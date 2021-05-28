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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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"Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Германии считают, что режим захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко необходимо изолировать на международном уровне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aachener Zeitung, об этом заявил вице-канцлер Германии Олаф Шольц.

"Президент Путин должен использовать все свое влияние на белорусского диктатора, чтобы добиться немедленного освобождения Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - отметил Шольц.

Напомним, ранее сообщалось, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко намерен сегодня вечером встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
немцы они наивные такие или дурака специально включают?..бульбофюрер и пукнуть не посмеет без разрешения райхсфюрера!) "Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 8207
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28.05.2021 11:30
+6
Вся фашистская Европа накинулась на Александра Грыгорыча. Но Бацка не прогнется перед загнивающим Западом!!! "Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 3046
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28.05.2021 11:28
+3
минский режим старший или младший брат крамлёвского режима бизнес интересы которого в Европе лоббирует Германия.....
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28.05.2021 11:34
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Вся фашистская Европа накинулась на Александра Грыгорыча. Но Бацка не прогнется перед загнивающим Западом!!! "Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 3046
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28.05.2021 11:28 Ответить
Какой смысл нагибаться перед импотентами. Только задница замерзнет.
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28.05.2021 11:34 Ответить
Картофельный пахан - дай народу свободу и возможность не только картофель жрать.
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28.05.2021 11:29 Ответить
А зачем им давать свободу? Им в 1991 году она была дана, и толку?
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28.05.2021 11:50 Ответить
немцы они наивные такие или дурака специально включают?..бульбофюрер и пукнуть не посмеет без разрешения райхсфюрера!) "Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 8207
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28.05.2021 11:30 Ответить
Дурака вмикають. Ліплять з бульбофюрера пугало, щоб з ****** під шумок справи мутити
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28.05.2021 12:04 Ответить
.
во путенская шушара выплясывает под его дудку...
.
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28.05.2021 11:33 Ответить
минский режим старший или младший брат крамлёвского режима бизнес интересы которого в Европе лоббирует Германия.....
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28.05.2021 11:34 Ответить
И путинский
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28.05.2021 11:37 Ответить
А почему летает Белавиа через Украину до этого момента, санкции только языком 😁😁😁
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28.05.2021 11:38 Ответить
Вы не понимаете, это другое "Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 5040
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28.05.2021 11:40 Ответить
С 29го нелетает будет, расслабься пока.
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28.05.2021 11:48 Ответить
Какие то двойные стандарты.Немцы,которые активно поддерживают кацапского фюрера и отстаивают его интересы перед США вплоть до создания конфликтов,расказывают про бульбофюррера,по сути уменьшиной копии кацапского выродка.
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28.05.2021 11:50 Ответить
а ***** вице-канцлеру глаз не мозолит, хотя по количеству крови на своих клешнях далеко обошел лукашеску.
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28.05.2021 12:06 Ответить
"Мінський режим має бути ізольований на міжнародному рівні", - віцеканцлер Німеччини Шольц - Цензор.НЕТ 2655
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28.05.2021 12:22 Ответить
Ну хоть на Лукашенка пальчиком погрозят, а Ихтамнета, на котором реально тысячи загубленных жизней, ещё и миротворцем сделают.
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28.05.2021 13:01 Ответить
 
 