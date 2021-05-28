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Президентка Словаччини Чапутова візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президентка Словаччини Чапутова візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи"

Президентка Словаччини Зузана Чапутова візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

"Так, Словаччина візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи". Нас представлятиме президентка Чапутова", - повідомив Геґер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з прем'єром Словаччини Хегером війська РФ на українському кордоні і роботу аеропорту в Ужгороді

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Підтримка Зелі в Світі росте,а собаки гавкають))
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28.05.2021 10:19 Відповісти
Підтримують Україну, а не цього недоумка. Нехай не примазується.Президентка Словаччини Чапутова візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 2706
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28.05.2021 10:36 Відповісти
Щось папєрєдніка ніхто не підтримував,а тут таке))
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28.05.2021 10:58 Відповісти
А коли попередника на кожен саміт НАТО зарошували, теж не підтримували ? Президентка Словаччини Чапутова візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 4395
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28.05.2021 13:44 Відповісти
Я тебе больше скажу: если зеля слезет с бениной руки, разгонит нахрен и пересажает ермаков с татаровыми, перестанет жрать кокс, прекратит беспредел с тарифами, воостановит приоритетное финансирование ВСУ, наберет в СН нормальных людей вместо юзиков и тищенков, перестанет искать мир в глазах убийцы и агрессора, перестанет шнырять по Оманам на встречи с фсб-шными воротилами, разворовывать ковидные фонды через откаты в дорожном строительстве, заткнет свой сраный фонтан сериал "Скоты" и перестанет торговать кинухами со страной агрессором, то он вообще станет чем-то напоминать не клоуна-писюниста, а приличного человека. Только учитывай, что все позитивные перемены в твоем зеле начинают проявляться с хорошего пенделя от Блинкена. Не в курсе, почему так?
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28.05.2021 10:38 Відповісти
Зачетная сосна )))
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28.05.2021 10:21 Відповісти
 
 