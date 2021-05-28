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Президент Словакии Чапутова примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Словакии Чапутова примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы"

Президент Словакии Зузана Чапутова примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Да, Словакия примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы". Нас будет представлять президент Чапутова", - сообщил Хегер.

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Підтримка Зелі в Світі росте,а собаки гавкають))
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28.05.2021 10:19 Ответить
Підтримують Україну, а не цього недоумка. Нехай не примазується.Президентка Словаччини Чапутова візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 2706
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28.05.2021 10:36 Ответить
Щось папєрєдніка ніхто не підтримував,а тут таке))
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28.05.2021 10:58 Ответить
А коли попередника на кожен саміт НАТО зарошували, теж не підтримували ? Президентка Словаччини Чапутова візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 4395
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28.05.2021 13:44 Ответить
Я тебе больше скажу: если зеля слезет с бениной руки, разгонит нахрен и пересажает ермаков с татаровыми, перестанет жрать кокс, прекратит беспредел с тарифами, воостановит приоритетное финансирование ВСУ, наберет в СН нормальных людей вместо юзиков и тищенков, перестанет искать мир в глазах убийцы и агрессора, перестанет шнырять по Оманам на встречи с фсб-шными воротилами, разворовывать ковидные фонды через откаты в дорожном строительстве, заткнет свой сраный фонтан сериал "Скоты" и перестанет торговать кинухами со страной агрессором, то он вообще станет чем-то напоминать не клоуна-писюниста, а приличного человека. Только учитывай, что все позитивные перемены в твоем зеле начинают проявляться с хорошего пенделя от Блинкена. Не в курсе, почему так?
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28.05.2021 10:38 Ответить
Зачетная сосна )))
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28.05.2021 10:21 Ответить
 
 