медіаімперій в Україні...
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27.05.2021 12:56 Відповісти
А от і ні. Ахмєт якраз вважатиметься.Ланцюжок простий:«Медіа Група Україна»-АТ «Систем Кепітал Менеджмент»-Ахмєтов.
Бєня за цим законом-не олігарх.Серед власників не числиться !
У Пінчука теж заплутано Медіаімперія Віктора Пінчука
Так що Порошенку знову за всіх вигрібати.
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27.05.2021 13:38 Відповісти
Идиотизм закона смягчается только необязательностью его исполнения.
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27.05.2021 12:59 Відповісти
Идиотизм, и жёсткость...
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27.05.2021 15:02 Відповісти
Яскравий приклад "боротьби з олігархами" в медіа, є московія. Де по всіх каналах вилизують Пу, і розказують про надої і досягнення однієї партії.
Зе дужжже хоче зробити такий самий фінт і у нас
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27.05.2021 12:59 Відповісти
А хіба на наших інформаційно-розважальних канал не те саме "вилизують Зе, і розказують про надої і досягнення однієї партії"?
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27.05.2021 17:50 Відповісти
Треба розуміти, зо закон проти олігархів - це закон проти Порошенка. Бєні, Ахметова, Пінчука та інших він стосуватись не буде.
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27.05.2021 13:01 Відповісти
Основне завдання криворізького косоворотника не допустити Порошенка до виборів президента. Але у битві клоуна з Порошенком бенефіціаром може стати третій, наприклад Кличко.
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27.05.2021 13:06 Відповісти
А чем Офшоренко отличается от Ахметова, Пінчука и Коломойского?
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27.05.2021 13:14 Відповісти
Тим, що не фінансує клоуна і слуг народу кремля. Домігся Асоціації з ЄС, безвізу для українців, Томосу для української церкви, записав у Конституції українську мову державною і членство в ЄС і НАТО, відродив українську армію, згуртував світ на введення санкцій проти ху*ла, відмовився від закупівель російського газу і зупинив московську орду на Донбасі.
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27.05.2021 23:59 Відповісти
А ещё подарил мертвечуку дизельную трубу и выводил деньги из Украины в 2014 году, дабы не платить налоги в полной мере. Офшоренко патриот бабла.
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28.05.2021 07:45 Відповісти
Президентский рейтинг Кличко сегодня в районе статистической погрешности. Имел не плохие шансы в 2014 году потягаться с Петей во втором туре. Но у его старшего партнёра Фирташа были на этот счёт другие планы. О чём и порешили на пресловутой встрече в Вене. Пожалуй Порошенко только за то и заслуживает благодарность, что президентом в 14-ом не стал Кличко. Ибо, пока Виталик с мучительным трудом конвертировал бы свои мысли в слова на очередном видеообращении, строительная мафия и прочие аферисты всех мастей за его могучей спиной просто растащили бы остатки активов страны по офшорам.
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27.05.2021 14:01 Відповісти
Ви дуже перебільшуєте значення Фірташа. Насправді було так: Кличко і Порошенко, як лідери Майдану домовились провести опитування кого з них народ хоче бачити президентом і той хто набере більше балотується у президенти, а другий у мери Києва. Опитування показало, що більшість опитаних висловилась за Порошенка. Опитування дійсно проводилось, бо і до мене тоді біля супермаркету підходила дівчина і ставила запитання. Там були ще якісь кандидати, але я їх не пам'ятаю. Я відповів, що бачу президентом Порошенка. Тоді вона запитала мене про Кличка. Я відповів, що нехай іде у мери Києва, набереться трохи досвіду, а після Порошенка нехай іде у президенти. Коли Порошенко став президентом, хтось із журналістів його запитав, чого він, а не Кличко. І Порошенко так і відповів, що була домовленість провести опитування і хто більше набирає, той іде.
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27.05.2021 23:52 Відповісти
Точно так-с
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27.05.2021 15:31 Відповісти
Полностью согласен! Законопроєкт про олігархів - це закон про медійне рейдерство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9774
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27.05.2021 13:03 Відповісти
Офшоренко упирается передними и задними ногами.
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27.05.2021 13:12 Відповісти
ОФФШОРЕНКО
МИЛЛИОНЫ И ОФФШОРЫ: что задекларировал президент Украины ЗЕЛЕНСКИЙ

Зеленский подал декларацию о доходах за 2018 год.
Президент указал, что на двоих с супругой у четы Зеленских есть 20 домов, квартир и парковочных мест.
Они находятся в Киеве, Киевской области и оккупированной Ялте.
Две квартиры в Великобритании находятся в аренде. Также, Зеленский указал два дома в Италии по 88 млн 588 тыс. 966 грн каждый. Их гарант купил в 2015 году.
Кроме этого, Зеленские указали 10 объектов незавершенного строительства - гостиничных номеров в Грузии.


Ими владеет белизский ОФШОР Film Heritage inc, записанный на Владимира Зеленского.
В собственности нового президента 100 гособлигаций Украины на 25 тыс. 885 грн, которые он купил в июле 2017 года.
А также: 300 акций кипрского ОФФШОРА Vilhar Holdings Limited, 1000 акций еще одного кипрского ОФФШОРА Aldorante Limited, 300 акций кипрского ОФФШОРА GREEN FAMILY LTD, который Владимир Зеленский приобрел в 2012 году.
На супругу записаны 100 гособлигаций Украины и 1000 акций кипрского ОФФШОРА Aldorante Limited.
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27.05.2021 15:13 Відповісти
ЦЕ ПОВИННІ ЗНАТИ ВСІ ЗеФІЛИ )
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27.05.2021 18:53 Відповісти
"1) принимает участие в политической жизни;
2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
3) осуществляет контроль над значительной по объему хозяйственной деятельностью" Источник: https://censor.net/ru/n3267779

Ги! Під цей опис зі списку форбс підпадає лише одна-дві людини!
Значить, після прийняття цього закону, боротьба з олігархами буде завершена повною перемогою, бо олігархів лише двоє і на них вже 100500 томів справ...
Ахмєтов, Коломойський, Пінчук, Фірташ стануть "поважними бізнесменами", яким видадуть "нянь" і настене розквіт... Нє, не країни, а офшорних рахунків
Ото вже точно буде кінець епохи бідності, стопудово
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27.05.2021 13:16 Відповісти
При шмаркле никакого закона об олигархах получится не может. Ему дали краски он и рисует: "Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда буду Я"
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27.05.2021 13:24 Відповісти
Порошенко, Ахмєтов, Коломойський, Пінчук, Фірташ одна шайка олигархов.
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27.05.2021 13:24 Відповісти
Клоун не може прийняти закони які обмежать владу олігархів, бо він клоун - маріонетка,
маріонетка не може сама собі обрізати нитки за які ії смикають Законопроєкт про олігархів - це закон про медійне рейдерство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9221
У ОЛІГАРХІВ НЕ ПОВИННО БУТИ ЗМІ НІЯКИХ - НЕ МАЛИХ НЕ ВЕЛИКИХ.
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27.05.2021 13:49 Відповісти
Законопроєкт про олігархів - це закон про медійне рейдерство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4185
Законопроєкт про олігархів - це закон про медійне рейдерство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9472
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27.05.2021 13:52 Відповісти
(Редакция ZN.UA ознакомилась с текстом проекта закона «Об олигархах» и делится с читателями его основными положениями и нашим разочарованием.
Наряду со слабой властью и войной олигархи - главная проблема современной Украины, и борьба с ними является важнейшим вопросом. Но после прочтения законопроекта появилось понимание, что его цель - вовсе не «преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса»)
==== Вопрос сисек не раскрыт, так в чём всё-таки цель?=== Законопроєкт про олігархів - це закон про медійне рейдерство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9369
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27.05.2021 14:34 Відповісти
я понял, теперь у нас будет всё будет бенинизм
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27.05.2021 14:45 Відповісти
Страну переименуют в Бенин
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27.05.2021 15:14 Відповісти
Бубочка на 100% подходит) И богатый, и Квартал-95 имеет)
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27.05.2021 14:54 Відповісти
И оффшоры,и Бенины СМ, которые на него работают
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27.05.2021 15:15 Відповісти
Опубліковано законопроєкт "Слуг народу" про олігархів: це медійне рейдерство - ДТ - Цензор.НЕТ 4777 Опубліковано законопроєкт "Слуг народу" про олігархів: це медійне рейдерство - ДТ - Цензор.НЕТ 4777 Опубліковано законопроєкт "Слуг народу" про олігархів: це медійне рейдерство - ДТ - Цензор.НЕТ 4777 Неужели кто-то думал что будет иначе????!!!!
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27.05.2021 15:24 Відповісти
КОЛОМОЙСКИЙ:
ПОРОШЕНКО ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕ БЫЛО 1+1
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1041668.0
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27.05.2021 15:32 Відповісти
Олігарх у нас один: Порох!!! Чи не так, зелененькі ви наші? Скажіть вже правду, що закон під нього і приймали, бо "накраденого" ніяк не знайдете.
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27.05.2021 15:33 Відповісти
в Украине ТРИ олигарха -
1.Петр
2.Алексеевич
3.Порошенко
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27.05.2021 20:03 Відповісти
Опубліковано законопроєкт "Слуг народу" про олігархів: це медійне рейдерство - ДТ - Цензор.НЕТ 564
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27.05.2021 21:45 Відповісти
Зеленский - слуга Коломойского. Расследование "Bihus info" и "Схемы"

Журналисты-расследователи БИГУС-ИНФО
подготовили программу
о связи кандидата в президенты Владимира Зеленского с ОЛИГАРХОМ Игорем Коломойским.
Бигус в гостях у Коломойскогоhttps://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1041668.0
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27.05.2021 15:35 Відповісти
Закон на цілений на бидло-масу. Яка не хоче думати. Нормальні суди, поліція. Відкриті ринки палива, електрики і тд. і тп(ринки палива і електрики між іншим ініціював всім ненависний олігарх Порошенко, но то в серіалі про голобородька не показали). це антиолігархічні важелі.
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27.05.2021 15:42 Відповісти
Та не примет этот закон зешобла. Это очередная желтая роса в глаза зебирателям.
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27.05.2021 15:48 Відповісти
Выдадут им конвертики потодще и проголосуют. Закон ведб против одного олигарха - Порошенка.
Других не тронут
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28.05.2021 12:17 Відповісти
Будут они еще тратится на зешоблу... Не для того они вместе страну в свою дойную корову превращали. Им между собой удобнее терки в стиле 90х вести.
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28.05.2021 12:24 Відповісти
Так хто такий олігарх? Чому 87 млн., а не 20, чи 100? І до чого тут активи якщо замовні статті пишуть від декілька сотен баксів? З приводу TV каналів, то для цього існує наглядова рада, яка повинна відслідковувати відверту брехню та маніпулювання, і жорстоко карати самі канали. Те ж саме стосується перелічених органів: КМУ, члена РНБО, НБУ, СБУ або АКУ. Це вибіркове судилище без можливості захисту.
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27.05.2021 15:55 Відповісти
Порошенко классический олигарх. 20 лет на гос.службе и при этом занимается бизнесом нарушая при этом закон.
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27.05.2021 16:22 Відповісти
Ну, то садіть вже його по закону, зєлєйоббіки! Чи, чомусь, по закону не виходить, так?)))
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27.05.2021 16:41 Відповісти
Якщо б він порушував закон, його б посадили. А так як його неможне посадити навіть ручний провладний прокурор, то виходить просто нема за що і він порядна, чесна людина ) Про це говорять факти.
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27.05.2021 17:07 Відповісти
це твоя особиста думка, але щоб це довести потрібно рішення суду, а не купка Зезлостивців
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27.05.2021 17:50 Відповісти
Нужно перекрыть монополии. Нужно сделать так, чтобы олигарх не мог владеть больше 10% рынка электричества или отопления и т.д. Украине нужно законодательство против олигархов еще жоще, чем в США - Акт Шермана, который приняли против олигархов еще больше 100 лет назад ибо там такие же были олигархи, как наши. Только наши еще хуже! Те хоть работали на США, а эти не работают на интересы Украины, чтобы построить Украину сильной и богатой, они наоборот грабят ее и делают беднее.
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27.05.2021 16:22 Відповісти
Офшоренко упирается передними и задними ногами.
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27.05.2021 16:26 Відповісти
Інваліди на голову...Олігарх має чітке визначення, а не та дич що вони понавиписували. Олігарх це людина яка за допомогою лобістів яких приводить до влади через пригодовані змі, ботів в мережі чи інші речі із соціальної інженерії - пише під себе закони. Наприклад Зе прийшов до влади за допомогою серіалу для тупого аполітичного бидла де він головний герой. Пункт один виконано. Пункт два щоб бути олігархом треба написати під себе закон, тобто зробити не рівні особливі умови, наприклад як було із коломойським якому заведені у владу люди Зе продали електрику за копійки. Чи як Зе зробив для себе почавши виплачувати із бюджету відшкодування кінокомпаніям що знімають фільми в Україні, но самі знаходяться в офшорах при чому фінансування тим компаніям що є в Україні він не виділив. Тобто Зе олігарх, Коломойський олігарх.Ну а те як описано закон в статті це просто віджимання змі. Нічого не мішає олігарху купувати послуги соціальної інженерії офіційно не у власних ресурсів. Та навіть більше олігарху таке буде вигідно бо він зможе казати що дивіться це "незалежний канал", хоча в реальності незалежних каналів не існує.І коломойський тому приклад - особливо гарний зашквар це коли він у прямому ефірі сварився із Шустером що той не виконав до кінця контракт та має вернути гроші і Шустер це підтвердив (хоча викладене зараз на ютубі відео має вирізано ці фрагменти) що у них справді був контракт на 10 передач із шоу в інтересах коломойського...
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27.05.2021 16:39 Відповісти
Що запищали- бо Лоліта теж підпадає під закон???
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27.05.2021 16:58 Відповісти
Але ж по цьому закону Зеленський має скласти повноваження, він приймає участь у політичному житті, має вплив на ЗМІ ( контроль над 1+1 ), володіє крупним бізнесом. Але всі ми розуміємо, що цього не станеться.
Всі ми розуміємо, що цей закон є репресивним і має лише одну мету - тиск на не лояльних до влади. Чи можете ви уявити, що у його рамках Коломойський буде позбавлений 1+1, а Ахметов Україна 24 ? От і я не можу ))
У часи коли і протести і інформаційне поле формується у соц мережах, спроба закривати ЗМІ виглядає як агонія влади яка дуже боїться за своє майбутнє Опубліковано законопроєкт "Слуг народу" про олігархів: це медійне рейдерство - ДТ - Цензор.НЕТ 4347
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27.05.2021 17:01 Відповісти
теперь закон о бубочках давайте........
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27.05.2021 17:04 Відповісти
Когда Порошенко тронул олигарха Коломольского и забрал у него приват банк в пользу государства. 73 % мудрого народа выбрали себе в президенты шестерку этого же олигарха.
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27.05.2021 17:26 Відповісти
Попытка зачистить медиапространство перед упоительным процессом заглядывания зебила в глаза и другие места ( где достанет) кремлевскому дедушке при долгожданной встрече.
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27.05.2021 17:27 Відповісти
Настоящая деолигархизация- когда будут национализированы все предприятия ,занимающие монопольное положение,когда будут арестованы и будут посажены на длительное время в тюрьму:Коломойский ,Боголюбов,Медведчук и т.д. Закон о олигархах -это не закон о деолигархизации,а продолжение политической мыльной оперы аля Голобородько , продюсером которой является Зеленский с братьями Шефир.В практическом плане ,это попытка заткнуть рот олигархическимм СМИ.
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27.05.2021 18:37 Відповісти
Які ублюдочні харі! Такі за копійку задавлять,гниди!
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27.05.2021 19:11 Відповісти
нє отвлєкайтєсь, слушайтє про ліпєцкую фабріку

Юридическая фирма "Юнайтед партнерс", которая действует в интересах украинского производителя кондитерских изделий "Конти", стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" (Иваново, РФ).
Об этом сообщает российское издание "Ведомости".
Информация о победе "Юнайтед партнерст" в торгах следует из протокола торгов на сайте российского Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
О том, что компания действует в интересах "Конти", "Ведомостям" сообщили 2 инвестиционных консультанта и человек, близкий к организаторам торгов.
Отмечается, что запросы в "Конти", "Юнайтед партнерст" и конкурсного управляющего Евгения Бодрова остались без ответов.
А представитель банка непрофильных активов "Траст", в котором заложено имущество фабрики, отказался от комментариев.
"В России "Конти" работает с 2004 года, ей принадлежат две фабрики в Курской области. Основные инвестиции в производство компания делала до 2015 года, следует из информации на ее сайте.
Кроме того, с 2018 года ей принадлежит 19,9% доля липецкого производителя конфет "Мерлетто". Совокупные мощности в России в "Конти" составляют 136 тыс т продукции в год, сообщала компания", - пишет издание.
Отмечается, что "Конти" покупает "Красную зарю" со второй попытки - в 2017 году сообщалось о переговорах со структурами, связанными с "Промсвязькапиталом" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
В 2019 году "Красная заря" признана банкротом.
Согласно протоколу торгов, при начальной цене в 809,8 млн рублей "Юнайтед партнерст" предложила за актив 4522 млн рублей. - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/27/674343/
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27.05.2021 19:32 Відповісти
Какой-то бред ишачий, а не закон.
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27.05.2021 20:55 Відповісти
люди, вы или наивные, или идиоты. или и то и другое сразу. вся власть в Украине либо напрямую, как в случае с рошеном, православной *****, мертвячуком и т.д, либо косвенно, как в случае с беней, гудком ну и другими, не буду перечислять, принадлежит олигархам. соответственно никогда не будут приняты никакие законы в ущерб этой олигархической банде. максимум будет что-то с целью укусить ту банду, которая сейчас в олигархической оппозиции, той бандой, которая выиграла "выборы". все. другого не будет.
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28.05.2021 09:23 Відповісти
 
 