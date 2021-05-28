Готов встретиться с Зеленским, есть о чем поговорить, - Антоненко

Фигурант дела об убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко, которого больше года держали под стражей, заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Антоненко заявил в интервью "НВ".

"Я уже более уверен, что Владимир Александрович четко и точно понимает, что никто из нас не причастен к этому ужасному делу. Что с момента позорного сборища во главе с Аваковым тогда он просто не был осведомлен, его каким-то образом втянули", - сказал Антоненко, комментируя заявление президента во время пресс-конференции.

Антоненко также сообщил, что Зеленский не связывался с ним, в отличие от Яны Дугарь, которая также является подозреваемой по этому делу.

"Если он захочет со мной пообщаться, я охотно с ним встречусь, потому что есть о чем поговорить. О том, что он общается с Яной, я думаю, что если бы кто-то из нас был к чему-то причастен, таких бы переписки не было", - отметил он.

Он также озвучил несколько вопросов, которые может задать президенту в личной беседе.

"Во-первых, на пресс-конференции в июле 2019 полиция показала ему материалы дела. Он вышел и сказал, что то, что он увидел, означает, что вот-вот будет результат. Что ему тогда показывали, если тогда с меня и с Юлии Кузьменко были сняты прослушивания, и ни я, ни Юля не входили в круг подозреваемых? А еще бы я напомнил ему, что он говорил, что надо найти не крайних, а заказчиков. Сколько, по его мнению, Аваков будет безрезультатно искать заказчиков, цеплять на непричастных людей дела, чтобы выгнать его с должности министра? Неизвестно. И сколько времени еще ему отпущено, чтобы обманывать президента и народ, и способен ли он вообще кого-то найти вместе со своим [Антоном] Геращенко?" — отметил Антоненко.

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