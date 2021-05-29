Євросоюз готовий допомогти Україні з гуманітарним розмінуванням Донбасу, – Резніков

Євросоюз висловив готовність допомогти з гуманітарним розмінуванням територій на Донбасі, забруднених вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, коментуючи зустрічі в штаб-квартирі НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні і вчора, пояснюючи, які завдання стоять перед нами, зокрема я озвучив нові виклики й отримав реакцію готовності допомогти, починаючи із ситуації з розмінуванням. Я говорю про гуманітарне розмінування. У нас із вами найбільша у світі забруднена територія вибухонебезпечними пристроями. Якщо Хорватія через 25 років після війни досі продовжує розмінування, то на нас із вами чекають десятиліття", - констатував Резніков.

За його словами, сьогодні українська сторона "шукає можливості нових технологій, хоча б для того, щоб складати цифрові карти, де і які міни є". "Це можливо, наприклад, робити з повітря, з повітряного судна зі спеціальним обладнанням, яке зможе робити ідентифікацію і потім можна буде скласти карту, щоб сапери могли розмінувати максимально безпечним способом", - уточнив віцепрем'єр.

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Крім того, він нагадав у штаб-квартирі НАТО про рішення Бухарестського саміту, яким визначено, що Україна та Грузія будуть членами Альянсу, і наступним кроком має бути надання Плану дій щодо членства. "Поки що жодного прориву не відбулося. Я про це чесно говорив із нашими партнерами. Подивимося, як відбуватиметься саміт 14 червня", - зазначив Резніков.

Відповідаючи на запитання про те, чи стали "мантрою" прохання Альянсу зосередитися на проведенні реформ, він розповів про поради представників Польщі та Румунії.

"Порада одна - тримайтеся. Це все одно потрібно не європейцям, а нам із вами потрібно - і судова реформа, і антикорупційна реформа. Це нам потрібно. Очікування від нас насамперед. А коли я вчора говорив із послами, я запитав: які у вас сумніви? Вони сказали: ці реформи потрібні нашому бізнесу. Якщо ви хочете, щоб до вас приходили наші європейські інвестори і вкладали гроші в Україну, щоб ви стали частиною цієї спільноти, їм потрібні ці умови: доступ до правосуддя, верховенство права, антикорупційні реформи тощо. Це не мантра. Мені пояснили, що коли ви це зробите, ви з нами. Не хочете, не робіть, але тоді не претендуйте на участь у європейському колективі. Все чесно", - пояснив Резніков.

Окрім того, за його словами, під час зустрічей із представниками європейських інституцій він "приділив окремо увагу завершенню робіт над стратегією економічного розвитку Донецької та Луганської областей, де будуть створені території пріоритетного розвитку". "Ця стратегія буде на затвердженні уряду й потім піде в парламент", - резюмував чиновник.