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Виявлено схему розкрадання 1,8 млн грн при будівництві соціальних об'єктів для армії, - СБУ

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Виявлено схему розкрадання 1,8 млн грн при будівництві соціальних об'єктів для армії, - СБУ

Служба безпеки України виявила масштабну схему привласнення бюджетних коштів при будівництві соціальних об'єктів для Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативною інформацією, схему розкрадання розробили чиновники Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ. Вони діяли у змові з підрядними організаціями.

Співробітники спецслужби задокументували, що організатори вносили до актів виконаних робіт завищені дані про вартість матеріалів та обсяги виконаних робіт. За висновком економічних і будівельно-технічних експертів, зловмисники привласнили понад 1,8 млн грн.

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Зараз одному з підрядників повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
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Владимир Александрович, сколько можно терпеть ваших Свинарчуков? Вот такой вы главнокомандующий!
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27.05.2021 20:05 Відповісти
Всех мразей , кто ворует у ВСУ на пожизненный срок , с полной конфискацией ! В других странах это невозможно
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27.05.2021 20:41 Відповісти
Ну давайте, не томите, что там еще Порох украл.
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27.05.2021 20:05 Відповісти
Схема какой-то. И только подозреваемый. Тогда садите в СИЗО Схему. А как его имя и по отчеству?
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27.05.2021 20:17 Відповісти
Казармы ремонтируют с бюджетом дворца
А внутри общага общагой....
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27.05.2021 20:56 Відповісти
для масштабной схемы ущерб прямо скажем так себе.
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27.05.2021 22:49 Відповісти
 
 