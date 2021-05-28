Колесніков спростовує придбання кондитерської фабрики в РФ
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У Бориса Колеснікова спростовують інформацію російських ЗМІ про купівлю компанією "Конті", яка належить політику, кондитерської фабрики в місті Іваново (Росія).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі політика.
"Спростовуємо купівлю будь-яких активів або просування бізнес-інтересів на території Російської Федерації, оскільки Борис Колесніков, за свою проукраїнську позицію, перебуває в списках фізичних і юридичних осіб, проти яких Російська Федерація ввела санкції ще в 2018 році. Відповідно, вести ділову активність, у вищезазначеній країні, не має можливості", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що юридична фірма "Юнайтед партнерс", яка діє в інтересах українського виробника кондитерських виробів "Конті", стала переможцем торгів з продажу майна кондитерської фабрики "Червона зоря" (місто Іваново, Росія).
Група "Конті" заснована в 1997 році. Основні торгові марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтік", "Джек". Основним бенефіціаром "Конті" є Борис Колесніков.
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Про це повідомляє російське видання "Ведомости".
Інформація про перемогу "Юнайтед партнерс" в торгах випливає з протоколу торгів на сайті російського Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство.
Про те, що ця компанія діє в інтересах "Конті", "Ведомостям" повідомили 2 інвестиційних консультанти та людина, близька до організаторів торгів.
Зазначається, що запити в "Конті", "Юнайтед партнерс" і конкурсного керуючого Євгена Бодрова залишилися без відповідей.
А представник банку непрофільних активів "Траст", у якому закладено майно фабрики, відмовився від коментарів.
"У Росії "Конті" працює з 2004 року, їй належать дві фабрики в Курській області. Основні інвестиції в виробництво компанія робила до 2015 року, випливає з інформації на її сайті.
Крім того, з 2018 року їй належить 19,9% частка ліпецького виробника цукерок "Мерлетто". Сукупні потужності в Росії у "Конті" складають 136 тис т продукції на рік, повідомляла компанія", - пише видання.
Зазначається, що "Конті" купує "Красную зарю" з другої спроби - у 2017 році повідомлялось про переговори зі структурами, пов'язаними з "Промсвязькапиталом" братів Дмитра та Олексія Ананьєвих.
У 2019 році "Красная заря" визнана банкрутом.
Відповідно до протоколу торгів, при початковій ціні в 809,8 млн рублів "Юнайтед партнерс" запропонувала за актив 452,2 млн рублів. - https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/27/674343/
УКРАИНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЛАДОСТЕЙ КОНТИ ПОКУПАЕТ РОССИЙСКУЮ ФАБРИКУ КРАСНАЯ ЗАРЯ https://trademaster.ua/NEWS/18019
З кінця 2003 року - голова Донецького обласного відділення Партії регіонів.Відомий як один із організаторів з'їзду депутатів усіх рівнів у Сєверодонецьку 28 листопада 2004 року.Під час Виборів Президента України, 28 листопада 2004 року, брав участь у «Всеукраїнському з'їзді народних депутатів і депутатів місцевих рад» у Сєверодонецьку на Луганщині, де зібрались прибічники кандидата Віктора Януковича.Генпрокуратура відкрила карну справу по факту замаху на територіальну цілісність та недоторканність України. По цій справі серед інших підозрюваних фігурував також і Б. Колесніков.[7] Проте офіційного звинувачення на його адресу не було.
На Парламентських виборах в Україні (2006) і Парламентських виборах в Україні (2007) обирався до Верховної Ради України за списком Партії регіонів (обидва рази йшов десятим номером у списку).У 2010 році призначений Віце-прем'єр-міністром з питань Євро-2012.9 грудня 2010 року Указом Президента України призначений на посаду Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України.[8].У січні 2011 переніс інфаркт[9].З 2012-2014 роках - народний депутат України від Партії Регіонів. Голова комітету ВР з питань транспорту та зв'язку.