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Колесников опровергает приобретение кондитерской фабрики в РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Колесников опровергает приобретение кондитерской фабрики в РФ

У Бориса Колесникова опровергают информацию российских СМИ о покупке компанией "Конти", которая принадлежит политику, кондитерской фабрики в городе Иваново (Россия).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе политика.

"Опровергаем прикупку каких-либо активов или продвижение бизнес-интересов на территории Российской Федерации, поскольку Борис Колесников за свою проукраинскую позицию находится в списках физических и юридических лиц, против которых Российская Федерация ввела санкции ещее в 2018 году. Соответсвенно, вести деловую активность, в вышеуказанной стране, не имеет возможности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что юридическая фирма "Юнайтед партнерс", которая действует в интересах украинского производителя кондитерских изделий "Конти", стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" (город Иваново, Россия).

Группа "Конти" основана в 1997 году. Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Джек". Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников.

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Топ комментарии
+14
БоГя Колесников і проукраїнська позиція це несумісні речі.
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28.05.2021 11:10
+7
Юридична фірма "Юнайтед партнерс", яка діє в інтересах українського виробника кондитерських виробів "Конті", стала переможцем торгів з продажу майна кондитерської фабрики "Красная заря" (Іваново, РФ).
Про це повідомляє російське видання "Ведомости".
Інформація про перемогу "Юнайтед партнерс" в торгах випливає з протоколу торгів на сайті російського Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство.
Про те, що ця компанія діє в інтересах "Конті", "Ведомостям" повідомили 2 інвестиційних консультанти та людина, близька до організаторів торгів.
Зазначається, що запити в "Конті", "Юнайтед партнерс" і конкурсного керуючого Євгена Бодрова залишилися без відповідей.
А представник банку непрофільних активів "Траст", у якому закладено майно фабрики, відмовився від коментарів.
"У Росії "Конті" працює з 2004 року, їй належать дві фабрики в Курській області. Основні інвестиції в виробництво компанія робила до 2015 року, випливає з інформації на її сайті.
Крім того, з 2018 року їй належить 19,9% частка ліпецького виробника цукерок "Мерлетто". Сукупні потужності в Росії у "Конті" складають 136 тис т продукції на рік, повідомляла компанія", - пише видання.
Зазначається, що "Конті" купує "Красную зарю" з другої спроби - у 2017 році повідомлялось про переговори зі структурами, пов'язаними з "Промсвязькапиталом" братів Дмитра та Олексія Ананьєвих.
У 2019 році "Красная заря" визнана банкрутом.
Відповідно до протоколу торгів, при початковій ціні в 809,8 млн рублів "Юнайтед партнерс" запропонувала за актив 452,2 млн рублів. - https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/27/674343/
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28.05.2021 11:10
+3
Паразит! Колесников опровергает приобретение кондитерской фабрики в РФ - Цензор.НЕТ 1334
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28.05.2021 11:07
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Паразит! Колесников опровергает приобретение кондитерской фабрики в РФ - Цензор.НЕТ 1334
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28.05.2021 11:07 Ответить
Ка и все кагтавые петтерасты.
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28.05.2021 14:32 Ответить
Юридична фірма "Юнайтед партнерс", яка діє в інтересах українського виробника кондитерських виробів "Конті", стала переможцем торгів з продажу майна кондитерської фабрики "Красная заря" (Іваново, РФ).
Про це повідомляє російське видання "Ведомости".
Інформація про перемогу "Юнайтед партнерс" в торгах випливає з протоколу торгів на сайті російського Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство.
Про те, що ця компанія діє в інтересах "Конті", "Ведомостям" повідомили 2 інвестиційних консультанти та людина, близька до організаторів торгів.
Зазначається, що запити в "Конті", "Юнайтед партнерс" і конкурсного керуючого Євгена Бодрова залишилися без відповідей.
А представник банку непрофільних активів "Траст", у якому закладено майно фабрики, відмовився від коментарів.
"У Росії "Конті" працює з 2004 року, їй належать дві фабрики в Курській області. Основні інвестиції в виробництво компанія робила до 2015 року, випливає з інформації на її сайті.
Крім того, з 2018 року їй належить 19,9% частка ліпецького виробника цукерок "Мерлетто". Сукупні потужності в Росії у "Конті" складають 136 тис т продукції на рік, повідомляла компанія", - пише видання.
Зазначається, що "Конті" купує "Красную зарю" з другої спроби - у 2017 році повідомлялось про переговори зі структурами, пов'язаними з "Промсвязькапиталом" братів Дмитра та Олексія Ананьєвих.
У 2019 році "Красная заря" визнана банкрутом.
Відповідно до протоколу торгів, при початковій ціні в 809,8 млн рублів "Юнайтед партнерс" запропонувала за актив 452,2 млн рублів. - https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/27/674343/
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28.05.2021 11:10 Ответить
а тут про те саме, тільки від 30.11.2017
УКРАИНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЛАДОСТЕЙ КОНТИ ПОКУПАЕТ РОССИЙСКУЮ ФАБРИКУ КРАСНАЯ ЗАРЯ https://trademaster.ua/NEWS/18019
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28.05.2021 11:13 Ответить
а тут подробиці https://www.interfax-russia.ru/center/news/pochti-5-mln-rubley-zadolzhala-ivanovskaya-konditerskaya-fabrika-svoim-sotrudnikam-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo
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28.05.2021 11:17 Ответить
БоГя Колесников і проукраїнська позиція це несумісні речі.
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28.05.2021 11:10 Ответить
И нигде ни слова про другие гражданства этого уважаемого господина. А у него их несколько.
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28.05.2021 12:18 Ответить
Как и у большигства кагтавых петтерастов-мацаедов паразитирующих на украинцах.
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28.05.2021 14:34 Ответить
сумисни,если дает хоть какой то политический профит. похоже на начало рекламной кампании по возврату Бори в большую политику. кацапы ищут замену Мертвечуку
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28.05.2021 12:59 Ответить
поскольку Борис Колесников, за свою проукраинскую позицию, находиться в списках физических и юридических лиц, против которых Российская Федерация ввела санкции ещее в 2018 году

З кінця 2003 року - голова Донецького обласного відділення Партії регіонів.Відомий як один із організаторів з'їзду депутатів усіх рівнів у Сєверодонецьку 28 листопада 2004 року.Під час Виборів Президента України, 28 листопада 2004 року, брав участь у «Всеукраїнському з'їзді народних депутатів і депутатів місцевих рад» у Сєверодонецьку на Луганщині, де зібрались прибічники кандидата Віктора Януковича.Генпрокуратура відкрила карну справу по факту замаху на територіальну цілісність та недоторканність України. По цій справі серед інших підозрюваних фігурував також і Б. Колесніков.[7] Проте офіційного звинувачення на його адресу не було.
На Парламентських виборах в Україні (2006) і Парламентських виборах в Україні (2007) обирався до Верховної Ради України за списком Партії регіонів (обидва рази йшов десятим номером у списку).У 2010 році призначений Віце-прем'єр-міністром з питань Євро-2012.9 грудня 2010 року Указом Президента України призначений на посаду Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України.[8].У січні 2011 переніс інфаркт[9].З 2012-2014 роках - народний депутат України від Партії Регіонів. Голова комітету ВР з питань транспорту та зв'язку.
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28.05.2021 11:11 Ответить
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Ну и что?. Некоторые из "бывших" эту партию создавали, и ничего! Колесников опровергает приобретение кондитерской фабрики в РФ - Цензор.НЕТ 4882
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28.05.2021 11:18 Ответить
А Господь создал убийц и насильников.
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28.05.2021 11:23 Ответить
не пехти Володзя... Колесніков спростовує придбання кондитерської фабрики в РФ - Цензор.НЕТ 2270
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28.05.2021 11:23 Ответить
санкции против Бори, чтобы кащею не мешал
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10.06.2021 23:06 Ответить
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Вообще-то, кондитерский бизнес в Украине считается небезопасным. Покупали вы эту фабрику или нет, абсолютно неважно, но работать она будет против вас, даже не сомневайтесь. Не верите? Спросите у Порошенко, он вам подтвердит.
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28.05.2021 11:16 Ответить
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Он что, всех закроет? Колесников опровергает приобретение кондитерской фабрики в РФ - Цензор.НЕТ 6093
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28.05.2021 11:19 Ответить
Про-, млять, какую позицию???!!! Проукраинскую? В кремле по ходу квартала насмотрелись и пытаются так же тупо шутить.
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28.05.2021 11:18 Ответить
санкции против Бори, чтобы кащею не мешал
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10.06.2021 23:07 Ответить
А Богя Хюндай теж попутник революції,як і Ахметка?
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28.05.2021 11:21 Ответить
"кріпкий хазяйсвєнік" і совко-рашапоїдний гнус вирішив не чекати інтервенції з боку ху.йла і достроково почав інтегруватися в економіку рашки.
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28.05.2021 11:24 Ответить
У нас не государство,а цирк Шапито. МЫ ПЛАТИМ НАЛОГИ( нищеброды), а люди с деньгами ЗАКОННО их НЕ платят НИ КАК юридические лица( нет закона об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ раскрытии бенифициаров и местах уплаты налогов,или это НИЩЕМУ государству у которого ни на что" нет денег" не интересно? Почему? Кто провоцирует отсутствие ТАКОГО интереса от государства) ни как ФИЗИЧЕСКИЕ лица( т.е. налоговой НЕ интересно а сколько же миллиардеры заработали и заплатили ли они налоги уже как физические лица и дома у них не по 55м2 ,с которой твари сдирают налог,а сотни тысяч квадратов,а они НЕ платят) Поэтому этот упырь все отрицает,подумаешь,ну купил,ну на КАКИЕ ТО деньги( 100% НЕ понятного происхождения),ну не заплатил на них налоги( потому что это НЕ интересно госчиновникам( интересно почему им НЕ интересно то что составляет предмет и смысл их работы?) И что? В США он бы уже ПОЖИЗНЕННО сидел в тюрьме ,с конфискацией,в Украине это существо ходит по эфирам и заявляет что рожать украинцев( если не можешь обеспечить) верх тупости( при этом с этих украинцев в адрес подобной мрази лупят три шкуры -они УКРАЛИ права пользования НАШЕЙ собственностью,зарабатывают на ней НЕ платя налоги еще и крадут с бюджета) А почему нет? За это же не дают пожизненное с конфискацией!
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28.05.2021 11:29 Ответить
Боря под санкциями. Он же не дурной покупать то, что режим Окурка может в любой момент отобрать,
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28.05.2021 11:36 Ответить
Сюр. Панаєхавшьій москаль ну ніяк не хоче повертатися к істокам і скрєпам(((
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28.05.2021 12:16 Ответить
Колесников? Санкции? Ага. Донецкие рыги самые лучшие и близкие друзья Кремля, независимо от национальности. А еще где-то потихоньку успешно работает и платит налоги агрессору курская кондитерская фабрика. Про липецкую пишут все подряд, про курскую - не гу-гу. Совпадение? Не думаю.
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28.05.2021 12:17 Ответить
санкции против Бори, чтобы кащею не мешал
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10.06.2021 23:07 Ответить
помнитсякак в 2004 году он лично малевал Ющенка в форме СС и развешивали по Донецку. А он теперь о санкциях. По Липецкой фабрике сначала не было никакой политики. Просто братья А (даже по российским понятиям крупные мошенники) как всегда рейдерили. Их "конфетки" тогда были третьими в России. Это уже потом "трио виртуозов" (Мустафа,Серлещ,Фигус) под указательным перстом ИВК развернули кампанию по диффамации. И,как после "работы" рядовых кляузников, осадок остался. Это сейчас Мустафа "продвигает" в УОП толи танк,толи БТР толи БМП,Серлещ продвигает рекламу на заборах УЗ, а Фигус первый парень на деревне на плюсах. Пока они еще друзя олигархов, но как они уже далеки он народа.
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28.05.2021 13:03 Ответить
И Конгфэты,таке же Гавно!!!
Колесніков спростовує придбання кондитерської фабрики в РФ - Цензор.НЕТ 9697
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28.05.2021 16:45 Ответить
 
 