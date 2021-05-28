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Новости Политика Украины
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Зеленский (16567) Словакия (772) Хегер Эдуард (14)

Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Хегером: "Северный поток - 2" подрывает энергетическую солидарность между странами Европы. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Хегером:

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером, который находится в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава правительства Словакии подчеркнул, что страна неизменно поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает оккупацию Крыма. Он также сообщил, что Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова подтвердила свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования Дня Независимости Украины в августе.

"Наша позиция по аннексии Крыма очень важна - это нарушение международного законодательства со стороны России", - отметил Хегер.

Зеленский рассказал собеседнику о текущей ситуации на востоке Украины и на временно оккупированных территориях.

Читайте: Украина и Словакия договорились об активизации двухстороннего сотрудничества, - Шмыгаль

"Спасибо от имени украинского народа Президенту Чапутовой, вам, вашей стране, вашему народу за устойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за неизменную позицию относительно санкционной политики из-за российской агрессии на востоке нашей страны и незаконной аннексии Крыма", - сказал президент Украины .

Президент Украины также выразил благодарность словацкому правительству за недавнюю ратификацию соглашения, которое позволит восстановить полноценную работу Международного аэропорта "Ужгород". Соответствующее двустороннее соглашение было подписано во время официального визита Зеленского в Словакию в сентябре прошлого года.

Стороны также обменялись мнениями относительно путей активизации украинско-словацкого торгово-экономического и секторального сотрудничества.

Зеленский и Хегер констатировали стратегическую роль сотрудничества между Украиной и Словакией в обеспечении энергетической безопасности Европы. Они согласились, что "Северный поток - 2" является политическим проектом, который подрывает энергетическую солидарность между странами Европы.

Хегер также заверил в поддержке Словакией евроинтеграционных стремлений Украины.

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Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Хегером: Северный поток - 2 подрывает энергетическую солидарность между странами Европы 01
Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Хегером: Северный поток - 2 подрывает энергетическую солидарность между странами Европы 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Зеля чо без Андрея Елдака первый раз поехал?
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28.05.2021 14:13
+2
Зєлєнське хоч не в косоворотку був вдягнений?
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28.05.2021 14:13
+2
Шо то за шкет поруч з прем"єром шо він аж зігнувся.
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28.05.2021 14:14
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Зеля чо без Андрея Елдака первый раз поехал?
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28.05.2021 14:13 Ответить
Зєлєнське хоч не в косоворотку був вдягнений?
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28.05.2021 14:13 Ответить
Шо то за шкет поруч з прем"єром шо він аж зігнувся.
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28.05.2021 14:14 Ответить
Ниочём.
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28.05.2021 14:16 Ответить
На третьем году президентства Зеленский пытается делать что-то осмысленное. Интересно, с какого пенделя он вдруг так возбудился? Снова Блинкен?
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28.05.2021 14:17 Ответить
Это точно.
У кого же мы будем газ покупать, если не у Словакии. Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Хегером: "Северный поток - 2" подрывает энергетическую солидарность между странами Европы - Цензор.НЕТ 8663
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28.05.2021 14:20 Ответить
Ну так в этом плане ничего не изменится. Газ и дальше будет поступать из Словакии
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28.05.2021 15:12 Ответить
Ааааа...
Понял.
Ну тогда всё ОК.
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28.05.2021 15:16 Ответить
Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Хегером: "Северный поток - 2" подрывает энергетическую солидарность между странами Европы.

Встретились два европейских мегаавторитета. Кстати, а что такое "энергетическая солидарность", особенно в контексте бизнеса? Или как всегда - " а поговорить" Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Геґером: "Північний потік - 2" підриває енергетичну солідарність між країнами Європи - Цензор.НЕТ 447
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28.05.2021 15:01 Ответить
А контракты Украины на газ и электроэнергию из Роиси, подписанные ЗЕвластью, только укрепляют.

Правильно. Наезжать надо бурее. Тогда скорее и дальше окончательно пошлют.
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28.05.2021 15:31 Ответить
читаем Лану Зеркаль. клоунский витренко уничтожает всю работу по севпотоку, увольняет лоббистов и саботирует противодействие строительству.
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28.05.2021 15:44 Ответить
 
 