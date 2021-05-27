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Новости Политика Украины
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законопроект (3045) олигарх (1016)

Опубликован законопроект "Слуг народа" про олигархов: это медийное рейдерство - ЗН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Опубликован законопроект

Цель законопроекта об олигархах вовсе не "преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Зеркала недели".

Издание отмечает, что в Минюсте определили, что олигарх - это человек, который одновременно:

"1) принимает участие в политической жизни;
2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
3) осуществляет контроль над значительной по объему хозяйственной деятельностью".

Читайте также: Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем

"Например, под участием в политической жизни понимается: занятие высокой должности в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связанность с высокопоставленным должностным лицом, финансирование или непосредственное руководство партией или просто контроль над СМИ, "распространяющим информацию политического характера". Да, именно "или". То есть, по логике проекта, даже если ты просто собственник СМИ, делающего политические новости, ты уже на крючке, поскольку соответствуешь сразу двум критериям - "политика" и "СМИ" - из трех необходимых. Остался "бизнес", и собирается комбинация для прямого подпадания под действие этого закона", - говорится в материале.

В то же время, отмечает автор, критерию "бизнес" будут соответствовать: конечные бенефициары естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто собственники или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.). Не так уж и много, учитывая, что большинство крупных украинских медиа принадлежат людям из Топ-100 Форбс.

Кроме того, по данным издания, о гражданстве олигархов в проекте закона - ни слова.

Согласно законопроекту, говорится в материале, решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины.

"Прежде всего официально признанного олигарха включат в "Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", - отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект об олигархах появится на следующей неделе. Влияния на медиа и на политику не будет, влияния на чиновников не может быть, - Зеленский

Таким образом, цитируют в материале законопроект, лицам, включенным в Реестр, запрещается:

1) делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий согласно Закону Украины "О политических партиях в Украине";
2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) либо контролером средства массовой информации, распространяющего информацию политического характера;
3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Также, лица, включенные в Реестр, обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

"То есть следующим шагом после принятия этого законопроекта должна стать большая распродажа украинских медиа. Интересно, что другие активы, которые, собственно, и приносят основной денежный поток, олигархи могут оставить себе. Пусть богатеют и дальше, главное, чтобы СМИ продали, причем почти за бесценок. Или пусть заставят свои СМИ отказаться от распространения политической информации, а согласно проекту речь идет об "освещении, анализе или обсуждении деятельности органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, политических партий, народных депутатов и других членов коллегиальных органов государственной власти". Так что выбор невелик — либо превращение в крепкий микс из светской и криминальной хроники с юмориной на десерт, либо продажа. Продажа СМИ тут же позволит олигарху выбыть из Реестра", - объясняется в материале.

Однако, отмечает издание, есть одно условие: "Признак значительного влияния на средства массовой информации не считается отсутствующим в случае, если статус бенефициара (контролера) соответствующего средства массовой информации перешел от лица, включенного в Реестр, к связанному с ним лицу или лицу, не обладающему безупречной деловой репутацией".

В то же время, говорится в материале, благонадежный покупатель, согласно проекту закона, уже не будет признан олигархом, даже если после приобретения СМИ он будет соответствовать тем же "олигархическим" критериям, главное - доказать свою безупречную репутацию.

Читайте: "Слуга народа" Арахамия о подконтрольных олигархам депутатах: Резко вышли в туалет в момент голосования

Но, отмечает издание, безупречной не будет считаться деловая репутация лица при:

- наличие у лица судимости, не погашенной и не снятой в установленном законом порядке;
- применение Украиной, иностранными государствами (кроме государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины), межгосударственными объединениями или международными организациями санкций к лицу;
- включение лица в список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции;
- лишение лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно приговору или иному решению суда;
- ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, если общая сумма неуплаты равна или превышает 100 размеров минимальной месячной заработной платы;
- приобретение (намерение приобрести) средства массовой информации по цене, которая существенно ниже рыночной, либо за счет средств, источник происхождения которых документально не подтвержден;
- существенные и/или систематические нарушения лицом требований законодательства о средствах массовой информации, банковского, финансового, валютного, налогового законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, законодательства о ценных бумагах, акционерных обществах и фондовом рынке.

Как говорится в материале, есть еще "странная статья об отчетности должностных лиц о встречах с олигархами под угрозой увольнения для руководства НАБУ и административной ответственности - для прокуроров".

"Ожидали, что глав депутатских групп и фракций, одного за другим, силовики будут хватать за руку при получении очередного "олигархического конверта", за чем последуют не только политические, но и судебные приговоры. Ожидали шухера в госкомпаниях, увешанных олигархами, как собака клещами, чтобы прекратить их обогащение за счет государственных убытков. Многого ожидали... Вместо этого получили закон о медийном рейдерстве... Суперскрываемый проект законе людям не показывают, а вот некоторые олигархи с ним уже ознакомились и очень переживают. Не о своем будущем, конечно же, сугубо о будущем своих медиа. ... Нужен ли нам вообще закон "об олигархах", чтобы с ними бороться? Нет, вполне достаточно, если нормально заработают действующие правоохранительная и регуляторная системы. Но даже если представить, что без специального закона не обойтись, он точно не должен быть таким, как этот проект", - пишет автор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойский: "Смешно говорить, что у меня нет возможности влиять на кого-то"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+32
"Настоящая деолигархизация, если она начнётся, будет очень шумным и скандальным событием. "

она и была шумным событием, зебилятор ты недоразвитый. Когда чистили банки, когда вводили стандарты копоративного управления, когда лишали газовый рынок влияния олигархов и т.д. Да таким шумным что когда Колома ныкался в Израиле то вам скотам целый сериал отсняли и все уше ******** насквозь про зубажиння и полвареника.
И вот теперь клоуны рассказывают вам, долбоящерам что они примут какой-то там закон о СМИ, который олигархи обойдут через одну лишнюю прокладку в кресле гендиректора и будут дальше заносить депутатам в конвератх и дарить журналядям типа Серлеща квартирки в центре Киева по цене хрущевки в Жмеринке - чтобы вас, ослобаранов и дальше сношали в мозг и рассказывали как зыбилы победили всех-всех-всех алигаторов, а теперь заплитате дяде Фирташу за Свет а дяде Бене за бензин, потому что они больше не олигархи )))
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27.05.2021 13:14
+22
Боротьбу з олігархами не проводять, призначаючи шісток олігархів прем'єрами.
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27.05.2021 12:59
+19
Ахметов, (який має свого Прем'єра), і беня (який має свого преЗЕдента) олігархами вважатись не будуть... Цікаво, чи вважатиметься олігархом Пінчук, який також має свого президента (нехай навіть "екс", але ж це звання довічне); і навіть свою партію в ВР (яка всіма силами віднєкується від нього)...
Це три з чотирьох найпотужніших медіаімперій в Україні...
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27.05.2021 12:56
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Правила форума Совет форумчан
я так понимаю следующим будет законопроект государственной дотации всех из списка Форбс как Бомжей и живущих за чертой бедности в ИХ понимании???я правильно понял Товарищ Маузер и Пан Калашников...и да где то синьор Максим еще пропал ...
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27.05.2021 13:42 Ответить
Боротьбу з олігархами не проводять, призначаючи шісток олігархів прем'єрами.
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27.05.2021 12:59 Ответить
Даже этот закон писали под диктовку олигархов.
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27.05.2021 13:25 Ответить
О какой настоящей деалигархизации идет речь, если тебе вчера черным по белому беня пояснил, что "смешно думать, что у него нет влияния на процессы"...Собственно, так оно и есть. И сюда Пороха приплел .Но он не у власти, у власти беня, ахметов, левочкин, фирташ...Если хочешь и Путин здесь присутсвтует. И вот про них успешно забывают. Да, зебобик?
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27.05.2021 13:00 Ответить
Все верно, это Ахметов, Коломойский, Пинчук, Порошенко и т.д. Перечень точно в последовательности их сил и влияния внутри Украины
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27.05.2021 18:03 Ответить
А Зеленський?
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27.05.2021 18:35 Ответить
подолигарчик Опубліковано законопроєкт "Слуг народу" про олігархів: це медійне рейдерство - ДТ - Цензор.НЕТ 5403
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27.05.2021 18:44 Ответить
"Настоящая деолигархизация, если она начнётся, будет очень шумным и скандальным событием. "

она и была шумным событием, зебилятор ты недоразвитый. Когда чистили банки, когда вводили стандарты копоративного управления, когда лишали газовый рынок влияния олигархов и т.д. Да таким шумным что когда Колома ныкался в Израиле то вам скотам целый сериал отсняли и все уше ******** насквозь про зубажиння и полвареника.
И вот теперь клоуны рассказывают вам, долбоящерам что они примут какой-то там закон о СМИ, который олигархи обойдут через одну лишнюю прокладку в кресле гендиректора и будут дальше заносить депутатам в конвератх и дарить журналядям типа Серлеща квартирки в центре Киева по цене хрущевки в Жмеринке - чтобы вас, ослобаранов и дальше сношали в мозг и рассказывали как зыбилы победили всех-всех-всех алигаторов, а теперь заплитате дяде Фирташу за Свет а дяде Бене за бензин, потому что они больше не олигархи )))
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27.05.2021 13:14 Ответить
Розумієте, якщо дивитися на ці три умови, то олігархами будуть вважатися ті, хто ними не є - Томаш Фіала, який не має навіть 100 млн. баксів...
Зате не будуть важатися олігархами Косюк чи Тарута - бо в них ЗМІ своїх нема!
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27.05.2021 13:14 Ответить
Условия вполне адекватные. А главное- других условий пока никто не предложил. В процессе рассмотрения законопроекта «или» вполне может поменяться на «и», а размер состояния например удвоиться. Мой пост о том, что деолигархизация по определению не может быть безболезненным процессом. Ломается целая система. Будут недовольные. И этими недовольными будут очень влиятельные люди и группы людей. Поэтому любую критику всего, что направлено на деолигархизацию, нужно рассматривать очень внимательно. О конкретике предполагаемого закона пока слишком мало что известно, что бы его критику можно было считать конструктивной. Мой пост об этом.
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27.05.2021 13:35 Ответить
Тоиаш Фиала купил "Украинскую правду"
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27.05.2021 15:31 Ответить
Правильно, а ще він НВ володіє... АЛЕ його статки разів у 50-100 менші, ніж у Ахметова, Бєні чи Косюка! Плюс, він не громадянин України. А за цим новим законом його запишуть в олігархи, а Косюка не запишуть, бо у Косюка свого ЗМІ немає. Від цього Косюк перестає бути олігархом??
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27.05.2021 19:17 Ответить
Так и Коломойского не запишут. Он формально в Украине вообще ничем не владеет. И ни под одни "критерии "олигарха" не подпадает. И Пинчук и Фирташ не подпадают. И шо? И дальше будут под крышей Зе доить государство?
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27.05.2021 21:31 Ответить
Ахметов, (який має свого Прем'єра), і беня (який має свого преЗЕдента) олігархами вважатись не будуть... Цікаво, чи вважатиметься олігархом Пінчук, який також має свого президента (нехай навіть "екс", але ж це звання довічне); і навіть свою партію в ВР (яка всіма силами віднєкується від нього)...
Це три з чотирьох найпотужніших медіаімперій в Україні...
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27.05.2021 12:56 Ответить
А от і ні. Ахмєт якраз вважатиметься.Ланцюжок простий:«Медіа Група Україна»-АТ «Систем Кепітал Менеджмент»-Ахмєтов.
Бєня за цим законом-не олігарх.Серед власників не числиться !
У Пінчука теж заплутано Медіаімперія Віктора Пінчука
Так що Порошенку знову за всіх вигрібати.
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27.05.2021 13:38 Ответить
Идиотизм закона смягчается только необязательностью его исполнения.
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27.05.2021 12:59 Ответить
Идиотизм, и жёсткость...
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27.05.2021 15:02 Ответить
Яскравий приклад "боротьби з олігархами" в медіа, є московія. Де по всіх каналах вилизують Пу, і розказують про надої і досягнення однієї партії.
Зе дужжже хоче зробити такий самий фінт і у нас
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27.05.2021 12:59 Ответить
А хіба на наших інформаційно-розважальних канал не те саме "вилизують Зе, і розказують про надої і досягнення однієї партії"?
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27.05.2021 17:50 Ответить
Треба розуміти, зо закон проти олігархів - це закон проти Порошенка. Бєні, Ахметова, Пінчука та інших він стосуватись не буде.
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27.05.2021 13:01 Ответить
Основне завдання криворізького косоворотника не допустити Порошенка до виборів президента. Але у битві клоуна з Порошенком бенефіціаром може стати третій, наприклад Кличко.
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27.05.2021 13:06 Ответить
А чем Офшоренко отличается от Ахметова, Пінчука и Коломойского?
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27.05.2021 13:14 Ответить
Тим, що не фінансує клоуна і слуг народу кремля. Домігся Асоціації з ЄС, безвізу для українців, Томосу для української церкви, записав у Конституції українську мову державною і членство в ЄС і НАТО, відродив українську армію, згуртував світ на введення санкцій проти ху*ла, відмовився від закупівель російського газу і зупинив московську орду на Донбасі.
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27.05.2021 23:59 Ответить
А ещё подарил мертвечуку дизельную трубу и выводил деньги из Украины в 2014 году, дабы не платить налоги в полной мере. Офшоренко патриот бабла.
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28.05.2021 07:45 Ответить
Президентский рейтинг Кличко сегодня в районе статистической погрешности. Имел не плохие шансы в 2014 году потягаться с Петей во втором туре. Но у его старшего партнёра Фирташа были на этот счёт другие планы. О чём и порешили на пресловутой встрече в Вене. Пожалуй Порошенко только за то и заслуживает благодарность, что президентом в 14-ом не стал Кличко. Ибо, пока Виталик с мучительным трудом конвертировал бы свои мысли в слова на очередном видеообращении, строительная мафия и прочие аферисты всех мастей за его могучей спиной просто растащили бы остатки активов страны по офшорам.
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27.05.2021 14:01 Ответить
Ви дуже перебільшуєте значення Фірташа. Насправді було так: Кличко і Порошенко, як лідери Майдану домовились провести опитування кого з них народ хоче бачити президентом і той хто набере більше балотується у президенти, а другий у мери Києва. Опитування показало, що більшість опитаних висловилась за Порошенка. Опитування дійсно проводилось, бо і до мене тоді біля супермаркету підходила дівчина і ставила запитання. Там були ще якісь кандидати, але я їх не пам'ятаю. Я відповів, що бачу президентом Порошенка. Тоді вона запитала мене про Кличка. Я відповів, що нехай іде у мери Києва, набереться трохи досвіду, а після Порошенка нехай іде у президенти. Коли Порошенко став президентом, хтось із журналістів його запитав, чого він, а не Кличко. І Порошенко так і відповів, що була домовленість провести опитування і хто більше набирає, той іде.
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27.05.2021 23:52 Ответить
Точно так-с
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27.05.2021 15:31 Ответить
Полностью согласен! Законопроєкт про олігархів - це закон про медійне рейдерство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9774
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27.05.2021 13:03 Ответить
Офшоренко упирается передними и задними ногами.
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27.05.2021 13:12 Ответить
ОФФШОРЕНКО
МИЛЛИОНЫ И ОФФШОРЫ: что задекларировал президент Украины ЗЕЛЕНСКИЙ

Зеленский подал декларацию о доходах за 2018 год.
Президент указал, что на двоих с супругой у четы Зеленских есть 20 домов, квартир и парковочных мест.
Они находятся в Киеве, Киевской области и оккупированной Ялте.
Две квартиры в Великобритании находятся в аренде. Также, Зеленский указал два дома в Италии по 88 млн 588 тыс. 966 грн каждый. Их гарант купил в 2015 году.
Кроме этого, Зеленские указали 10 объектов незавершенного строительства - гостиничных номеров в Грузии.


Ими владеет белизский ОФШОР Film Heritage inc, записанный на Владимира Зеленского.
В собственности нового президента 100 гособлигаций Украины на 25 тыс. 885 грн, которые он купил в июле 2017 года.
А также: 300 акций кипрского ОФФШОРА Vilhar Holdings Limited, 1000 акций еще одного кипрского ОФФШОРА Aldorante Limited, 300 акций кипрского ОФФШОРА GREEN FAMILY LTD, который Владимир Зеленский приобрел в 2012 году.
На супругу записаны 100 гособлигаций Украины и 1000 акций кипрского ОФФШОРА Aldorante Limited.
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27.05.2021 15:13 Ответить
ЦЕ ПОВИННІ ЗНАТИ ВСІ ЗеФІЛИ )
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27.05.2021 18:53 Ответить
"1) принимает участие в политической жизни;
2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
3) осуществляет контроль над значительной по объему хозяйственной деятельностью" Источник: https://censor.net/ru/n3267779

Ги! Під цей опис зі списку форбс підпадає лише одна-дві людини!
Значить, після прийняття цього закону, боротьба з олігархами буде завершена повною перемогою, бо олігархів лише двоє і на них вже 100500 томів справ...
Ахмєтов, Коломойський, Пінчук, Фірташ стануть "поважними бізнесменами", яким видадуть "нянь" і настене розквіт... Нє, не країни, а офшорних рахунків
Ото вже точно буде кінець епохи бідності, стопудово
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27.05.2021 13:16 Ответить
При шмаркле никакого закона об олигархах получится не может. Ему дали краски он и рисует: "Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда буду Я"
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27.05.2021 13:24 Ответить
Порошенко, Ахмєтов, Коломойський, Пінчук, Фірташ одна шайка олигархов.
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27.05.2021 13:24 Ответить
Клоун не може прийняти закони які обмежать владу олігархів, бо він клоун - маріонетка,
маріонетка не може сама собі обрізати нитки за які ії смикають Законопроєкт про олігархів - це закон про медійне рейдерство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9221
У ОЛІГАРХІВ НЕ ПОВИННО БУТИ ЗМІ НІЯКИХ - НЕ МАЛИХ НЕ ВЕЛИКИХ.
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27.05.2021 13:49 Ответить
Законопроєкт про олігархів - це закон про медійне рейдерство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4185
Законопроєкт про олігархів - це закон про медійне рейдерство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9472
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27.05.2021 13:52 Ответить
(Редакция ZN.UA ознакомилась с текстом проекта закона «Об олигархах» и делится с читателями его основными положениями и нашим разочарованием.
Наряду со слабой властью и войной олигархи - главная проблема современной Украины, и борьба с ними является важнейшим вопросом. Но после прочтения законопроекта появилось понимание, что его цель - вовсе не «преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса»)
==== Вопрос сисек не раскрыт, так в чём всё-таки цель?=== Законопроєкт про олігархів - це закон про медійне рейдерство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9369
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27.05.2021 14:34 Ответить
я понял, теперь у нас будет всё будет бенинизм
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27.05.2021 14:45 Ответить
Страну переименуют в Бенин
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27.05.2021 15:14 Ответить
Бубочка на 100% подходит) И богатый, и Квартал-95 имеет)
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27.05.2021 14:54 Ответить
И оффшоры,и Бенины СМ, которые на него работают
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27.05.2021 15:15 Ответить
Опубліковано законопроєкт "Слуг народу" про олігархів: це медійне рейдерство - ДТ - Цензор.НЕТ 4777 Опубліковано законопроєкт "Слуг народу" про олігархів: це медійне рейдерство - ДТ - Цензор.НЕТ 4777 Опубліковано законопроєкт "Слуг народу" про олігархів: це медійне рейдерство - ДТ - Цензор.НЕТ 4777 Неужели кто-то думал что будет иначе????!!!!
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27.05.2021 15:24 Ответить
КОЛОМОЙСКИЙ:
ПОРОШЕНКО ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕ БЫЛО 1+1
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1041668.0
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27.05.2021 15:32 Ответить
Олігарх у нас один: Порох!!! Чи не так, зелененькі ви наші? Скажіть вже правду, що закон під нього і приймали, бо "накраденого" ніяк не знайдете.
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27.05.2021 15:33 Ответить
в Украине ТРИ олигарха -
1.Петр
2.Алексеевич
3.Порошенко
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27.05.2021 20:03 Ответить
Опубліковано законопроєкт "Слуг народу" про олігархів: це медійне рейдерство - ДТ - Цензор.НЕТ 564
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27.05.2021 21:45 Ответить
Зеленский - слуга Коломойского. Расследование "Bihus info" и "Схемы"

Журналисты-расследователи БИГУС-ИНФО
подготовили программу
о связи кандидата в президенты Владимира Зеленского с ОЛИГАРХОМ Игорем Коломойским.
Бигус в гостях у Коломойскогоhttps://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1041668.0
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27.05.2021 15:35 Ответить
Закон на цілений на бидло-масу. Яка не хоче думати. Нормальні суди, поліція. Відкриті ринки палива, електрики і тд. і тп(ринки палива і електрики між іншим ініціював всім ненависний олігарх Порошенко, но то в серіалі про голобородька не показали). це антиолігархічні важелі.
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27.05.2021 15:42 Ответить
Та не примет этот закон зешобла. Это очередная желтая роса в глаза зебирателям.
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27.05.2021 15:48 Ответить
Выдадут им конвертики потодще и проголосуют. Закон ведб против одного олигарха - Порошенка.
Других не тронут
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28.05.2021 12:17 Ответить
Будут они еще тратится на зешоблу... Не для того они вместе страну в свою дойную корову превращали. Им между собой удобнее терки в стиле 90х вести.
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28.05.2021 12:24 Ответить
Так хто такий олігарх? Чому 87 млн., а не 20, чи 100? І до чого тут активи якщо замовні статті пишуть від декілька сотен баксів? З приводу TV каналів, то для цього існує наглядова рада, яка повинна відслідковувати відверту брехню та маніпулювання, і жорстоко карати самі канали. Те ж саме стосується перелічених органів: КМУ, члена РНБО, НБУ, СБУ або АКУ. Це вибіркове судилище без можливості захисту.
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27.05.2021 15:55 Ответить
Порошенко классический олигарх. 20 лет на гос.службе и при этом занимается бизнесом нарушая при этом закон.
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27.05.2021 16:22 Ответить
Ну, то садіть вже його по закону, зєлєйоббіки! Чи, чомусь, по закону не виходить, так?)))
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27.05.2021 16:41 Ответить
Якщо б він порушував закон, його б посадили. А так як його неможне посадити навіть ручний провладний прокурор, то виходить просто нема за що і він порядна, чесна людина ) Про це говорять факти.
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27.05.2021 17:07 Ответить
це твоя особиста думка, але щоб це довести потрібно рішення суду, а не купка Зезлостивців
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27.05.2021 17:50 Ответить
Нужно перекрыть монополии. Нужно сделать так, чтобы олигарх не мог владеть больше 10% рынка электричества или отопления и т.д. Украине нужно законодательство против олигархов еще жоще, чем в США - Акт Шермана, который приняли против олигархов еще больше 100 лет назад ибо там такие же были олигархи, как наши. Только наши еще хуже! Те хоть работали на США, а эти не работают на интересы Украины, чтобы построить Украину сильной и богатой, они наоборот грабят ее и делают беднее.
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27.05.2021 16:22 Ответить
Офшоренко упирается передними и задними ногами.
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27.05.2021 16:26 Ответить
Інваліди на голову...Олігарх має чітке визначення, а не та дич що вони понавиписували. Олігарх це людина яка за допомогою лобістів яких приводить до влади через пригодовані змі, ботів в мережі чи інші речі із соціальної інженерії - пише під себе закони. Наприклад Зе прийшов до влади за допомогою серіалу для тупого аполітичного бидла де він головний герой. Пункт один виконано. Пункт два щоб бути олігархом треба написати під себе закон, тобто зробити не рівні особливі умови, наприклад як було із коломойським якому заведені у владу люди Зе продали електрику за копійки. Чи як Зе зробив для себе почавши виплачувати із бюджету відшкодування кінокомпаніям що знімають фільми в Україні, но самі знаходяться в офшорах при чому фінансування тим компаніям що є в Україні він не виділив. Тобто Зе олігарх, Коломойський олігарх.Ну а те як описано закон в статті це просто віджимання змі. Нічого не мішає олігарху купувати послуги соціальної інженерії офіційно не у власних ресурсів. Та навіть більше олігарху таке буде вигідно бо він зможе казати що дивіться це "незалежний канал", хоча в реальності незалежних каналів не існує.І коломойський тому приклад - особливо гарний зашквар це коли він у прямому ефірі сварився із Шустером що той не виконав до кінця контракт та має вернути гроші і Шустер це підтвердив (хоча викладене зараз на ютубі відео має вирізано ці фрагменти) що у них справді був контракт на 10 передач із шоу в інтересах коломойського...
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27.05.2021 16:39 Ответить
Що запищали- бо Лоліта теж підпадає під закон???
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27.05.2021 16:58 Ответить
Але ж по цьому закону Зеленський має скласти повноваження, він приймає участь у політичному житті, має вплив на ЗМІ ( контроль над 1+1 ), володіє крупним бізнесом. Але всі ми розуміємо, що цього не станеться.
Всі ми розуміємо, що цей закон є репресивним і має лише одну мету - тиск на не лояльних до влади. Чи можете ви уявити, що у його рамках Коломойський буде позбавлений 1+1, а Ахметов Україна 24 ? От і я не можу ))
У часи коли і протести і інформаційне поле формується у соц мережах, спроба закривати ЗМІ виглядає як агонія влади яка дуже боїться за своє майбутнє Опубліковано законопроєкт "Слуг народу" про олігархів: це медійне рейдерство - ДТ - Цензор.НЕТ 4347
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27.05.2021 17:01 Ответить
теперь закон о бубочках давайте........
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27.05.2021 17:04 Ответить
Когда Порошенко тронул олигарха Коломольского и забрал у него приват банк в пользу государства. 73 % мудрого народа выбрали себе в президенты шестерку этого же олигарха.
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27.05.2021 17:26 Ответить
Попытка зачистить медиапространство перед упоительным процессом заглядывания зебила в глаза и другие места ( где достанет) кремлевскому дедушке при долгожданной встрече.
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27.05.2021 17:27 Ответить
Настоящая деолигархизация- когда будут национализированы все предприятия ,занимающие монопольное положение,когда будут арестованы и будут посажены на длительное время в тюрьму:Коломойский ,Боголюбов,Медведчук и т.д. Закон о олигархах -это не закон о деолигархизации,а продолжение политической мыльной оперы аля Голобородько , продюсером которой является Зеленский с братьями Шефир.В практическом плане ,это попытка заткнуть рот олигархическимм СМИ.
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27.05.2021 18:37 Ответить
Які ублюдочні харі! Такі за копійку задавлять,гниди!
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27.05.2021 19:11 Ответить
нє отвлєкайтєсь, слушайтє про ліпєцкую фабріку

Юридическая фирма "Юнайтед партнерс", которая действует в интересах украинского производителя кондитерских изделий "Конти", стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" (Иваново, РФ).
Об этом сообщает российское издание "Ведомости".
Информация о победе "Юнайтед партнерст" в торгах следует из протокола торгов на сайте российского Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
О том, что компания действует в интересах "Конти", "Ведомостям" сообщили 2 инвестиционных консультанта и человек, близкий к организаторам торгов.
Отмечается, что запросы в "Конти", "Юнайтед партнерст" и конкурсного управляющего Евгения Бодрова остались без ответов.
А представитель банка непрофильных активов "Траст", в котором заложено имущество фабрики, отказался от комментариев.
"В России "Конти" работает с 2004 года, ей принадлежат две фабрики в Курской области. Основные инвестиции в производство компания делала до 2015 года, следует из информации на ее сайте.
Кроме того, с 2018 года ей принадлежит 19,9% доля липецкого производителя конфет "Мерлетто". Совокупные мощности в России в "Конти" составляют 136 тыс т продукции в год, сообщала компания", - пишет издание.
Отмечается, что "Конти" покупает "Красную зарю" со второй попытки - в 2017 году сообщалось о переговорах со структурами, связанными с "Промсвязькапиталом" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
В 2019 году "Красная заря" признана банкротом.
Согласно протоколу торгов, при начальной цене в 809,8 млн рублей "Юнайтед партнерст" предложила за актив 4522 млн рублей. - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/27/674343/
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27.05.2021 19:32 Ответить
Какой-то бред ишачий, а не закон.
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27.05.2021 20:55 Ответить
люди, вы или наивные, или идиоты. или и то и другое сразу. вся власть в Украине либо напрямую, как в случае с рошеном, православной *****, мертвячуком и т.д, либо косвенно, как в случае с беней, гудком ну и другими, не буду перечислять, принадлежит олигархам. соответственно никогда не будут приняты никакие законы в ущерб этой олигархической банде. максимум будет что-то с целью укусить ту банду, которая сейчас в олигархической оппозиции, той бандой, которая выиграла "выборы". все. другого не будет.
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28.05.2021 09:23 Ответить
 
 