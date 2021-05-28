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Президентка Словаччини Чапутова візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президентка Словаччини Зузана Чапутова візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.
"Так, Словаччина візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи". Нас представлятиме президентка Чапутова", - повідомив Геґер.
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