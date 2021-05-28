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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5972) Німеччина (4542) Лукашенко (2310) Путін (21449) Протасевич Роман (296)

"Мінський режим має бути ізольований на міжнародному рівні", - віцеканцлер Німеччини Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Німеччини вважають, що режим "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, необхідно ізолювати на міжнародному рівні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Aachener Zeitung, про це заявив віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Президент Путін повинен використовувати весь свій вплив на білоруського диктатора, щоб домогтися негайного звільнення Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги. Мінський режим повинен бути ізольований на міжнародному рівні", - зазначив Шольц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, має намір сьогодні ввечері зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
немцы они наивные такие или дурака специально включают?..бульбофюрер и пукнуть не посмеет без разрешения райхсфюрера!) "Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 8207
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28.05.2021 11:30
+6
Вся фашистская Европа накинулась на Александра Грыгорыча. Но Бацка не прогнется перед загнивающим Западом!!! "Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 3046
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28.05.2021 11:28
+3
минский режим старший или младший брат крамлёвского режима бизнес интересы которого в Европе лоббирует Германия.....
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28.05.2021 11:34
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Вся фашистская Европа накинулась на Александра Грыгорыча. Но Бацка не прогнется перед загнивающим Западом!!! "Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 3046
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28.05.2021 11:28 Відповісти
Какой смысл нагибаться перед импотентами. Только задница замерзнет.
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28.05.2021 11:34 Відповісти
Картофельный пахан - дай народу свободу и возможность не только картофель жрать.
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28.05.2021 11:29 Відповісти
А зачем им давать свободу? Им в 1991 году она была дана, и толку?
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28.05.2021 11:50 Відповісти
немцы они наивные такие или дурака специально включают?..бульбофюрер и пукнуть не посмеет без разрешения райхсфюрера!) "Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 8207
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28.05.2021 11:30 Відповісти
Дурака вмикають. Ліплять з бульбофюрера пугало, щоб з ****** під шумок справи мутити
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28.05.2021 12:04 Відповісти
.
во путенская шушара выплясывает под его дудку...
.
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28.05.2021 11:33 Відповісти
минский режим старший или младший брат крамлёвского режима бизнес интересы которого в Европе лоббирует Германия.....
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28.05.2021 11:34 Відповісти
И путинский
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28.05.2021 11:37 Відповісти
А почему летает Белавиа через Украину до этого момента, санкции только языком 😁😁😁
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28.05.2021 11:38 Відповісти
Вы не понимаете, это другое "Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 5040
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28.05.2021 11:40 Відповісти
С 29го нелетает будет, расслабься пока.
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28.05.2021 11:48 Відповісти
Какие то двойные стандарты.Немцы,которые активно поддерживают кацапского фюрера и отстаивают его интересы перед США вплоть до создания конфликтов,расказывают про бульбофюррера,по сути уменьшиной копии кацапского выродка.
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28.05.2021 11:50 Відповісти
а ***** вице-канцлеру глаз не мозолит, хотя по количеству крови на своих клешнях далеко обошел лукашеску.
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28.05.2021 12:06 Відповісти
"Мінський режим має бути ізольований на міжнародному рівні", - віцеканцлер Німеччини Шольц - Цензор.НЕТ 2655
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28.05.2021 12:22 Відповісти
Ну хоть на Лукашенка пальчиком погрозят, а Ихтамнета, на котором реально тысячи загубленных жизней, ещё и миротворцем сделают.
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28.05.2021 13:01 Відповісти
 
 