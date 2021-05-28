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Лукашенко сьогодні зустрінеться з Путіним у Сочі, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, має намір у п'ятницю ввечері зустрітитися з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Telegram-канал "Пул первого", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вранці 28 травня Лукашенко приймає прем'єрів країн СНД. Потім він має намір вирушити з робочим візитом до Росії.
"Переговори з Путіним у Сочі заплановано ближче до вечора", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Роман с камнем
показати весь коментар28.05.2021 10:52
+9 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар28.05.2021 11:05
+7 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар28.05.2021 11:41
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Будь ласка, зачекайте...
Півроку тому нєкто Дмітрій Г. бере холуйське, в своєму фірмовому стилі, інтерв"ю в Лукашенка, де добалакався до того, що той був би чудовим президентом України.
Тепер він же записує грізний блог, де ганить того Лукашенка і називає його владу "тоталітарним режимом" і всіляко його засуджує.
Народ рукоплєщєт. Півмільйона переглядів. Бл.
Вот вообще нет никаких сомнений в том,чтоб если б не война - зеля бы щас в открытую лупился бы в десны с путлєром !
Проявлял бы всяческую дружелюбность,строил бы из себя меншовартiсного подхалима и всячески бы ублажал рашку.
А так - война и оно вынуждено из себя строить патриота и неЛоха 😂
Не перекладывайте с больной головы на здоровую.
Іди геть і не патякай !
-да буду, буду......
обещал таракан уже третьему расейскому царю.....
Все йде за планом кривавого фашиста )(уйла. Вже дуже скоро,
ще зовсім трохи залишилося часу і Білоруська держава буде
знищена. Злочинно знищена руками продажного кремлівського
холуя - яничара кривавого диктатора Луки...і тоді на догоду
кремлю, перетвориться в безправну бридку кацапську колонію.