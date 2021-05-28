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Словаччина зацікавлена ​​в збереженні транзиту російського газу через Україну, - прем'єр Геґер

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Словаччина зацікавлена ​​в збереженні транзиту російського газу через Україну, - прем'єр Геґер

Словацька республіка завжди була надійною транзитною країною для російського газу на Захід через територію України, і вона зацікавлена ​​в збереженні цього транзиту через Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується проєкту "Північний потік-2", то це вирішувати не Словаччині. Словаччина завжди була надійною транзитною країною для російського газу на Захід через територію України, і ми, безумовно, зацікавлені в збереженні цього транзиту газу через Україну. Ми віримо, що транзитний контракт між Росією та Україною виконуватиметься надалі", - сказав Геґер.

Також читайте: Президентські офіси Словаччини та України працюють над декларацією про визнання євроінтеграційних прагнень України, - прем'єр Геґер

Автор: Наталя Джума
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Стало все ясно з Північним потоком-2. Тепер зрозуміло чому Байден знімає санкції. Різкі рішення прийняв сам шмаркля: Він знищив корпоративне управління "Нафтогазу" і вирішив заробляти на цій трубі. Там керують Єрмак і Вітренко. Коболєв і Зерцаль звідти звільнилися. Тепер запуск альтернативного варіанту трубі "Нафтогазу" цілком виправданий. Штати вирішили так: що якщо на нашій трубі буде заробляти не держава Україна, а українські олігархи на чолі з Коломойським, то краще вже почнуть на ній заробляти західні бізнесмени. Я і раніше говорив, що Захід дивиться в Україні на реформу корпоративного управління державними підприємствами. Будемо вважати що ця реформа провалилася.
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28.05.2021 10:37 Відповісти
Странно...
Зачем им транзит через Украину, если мы у них газ покупаем? Словакия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину, - премьер Хегер - Цензор.НЕТ 952
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28.05.2021 10:38 Відповісти
Російського газу на кордоні Україна-Словачиина вже не буде і амінь.
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28.05.2021 10:47 Відповісти
 
 