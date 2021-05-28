Лукашенко сьогодні зустрінеться з Путіним у Сочі, - ЗМІ

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, має намір у п'ятницю ввечері зустрітитися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Telegram-канал "Пул первого", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вранці 28 травня Лукашенко приймає прем'єрів країн СНД. Потім він має намір вирушити з робочим візитом до Росії.

"Переговори з Путіним у Сочі заплановано ближче до вечора", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка. ВIДЕО