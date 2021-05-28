Президент Словакии Чапутова примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы"

Президент Словакии Зузана Чапутова примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Да, Словакия примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы". Нас будет представлять президент Чапутова", - сообщил Хегер.

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