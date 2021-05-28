Готовий зустрітися із Зеленським, є про що поговорити, - Антоненко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Фігурант справи про вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко, якого більше року тримали під вартою, заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Антоненко заявив в інтерв'ю "НВ".
"Я вже більш упевнений, що Володимир Олександрович чітко і точно розуміє, що ніхто з нас не причетний до цієї жахливої справи. Що з моменту ганебного збіговиська на чолі з Аваковим тоді він просто був необізнаний, його якимось чином втягнули", - сказав Антоненко, коментуючи заяву президента під час пресконференції.
Антоненко також повідомив, що Зеленський не зв’язувався із ним, на відміну від Яни Дугарь, яка також є підозрюваною у цій справі.
"Якщо він захоче зі мною поспілкуватися, я залюбки з ним зустрінуся, тому що є про що поговорити. Стосовно того, що він спілкується з Яною, я думаю, що якщо би хтось із нас був до чогось причетний, таких би листувань не було", - зазначив він.
Він також озвучив декілька запитань, які може поставити президенту в особистій розмові.
"По-перше, на пресконференції у липні 2019 року поліція показала йому матеріали справи. Він вийшов і сказав, що те, що він побачив, означає, що ось-ось буде результат. Що йому тоді показували, якщо тоді з мене і з Юлії Кузьменко були зняті прослуховування, і ні я, ні Юля не входили в коло підозрюваних? А ще б я нагадав йому, що він говорив, що треба знайти не крайніх, а замовників. Скільки, на його думку, Аваков буде безрезультатно шукати замовників, чіпляти на непричетних людей справи, щоби вигнати його з посади міністра? Невідомо. І скільки часу ще йому відпущено, щоби дурити президента і народ, і чи він здатний узагалі когось відшукати разом зі своїм [Антоном] Геращенком?" - зазначив Антоненко.
Будь ласка, зачекайте...
о чём говорить то ?
Или это не к Антоненко вопрос....
он заработал на лишении свободы Граждан,
какой смысл разговаиивать, если зеленского
интересует бабло ?
бояре плохие, царь хороший
а так он вообще ни при чём
Він політичний в'язень режиму Зеленського.
І на це не можна просто так ані заплющити очі, ані замирити.
"произошла чудовищная ошибка.... президент был не в курсе..."
ничему людей СИЗО не учит
Хіба що про виступ Шапіто-95 в сізо.
плазування перед ЗЄ "Володимир Олександрович ні у чом нє вінават, його підставив Аваков"...
виправдовувався за зустріч із Порошенком "я не знав, мене поставили перед фактом"