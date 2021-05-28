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Новости Политика Украины
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Словакия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину, - премьер Хегер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Словакия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину, - премьер Хегер

Словацкая республика всегда была надежной транзитной страной для российского газа на Запад через территорию Украины, и она заинтересована в сохранении этого транзита через Украину.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается проекта "Северный поток-2", то это решать не Словакии. Словакия всегда была надежной транзитной страной для российского газа на Запад через территорию Украины, и мы, безусловно, заинтересованы в сохранении этого транзита газа через Украину. Мы верим, что транзитный контракт между Россией и Украиной будет выполняться в дальнейшем", - сказал Хегер.

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Стало все ясно з Північним потоком-2. Тепер зрозуміло чому Байден знімає санкції. Різкі рішення прийняв сам шмаркля: Він знищив корпоративне управління "Нафтогазу" і вирішив заробляти на цій трубі. Там керують Єрмак і Вітренко. Коболєв і Зерцаль звідти звільнилися. Тепер запуск альтернативного варіанту трубі "Нафтогазу" цілком виправданий. Штати вирішили так: що якщо на нашій трубі буде заробляти не держава Україна, а українські олігархи на чолі з Коломойським, то краще вже почнуть на ній заробляти західні бізнесмени. Я і раніше говорив, що Захід дивиться в Україні на реформу корпоративного управління державними підприємствами. Будемо вважати що ця реформа провалилася.
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28.05.2021 10:37 Ответить
Странно...
Зачем им транзит через Украину, если мы у них газ покупаем? Словакия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину, - премьер Хегер - Цензор.НЕТ 952
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28.05.2021 10:38 Ответить
Російського газу на кордоні Україна-Словачиина вже не буде і амінь.
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28.05.2021 10:47 Ответить
 
 