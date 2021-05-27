Опубликован законопроект "Слуг народа" про олигархов: это медийное рейдерство - ЗН
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Цель законопроекта об олигархах вовсе не "преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Зеркала недели".
Издание отмечает, что в Минюсте определили, что олигарх - это человек, который одновременно:
"1) принимает участие в политической жизни;
2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
3) осуществляет контроль над значительной по объему хозяйственной деятельностью".
"Например, под участием в политической жизни понимается: занятие высокой должности в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связанность с высокопоставленным должностным лицом, финансирование или непосредственное руководство партией или просто контроль над СМИ, "распространяющим информацию политического характера". Да, именно "или". То есть, по логике проекта, даже если ты просто собственник СМИ, делающего политические новости, ты уже на крючке, поскольку соответствуешь сразу двум критериям - "политика" и "СМИ" - из трех необходимых. Остался "бизнес", и собирается комбинация для прямого подпадания под действие этого закона", - говорится в материале.
В то же время, отмечает автор, критерию "бизнес" будут соответствовать: конечные бенефициары естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто собственники или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.). Не так уж и много, учитывая, что большинство крупных украинских медиа принадлежат людям из Топ-100 Форбс.
Кроме того, по данным издания, о гражданстве олигархов в проекте закона - ни слова.
Согласно законопроекту, говорится в материале, решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины.
"Прежде всего официально признанного олигарха включат в "Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", - отмечает издание.
Таким образом, цитируют в материале законопроект, лицам, включенным в Реестр, запрещается:
1) делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий согласно Закону Украины "О политических партиях в Украине";
2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) либо контролером средства массовой информации, распространяющего информацию политического характера;
3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
Также, лица, включенные в Реестр, обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".
"То есть следующим шагом после принятия этого законопроекта должна стать большая распродажа украинских медиа. Интересно, что другие активы, которые, собственно, и приносят основной денежный поток, олигархи могут оставить себе. Пусть богатеют и дальше, главное, чтобы СМИ продали, причем почти за бесценок. Или пусть заставят свои СМИ отказаться от распространения политической информации, а согласно проекту речь идет об "освещении, анализе или обсуждении деятельности органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, политических партий, народных депутатов и других членов коллегиальных органов государственной власти". Так что выбор невелик — либо превращение в крепкий микс из светской и криминальной хроники с юмориной на десерт, либо продажа. Продажа СМИ тут же позволит олигарху выбыть из Реестра", - объясняется в материале.
Однако, отмечает издание, есть одно условие: "Признак значительного влияния на средства массовой информации не считается отсутствующим в случае, если статус бенефициара (контролера) соответствующего средства массовой информации перешел от лица, включенного в Реестр, к связанному с ним лицу или лицу, не обладающему безупречной деловой репутацией".
В то же время, говорится в материале, благонадежный покупатель, согласно проекту закона, уже не будет признан олигархом, даже если после приобретения СМИ он будет соответствовать тем же "олигархическим" критериям, главное - доказать свою безупречную репутацию.
Но, отмечает издание, безупречной не будет считаться деловая репутация лица при:
- наличие у лица судимости, не погашенной и не снятой в установленном законом порядке;
- применение Украиной, иностранными государствами (кроме государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины), межгосударственными объединениями или международными организациями санкций к лицу;
- включение лица в список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции;
- лишение лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно приговору или иному решению суда;
- ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, если общая сумма неуплаты равна или превышает 100 размеров минимальной месячной заработной платы;
- приобретение (намерение приобрести) средства массовой информации по цене, которая существенно ниже рыночной, либо за счет средств, источник происхождения которых документально не подтвержден;
- существенные и/или систематические нарушения лицом требований законодательства о средствах массовой информации, банковского, финансового, валютного, налогового законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, законодательства о ценных бумагах, акционерных обществах и фондовом рынке.
Как говорится в материале, есть еще "странная статья об отчетности должностных лиц о встречах с олигархами под угрозой увольнения для руководства НАБУ и административной ответственности - для прокуроров".
"Ожидали, что глав депутатских групп и фракций, одного за другим, силовики будут хватать за руку при получении очередного "олигархического конверта", за чем последуют не только политические, но и судебные приговоры. Ожидали шухера в госкомпаниях, увешанных олигархами, как собака клещами, чтобы прекратить их обогащение за счет государственных убытков. Многого ожидали... Вместо этого получили закон о медийном рейдерстве... Суперскрываемый проект законе людям не показывают, а вот некоторые олигархи с ним уже ознакомились и очень переживают. Не о своем будущем, конечно же, сугубо о будущем своих медиа. ... Нужен ли нам вообще закон "об олигархах", чтобы с ними бороться? Нет, вполне достаточно, если нормально заработают действующие правоохранительная и регуляторная системы. Но даже если представить, что без специального закона не обойтись, он точно не должен быть таким, как этот проект", - пишет автор.
Пожалуйста, подождите...
она и была шумным событием, зебилятор ты недоразвитый. Когда чистили банки, когда вводили стандарты копоративного управления, когда лишали газовый рынок влияния олигархов и т.д. Да таким шумным что когда Колома ныкался в Израиле то вам скотам целый сериал отсняли и все уше ******** насквозь про зубажиння и полвареника.
И вот теперь клоуны рассказывают вам, долбоящерам что они примут какой-то там закон о СМИ, который олигархи обойдут через одну лишнюю прокладку в кресле гендиректора и будут дальше заносить депутатам в конвератх и дарить журналядям типа Серлеща квартирки в центре Киева по цене хрущевки в Жмеринке - чтобы вас, ослобаранов и дальше сношали в мозг и рассказывали как зыбилы победили всех-всех-всех алигаторов, а теперь заплитате дяде Фирташу за Свет а дяде Бене за бензин, потому что они больше не олигархи )))
Зате не будуть важатися олігархами Косюк чи Тарута - бо в них ЗМІ своїх нема!
Це три з чотирьох найпотужніших медіаімперій в Україні...
Бєня за цим законом-не олігарх.Серед власників не числиться !
У Пінчука теж заплутано Медіаімперія Віктора Пінчука
Так що Порошенку знову за всіх вигрібати.
Зе дужжже хоче зробити такий самий фінт і у нас
народукремля. Домігся Асоціації з ЄС, безвізу для українців, Томосу для української церкви, записав у Конституції українську мову державною і членство в ЄС і НАТО, відродив українську армію, згуртував світ на введення санкцій проти ху*ла, відмовився від закупівель російського газу і зупинив московську орду на Донбасі.
МИЛЛИОНЫ И ОФФШОРЫ: что задекларировал президент Украины ЗЕЛЕНСКИЙ
Зеленский подал декларацию о доходах за 2018 год.
Президент указал, что на двоих с супругой у четы Зеленских есть 20 домов, квартир и парковочных мест.
Они находятся в Киеве, Киевской области и оккупированной Ялте.
Две квартиры в Великобритании находятся в аренде. Также, Зеленский указал два дома в Италии по 88 млн 588 тыс. 966 грн каждый. Их гарант купил в 2015 году.
Кроме этого, Зеленские указали 10 объектов незавершенного строительства - гостиничных номеров в Грузии.
Ими владеет белизский ОФШОР Film Heritage inc, записанный на Владимира Зеленского.
В собственности нового президента 100 гособлигаций Украины на 25 тыс. 885 грн, которые он купил в июле 2017 года.
А также: 300 акций кипрского ОФФШОРА Vilhar Holdings Limited, 1000 акций еще одного кипрского ОФФШОРА Aldorante Limited, 300 акций кипрского ОФФШОРА GREEN FAMILY LTD, который Владимир Зеленский приобрел в 2012 году.
На супругу записаны 100 гособлигаций Украины и 1000 акций кипрского ОФФШОРА Aldorante Limited.
2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
3) осуществляет контроль над значительной по объему хозяйственной деятельностью" Источник: https://censor.net/ru/n3267779
Ги! Під цей опис зі списку форбс підпадає лише одна-дві людини!
Значить, після прийняття цього закону, боротьба з олігархами буде завершена повною перемогою, бо олігархів лише двоє і на них вже 100500 томів справ...
Ахмєтов, Коломойський, Пінчук, Фірташ стануть "поважними бізнесменами", яким видадуть "нянь" і настене розквіт... Нє, не країни, а офшорних рахунків
Ото вже точно буде кінець епохи бідності, стопудово
маріонетка не може сама собі обрізати нитки за які ії смикають
У ОЛІГАРХІВ НЕ ПОВИННО БУТИ ЗМІ НІЯКИХ - НЕ МАЛИХ НЕ ВЕЛИКИХ.
Наряду со слабой властью и войной олигархи - главная проблема современной Украины, и борьба с ними является важнейшим вопросом. Но после прочтения законопроекта появилось понимание, что его цель - вовсе не «преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса»)
==== Вопрос сисек не раскрыт, так в чём всё-таки цель?===
ПОРОШЕНКО ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕ БЫЛО 1+1
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1041668.0
1.Петр
2.Алексеевич
3.Порошенко
Журналисты-расследователи БИГУС-ИНФО
подготовили программу
о связи кандидата в президенты Владимира Зеленского с ОЛИГАРХОМ Игорем Коломойским.
Бигус в гостях у Коломойскогоhttps://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1041668.0
Других не тронут
Всі ми розуміємо, що цей закон є репресивним і має лише одну мету - тиск на не лояльних до влади. Чи можете ви уявити, що у його рамках Коломойський буде позбавлений 1+1, а Ахметов Україна 24 ? От і я не можу ))
У часи коли і протести і інформаційне поле формується у соц мережах, спроба закривати ЗМІ виглядає як агонія влади яка дуже боїться за своє майбутнє
Юридическая фирма "Юнайтед партнерс", которая действует в интересах украинского производителя кондитерских изделий "Конти", стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" (Иваново, РФ).
Об этом сообщает российское издание "Ведомости".
Информация о победе "Юнайтед партнерст" в торгах следует из протокола торгов на сайте российского Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
О том, что компания действует в интересах "Конти", "Ведомостям" сообщили 2 инвестиционных консультанта и человек, близкий к организаторам торгов.
Отмечается, что запросы в "Конти", "Юнайтед партнерст" и конкурсного управляющего Евгения Бодрова остались без ответов.
А представитель банка непрофильных активов "Траст", в котором заложено имущество фабрики, отказался от комментариев.
"В России "Конти" работает с 2004 года, ей принадлежат две фабрики в Курской области. Основные инвестиции в производство компания делала до 2015 года, следует из информации на ее сайте.
Кроме того, с 2018 года ей принадлежит 19,9% доля липецкого производителя конфет "Мерлетто". Совокупные мощности в России в "Конти" составляют 136 тыс т продукции в год, сообщала компания", - пишет издание.
Отмечается, что "Конти" покупает "Красную зарю" со второй попытки - в 2017 году сообщалось о переговорах со структурами, связанными с "Промсвязькапиталом" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
В 2019 году "Красная заря" признана банкротом.
Согласно протоколу торгов, при начальной цене в 809,8 млн рублей "Юнайтед партнерст" предложила за актив 4522 млн рублей. - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/27/674343/