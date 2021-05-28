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Новини Політика України
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Зеленський (17470) Словаччина (559) Геґер Едуард (25)

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Геґером: "Північний потік - 2" підриває енергетичну солідарність між країнами Європи. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Геґером:

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Геґером, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Голова словацького уряду наголосив, що Словаччина незмінно підтримує територіальну цілісність України та засуджує окупацію Криму. Він також повідомив, що Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова підтвердила свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться під час відзначення Дня Незалежності України в серпні.

"Наша позиція щодо анексії Криму дуже принципова – це порушення міжнародного законодавства з боку Росії", – зазначив Едуард Геґер.

Зеленський розповів співрозмовнику про поточну ситуацію на сході України та на тимчасово окупованих територіях.

Також читайте: Словаччина зацікавлена ​​в збереженні транзиту російського газу через Україну, - прем'єр Геґер

"Дякую від імені українського народу Президенту Чапутовій, вам, вашій країні, вашому народу за стійку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за незмінну позицію щодо санкційної політики через російську агресію на сході нашої країни та незаконну анексію Криму", – сказав Глава держави.

Президент України також висловив подяку словацькому уряду за нещодавню ратифікацію угоди, яка дасть змогу відновити повноцінну роботу Міжнародного аеропорту "Ужгород". Відповідна двостороння угода була підписана під час офіційного візиту Володимира Зеленського до Словаччини торік у вересні.

Сторони також обмінялися думками щодо шляхів активізації українсько-словацької торговельно-економічної та секторальної співпраці.

Зеленський і Едуард Геґер констатували стратегічну роль співробітництва між Україною та Словаччиною у забезпеченні енергетичної безпеки Європи. Вони погодилися, що "Північний потік – 2" є політичним проектом, який підриває енергетичну солідарність між країнами Європи.

Геґер також запевнив у підтримці Словаччиною євроінтеграційних прагнень України.

Також читайте: Україна і Словаччина домовилися про активізацію двостороннього співробітництва, - Шмигаль

Зеленський зустрівся з премєр-міністром Словаччини Геґером: Північний потік - 2 підриває енергетичну солідарність між країнами Європи 01
Зеленський зустрівся з премєр-міністром Словаччини Геґером: Північний потік - 2 підриває енергетичну солідарність між країнами Європи 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Зеля чо без Андрея Елдака первый раз поехал?
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28.05.2021 14:13
+2
Зєлєнське хоч не в косоворотку був вдягнений?
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28.05.2021 14:13
+2
Шо то за шкет поруч з прем"єром шо він аж зігнувся.
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28.05.2021 14:14
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Зеля чо без Андрея Елдака первый раз поехал?
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28.05.2021 14:13 Відповісти
Зєлєнське хоч не в косоворотку був вдягнений?
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28.05.2021 14:13 Відповісти
Шо то за шкет поруч з прем"єром шо він аж зігнувся.
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28.05.2021 14:14 Відповісти
Ниочём.
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28.05.2021 14:16 Відповісти
На третьем году президентства Зеленский пытается делать что-то осмысленное. Интересно, с какого пенделя он вдруг так возбудился? Снова Блинкен?
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28.05.2021 14:17 Відповісти
Это точно.
У кого же мы будем газ покупать, если не у Словакии. Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Хегером: "Северный поток - 2" подрывает энергетическую солидарность между странами Европы - Цензор.НЕТ 8663
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28.05.2021 14:20 Відповісти
Ну так в этом плане ничего не изменится. Газ и дальше будет поступать из Словакии
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28.05.2021 15:12 Відповісти
Ааааа...
Понял.
Ну тогда всё ОК.
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28.05.2021 15:16 Відповісти
Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Хегером: "Северный поток - 2" подрывает энергетическую солидарность между странами Европы.

Встретились два европейских мегаавторитета. Кстати, а что такое "энергетическая солидарность", особенно в контексте бизнеса? Или как всегда - " а поговорить" Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Геґером: "Північний потік - 2" підриває енергетичну солідарність між країнами Європи - Цензор.НЕТ 447
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28.05.2021 15:01 Відповісти
А контракты Украины на газ и электроэнергию из Роиси, подписанные ЗЕвластью, только укрепляют.

Правильно. Наезжать надо бурее. Тогда скорее и дальше окончательно пошлют.
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28.05.2021 15:31 Відповісти
читаем Лану Зеркаль. клоунский витренко уничтожает всю работу по севпотоку, увольняет лоббистов и саботирует противодействие строительству.
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28.05.2021 15:44 Відповісти
 
 