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Новости Политика Украины Убийство Шеремета
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Зеленский (16567) Антоненко Андрей (260)

Готов встретиться с Зеленским, есть о чем поговорить, - Антоненко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Готов встретиться с Зеленским, есть о чем поговорить, - Антоненко

Фигурант дела об убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко, которого больше года держали под стражей, заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Антоненко заявил в интервью "НВ".

"Я уже более уверен, что Владимир Александрович четко и точно понимает, что никто из нас не причастен к этому ужасному делу. Что с момента позорного сборища во главе с Аваковым тогда он просто не был осведомлен, его каким-то образом втянули", - сказал Антоненко, комментируя заявление президента во время пресс-конференции.

Антоненко также сообщил, что Зеленский не связывался с ним, в отличие от Яны Дугарь, которая также является подозреваемой по этому делу.

"Если он захочет со мной пообщаться, я охотно с ним встречусь, потому что есть о чем поговорить. О том, что он общается с Яной, я думаю, что если бы кто-то из нас был к чему-то причастен, таких бы переписки не было", - отметил он.

Он также озвучил несколько вопросов, которые может задать президенту в личной беседе.

"Во-первых, на пресс-конференции в июле 2019 полиция показала ему материалы дела. Он вышел и сказал, что то, что он увидел, означает, что вот-вот будет результат. Что ему тогда показывали, если тогда с меня и с Юлии Кузьменко были сняты прослушивания, и ни я, ни Юля не входили в круг подозреваемых? А еще бы я напомнил ему, что он говорил, что надо найти не крайних, а заказчиков. Сколько, по его мнению, Аваков будет безрезультатно искать заказчиков, цеплять на непричастных людей дела, чтобы выгнать его с должности министра? Неизвестно. И сколько времени еще ему отпущено, чтобы обманывать президента и народ, и способен ли он вообще кого-то найти вместе со своим [Антоном] Геращенко?" — отметил Антоненко.

Также читайте: Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Хегером: "Северный поток - 2" подрывает энергетическую солидарность между странами Европы. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
Андрію, не треба применшувати провину цього чувака. Йому вже 43 рочки, а це вже дієздатний вік, який підпадає під кримінальний кодекс без пом"якшення обставин.
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28.05.2021 15:13
+24
ОНО зассыт
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28.05.2021 15:11
+17
Ніт, обсе#еться.))
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28.05.2021 15:13
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Можно и СМС-ками обменяться.
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28.05.2021 15:10 Ответить
ОНО зассыт
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28.05.2021 15:11 Ответить
Ніт, обсе#еться.))
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28.05.2021 15:13 Ответить
Ще й обдристається, бо хто його знає, можна і в гризло получить. Воно це заслужило
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28.05.2021 15:17 Ответить
Засцить...
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28.05.2021 15:12 Ответить
Андрію, не треба применшувати провину цього чувака. Йому вже 43 рочки, а це вже дієздатний вік, який підпадає під кримінальний кодекс без пом"якшення обставин.
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28.05.2021 15:13 Ответить
с подонком зеленским ?
о чём говорить то ?
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28.05.2021 15:15 Ответить
От, не знаю. Це схоже на готовність самого Зєлєнского зустрітися з ху*лом. Який зміст у таких зустрічах?
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28.05.2021 15:22 Ответить
Нуууу... Ногами попинать? Готовий зустрітися із Зеленським, є про що поговорити, - Антоненко - Цензор.НЕТ 7609
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28.05.2021 15:28 Ответить
На жаль, Зєлєнскій на таке щодо ху*ла не здатен, а Антоненку не дасть охорона Зєлєнского.
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28.05.2021 15:39 Ответить
Готовий зустрітися із Зеленським, є про що поговорити, - Антоненко - Цензор.НЕТ 6883 я имел в виду членограя попинать, вместе с Рифом
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28.05.2021 16:06 Ответить
Ну. У Вас думки йдуть у правильному напрямку. Але зараз це швидше фантазія. На жаль. 😊
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28.05.2021 16:49 Ответить
"Але зараз" - ну ладно, подожду. Но если шо, я за Рифом занимал Готовий зустрітися із Зеленським, є про що поговорити, - Антоненко - Цензор.НЕТ 8789
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28.05.2021 17:29 Ответить
У Зеленского только один вопрос к Антоненко: почему Украина до сих пор не в НАТО?!
Или это не к Антоненко вопрос....
Готов встретиться с Зеленским, есть о чем поговорить, - Антоненко - Цензор.НЕТ 4457
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28.05.2021 15:17 Ответить
Или не вопрос, или виноват во всем айкос.
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28.05.2021 16:01 Ответить
Или дурь колумбийская.
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28.05.2021 16:24 Ответить
зеленскому мусора заплатили за выступление,
он заработал на лишении свободы Граждан,
какой смысл разговаиивать, если зеленского
интересует бабло ?
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28.05.2021 15:17 Ответить
ну поговори, більше як на "вийди розбійник" не розраховуй.
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28.05.2021 15:18 Ответить
Суд во всем разберется. Если не виновен - отпустят, компенсацию выплатят, кого нужно накажут, в чем проблема, уважаемый? Нечего по мелочам президента беспокоить! У него есть дела и поважнее! Готов встретиться с Зеленским, есть о чем поговорить, - Антоненко - Цензор.НЕТ 3996
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28.05.2021 15:19 Ответить
Ідіотське твердження. Це як генпрокурор Венедиктова - доводьте свою невинуватість в суді. Це сказала людина з дипломом юриста. А "юрист" Зеленський привселюдно означив Антоненка винним.
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28.05.2021 15:24 Ответить
ну да, считает бабло полученное от авакова за совместное выступление
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28.05.2021 15:47 Ответить
Ріфф - хороша людина, можлево він простив Шмарклю, але люди не простять, бо це стало ганьбою України. Зеленський має сісти - його діточки не повинні бачити свого тата мінімум 506 діб - так буде справедливо.
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28.05.2021 15:21 Ответить
После этого предложения - неделю у него будет жидкий стул...что же Вы с гарантам делаете?
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28.05.2021 15:21 Ответить
"Что с момента позорного сборища во главе с Аваковым тогда он просто не был осведомлен, его каким-то образом втянули" (с)

бояре плохие, царь хороший Готовий зустрітися із Зеленським, є про що поговорити, - Антоненко - Цензор.НЕТ 6249
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28.05.2021 15:25 Ответить
та да, читаю й *******.
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28.05.2021 15:29 Ответить
Мабуть, як професійний музикант Антоненко хоче розказати самоучці пісюаністу, чим не треба грати на роялі.
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28.05.2021 15:29 Ответить
прошла инфа о том, что представители потерпевших заявляли отводу суду.А кто там имеет статус потерпевших.Аваков и его "акопяны" ? или татаров и его цуцкеридзе с ирхиным. да, суд предстоит долгий, Крайне непросто разобраться в этих марсианских обвинениях. Это похлеще "чем копать туннель из Бомбея в Лондон" как в "Покаянии"Абуладзе. Процес будет долгий -то судьи на "больничку"То се и всякое другое. Глядишь назначать повторную экспертизу и обвиныемые подрастут в прямом смысле слова. А о белорусском "институте современной криминалистики" -молчок. А свои -украли чауса и не могут "воскресить" потому что обляпались с видео и ждут грозева, а тот улыбается, молчит,видимо ждет когда накосячат еще. Одним словом,институт мастеров только разговорного жанра при МВД
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28.05.2021 15:35 Ответить
Интересно, Антоненко реально не понимает кто такой Аваков и кто такой Коломойский? При чем тут Зе?
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28.05.2021 15:39 Ответить
зеленский за деньги обвинил невиновных виноватыми,
а так он вообще ни при чём
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28.05.2021 15:45 Ответить
Не доходит - переспроси. Антоненко говорит, что готов встретиться с Зеленским и пожаловаться на Авакова. А я говорю, что Авакова назначил не Зеленский , а Коломойский. И жаловаться на Авакова надо не Зеленскому, а Коломойскому. Дошло?
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28.05.2021 15:55 Ответить
точно
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28.05.2021 21:51 Ответить
антоненко не позорился бы такими заявами, а суды зачем!
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28.05.2021 15:49 Ответить
Нічого тут рішати по пацанськи.
Він політичний в'язень режиму Зеленського.
І на це не можна просто так ані заплющити очі, ані замирити.
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28.05.2021 16:07 Ответить
дурак
"произошла чудовищная ошибка.... президент был не в курсе..."
ничему людей СИЗО не учит
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28.05.2021 15:52 Ответить
Про що можна говорити Антоненку з коломойською підстилкою?

Хіба що про виступ Шапіто-95 в сізо.
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28.05.2021 16:07 Ответить
Ну варто зустрітися хоча б щоб в очі запитати навіщо шмаркля приходив на прес-конференцію до авакяна.
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28.05.2021 16:10 Ответить
будущему Зе-ку будет полезно "перетереть" с посидевшим Антоненко "как там оно и что".. та и д"Ермаку - тоже
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28.05.2021 17:48 Ответить
лимон зелени с нелоха, за наклеп и моральну шкоду, и с собакова лимон
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28.05.2021 18:09 Ответить
о ЧЕМ ГОВОРИТЬ С КУКЛОЙ НА ТРОНЕ Готовий зустрітися із Зеленським, є про що поговорити, - Антоненко - Цензор.НЕТ 997 КОТОРЫЙ НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ
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28.05.2021 18:16 Ответить
слухав Антоненка на НВ... це просто жах!
плазування перед ЗЄ "Володимир Олександрович ні у чом нє вінават, його підставив Аваков"...
виправдовувався за зустріч із Порошенком "я не знав, мене поставили перед фактом" Готовий зустрітися із Зеленським, є про що поговорити, - Антоненко - Цензор.НЕТ 9813
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28.05.2021 18:17 Ответить
Готовий зустрітися із Зеленським, є про що поговорити, - Антоненко - Цензор.НЕТ 7493
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29.05.2021 06:04 Ответить
єврей єврея підставити не хоче... Для єврея краще підставити армяна; а українця - і поготів.
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28.05.2021 19:03 Ответить
Я б побрезговал...
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28.05.2021 19:18 Ответить
В представлении многих людей( по видимому тех кто много смотрел Кварталы), Вова-хороший. Токо вокруг него много плохих дядь, скорее почти все плохие. И если Вове все правильно обьяснить, Вова станет по прежнему смешливым, своим, рубахой -парнем, выгонит плохих и неберет "хороших"... Печально, но факт, взрослые люди с детским мышлением.
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28.05.2021 20:42 Ответить
Якщо Ви себе поважаєте, Андрію, то з цим скотом Вам нема про що розмовляти.
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29.05.2021 06:05 Ответить
Сначала мы верили , что Ющенко сможет что то изменить!Мы стояли на Майдане и в конце концов победили! Ющенко кинул всех нас. Результатом стал Янукович. Потом мы верили , что если перезагрузим систему , то все изменится и опять стояли на Майдане и победили! Но плодами победы воспользовался Порошенко ,он не сменил систему а возглавил ее и снова кинул всех нас. Послушайте песню Скрябина "Кинули " и вы узнаете в ней нас. Результатом стал Зеленский ,который обещал на этот раз все изменить! Сейчас мое личное мнение ,что он не просто кинул нас , а вообще выполняет заказ пуйла по развалу Украины! Говорить с ним бесполезно ! Вывод прост , никто ничего не изменит ,пока мы сами не сделаем это, пока мы не будем гнать сраной метлой всякого , кто начинает при власти юлить и искать компромиссы ! Компромиссы закончились! Или мы становимся нормальной страной с силой права , а не правом силы , страной зарабатывающей деньги , а не просящей милостыню , страной с сильной армией,способной выбить зубы любому ,кто пытается откусить у нас кусок тела , а не рахитом , лижущим задницу ради своей безопасности! Не мы должны просить взять нас куда то , а нас должны просить , а мы должны думать идти ли туда! Но для этого , просто необходимо УНИЧТОЖИТЬ весь этот класс пияво к ,присосавшихся к телу Украины и пьющих ее кровь , даже на смертном одре! Да ! Пора признать ,что с той политикой,что велась у нас последние 30 лет мы просто летим в пропасть , а народ просто вымирает. Мы потеряли за 30 лет более 10 миллионов населения , это не просто ГЕНОЦИД , это ВОЙНА ! ВОЙНА , ведущаяся против нашего народа!А война не прощает глупости ,мягкости и трусости! Если мы этого не усвоим , то 50 летие независимости некому будет праздновать !
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01.06.2021 20:16 Ответить
 
 