Україна і Словаччина домовилися про активізацію двостороннього співробітництва, - Шмигаль

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Геґер узгодили необхідність активізації двостороннього співробітництва.

Про це Шмигаль заявив сьогодні на спільному брифінгу з Геґером, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Сьогодні ми узгодили необхідність активізації нашого двостороннього співробітництва. Проведення чергового п'ятого засідання українсько-словацької змішаної комісії з питань економічного, промислового, науково-технічного співробітництва стане важливим кроком в оцінці стану торгівлі між нашими країнами", - сказав Шмигаль.

Крім того, сторони домовилися максимально використати транзитний потенціал країн.

Також Шмигаль зазначив, що для обох країн важливим є запровадження спільного прикордонного та митного контролю на кордоні.

Серед іншого, сторони погодилися, що співробітництво країн у сфері зайнятості та трудової міграції потребує додаткової уваги урядів.

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