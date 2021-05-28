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Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Сочи, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Сочи, - СМИ

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко намерен в пятницу вечером встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что утром 28 мая Лукашенко принимает премьеров стран СНГ. После он намерен отправиться с рабочим визитом в Россию.

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"Переговоры с Путиным в Сочи запланированы ближе к вечеру", - говорится в сообщении.

Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Сочи, - СМИ 01

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Топ комментарии
+9
Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Сочи, - СМИ - Цензор.НЕТ 5859
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28.05.2021 10:52
+9
Вахтанг Кіпіані

Півроку тому нєкто Дмітрій Г. бере холуйське, в своєму фірмовому стилі, інтерв"ю в Лукашенка, де добалакався до того, що той був би чудовим президентом України.

Тепер він же записує грізний блог, де ганить того Лукашенка і називає його владу "тоталітарним режимом" і всіляко його засуджує.

Народ рукоплєщєт. Півмільйона переглядів. Бл.
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28.05.2021 11:05
+7
Косоворотку напялил на себя ваш Зеля.
Не перекладывайте с больной головы на здоровую.
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28.05.2021 11:41
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Правила форума Совет форумчан
два урода .. у них сходка или случка
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28.05.2021 10:48 Ответить
Захвативший власть в Беларуси Александр .....встретится в сочи с президентом ....? А тут ошибочка не закралась ? Мы уже признали ,,честные выборы,, на рашке НО не признаем ,,честные выборы,, в Беларуси? Так пишите захвативший власть президент встретится с диктатором из соседней метрополии ? Или таки стремно писать как есть по сути ....Ато вот так политкорректно ,,призидент рассеи,, и беларусский деспот ...Походу это у нас колхозник на Донбассе войну развязал и Крым оккупировал .Маленькая брехня порождает большую ложь
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28.05.2021 11:14 Ответить
Лукашенко сьогодні зустрінеться з Путіним у Сочі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2539
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28.05.2021 11:20 Ответить
межправительственное совокупление Лукашенко сьогодні зустрінеться з Путіним у Сочі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5593
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28.05.2021 11:21 Ответить
))) значит все таки случка
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28.05.2021 16:01 Ответить
Вот нам еще 800 км. границы с Мордором.
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28.05.2021 10:51 Ответить
Для тех кто в курсе событий, эти километры были еще в апреле 2014-го года. потому часть наших войск всё время базировалась на полигонах в Ровенской и Житомирской областей.
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28.05.2021 15:01 Ответить
Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Сочи, - СМИ - Цензор.НЕТ 3923
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28.05.2021 10:51 Ответить
Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Сочи, - СМИ - Цензор.НЕТ 5859
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28.05.2021 10:52 Ответить
Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Сочи, - СМИ - Цензор.НЕТ 2291
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28.05.2021 10:52 Ответить
за мильён сегодня и прыщ не всочит. традиционно - 3 миллиарда! и не завтра утром, а сегодня вечером и деньги вперёд! )
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28.05.2021 10:55 Ответить
Вот бы бомбочку до комплекта туда. Мегатонн на 15.
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28.05.2021 10:56 Ответить
Два взбесившихся от безнаказанности кровавых упыря терроризирующих Европу и мир.
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28.05.2021 11:03 Ответить
Вахтанг Кіпіані

Півроку тому нєкто Дмітрій Г. бере холуйське, в своєму фірмовому стилі, інтерв"ю в Лукашенка, де добалакався до того, що той був би чудовим президентом України.

Тепер він же записує грізний блог, де ганить того Лукашенка і називає його владу "тоталітарним режимом" і всіляко його засуджує.

Народ рукоплєщєт. Півмільйона переглядів. Бл.
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28.05.2021 11:05 Ответить
Бубочка мечтает о такой встрече:😀
Вот вообще нет никаких сомнений в том,чтоб если б не война - зеля бы щас в открытую лупился бы в десны с путлєром !
Проявлял бы всяческую дружелюбность,строил бы из себя меншовартiсного подхалима и всячески бы ублажал рашку.
А так - война и оно вынуждено из себя строить патриота и неЛоха 😂
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28.05.2021 11:05 Ответить
комментарий отмечен как спам
Новость была про встречу двух советских диктаторов а не про нашего Вову Комика . Но ты и тут пытаешься схватить на лету себе пару карамелек от Петьки Алеханова .Как там его невестушка на свой кокошник вышиванку себе напяливала пару дней назад ? Шоб Лешку -минометчика к соитию опять склонить ? Ато у малого все времени на нее не хватает , то на сборах резервистов в Раде пропадает , то миномьот свой перед боем чистит и смазывает .Бяда прямо с этими чоколядными патриотами
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28.05.2021 11:24 Ответить
Косоворотку напялил на себя ваш Зеля.
Не перекладывайте с больной головы на здоровую.
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28.05.2021 11:41 Ответить
Що ти несеш , недолуге ?
Іди геть і не патякай !
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28.05.2021 12:01 Ответить
Бухаєш все?
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28.05.2021 12:12 Ответить
- ну когда ты уже будешь инегрироваться...
-да буду, буду......
обещал таракан уже третьему расейскому царю.....
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28.05.2021 11:08 Ответить
Все по плану тупина, борт за бульбанфюрером прислан, теперь его надо затащить в бункер и не отпускать пока не подпишет документы о поглощении Беларуси. Остается только витиевато-мудреное название придумать чтобы не было похоже на ЛДНР и ПМР.
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28.05.2021 11:11 Ответить
Неужели Лукашенко не учили, что для личной безопасности необходимо предохраняться презервативом. Не послушался. И вот факт - ***** его заразил.
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28.05.2021 12:03 Ответить
Лукашенку сьогодні будуть примірять вуздечку з діамантами, оксамитову попону і обковане сріблом сідло... А Путін золочені шпори до ""пинєходів" пристібатиме... Лукашенко сьогодні зустрінеться з Путіним у Сочі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5435....
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28.05.2021 12:11 Ответить
Лукашенко сьогодні зустрінеться з Путіним у Сочі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9606
Все йде за планом кривавого фашиста )(уйла. Вже дуже скоро,

ще зовсім трохи залишилося часу і Білоруська держава буде
знищена. Злочинно знищена руками продажного кремлівського
холуя - яничара кривавого диктатора Луки...і тоді на догоду
кремлю, перетвориться в безправну бридку кацапську колонію.
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28.05.2021 12:39 Ответить
Гуаляйтер минского генерал губернаторства отбыл на прием к фюреру Мордора, рассказать какой он " молодец" и попросить денег " на противостояние с Хфысшистми, НАТО, коварным Западом и цветной революцией".
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28.05.2021 13:09 Ответить
 
 