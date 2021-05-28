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Президент Словакии Чапутова примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Словакии Зузана Чапутова примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
"Да, Словакия примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы". Нас будет представлять президент Чапутова", - сообщил Хегер.
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