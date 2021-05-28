Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Сочи, - СМИ

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко намерен в пятницу вечером встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что утром 28 мая Лукашенко принимает премьеров стран СНГ. После он намерен отправиться с рабочим визитом в Россию.

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"Переговоры с Путиным в Сочи запланированы ближе к вечеру", - говорится в сообщении.