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Новини За кордоном
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Білорусь (5973) журналістика (1616)

Європейська спілка радіомовлення і телебачення призупинила членство Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Європейська спілка радіомовлення і телебачення призупинила членство Білорусі

Європейська спілка радіомовлення і телебачення призупинила членство Білтелерадіокомпанії (БТРК) в організації через утиски журналістів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Європейської спілки радіомовлення і телебачення (EBU).

За словами представників EBU, спілка уважно стежила за придушенням свободи ЗМІ в Білорусі і постійно закликала БТРК як члена організації підтримувати основні цінності - свободу слова, незалежність і відповідальність.

Від моменту спірних виборів минулого літа EBU проводила кампанію на захист незалежної журналістики і свободи вираження думки в країні.

"Ми публічно підтримали журналістів БТРК, які протестували проти втручання влади. Ми також спостерігали за висвітленням подій і передавали свої занепокоєння їх керівництву", - розповіли представники організації

За їх словами, в останні тижні спілку "особливо насторожила трансляція інтерв'ю, очевидно отриманих під примусом.

"Ми також відстежували інші трансляції БТРК з цього питання, які викликали інші серйозні і цілком виняткові занепокоєння. У світлі цих виняткових подій Виконавча рада не має ніякої альтернативи, окрім як запропонувати призупинити членство БТРК у спілці", - зазначили представники EBU.

Білоруський мовник матиме два тижні на відповідь рішенню EBU, перш ніж припинення членства набере сили.
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С лукашенко и то, что он творит с РБ- всё понятно(диктатор и узурпатор)! Но как же противно, от лицемерности т.н. "мирового сообщества". Лука сделал процентов на 10, оттого, что сделал пыня(и делает дальше): он не останавливал самолёты- а сбивал их, он не сажал лидеров оппозиции- а убивал их, он не поддерживал войны- а организовывал их. Но ему "озабоченности" и какие-то там "сдерживающие санкции". Но за слабую РБ взялись "по-взрослому", без прелюдий Европейский союз радиовещания и телевидения приостановил членство Беларуси - Цензор.НЕТ 1721 Смельчаки мля...
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28.05.2021 21:11 Відповісти
пам'ятаю наче після МН17 були розмови теж саме зробити калоцапам, потім подумали що облітать сруссію довго та дорого, та й передумали... як же воно в Токію літать до гейш
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28.05.2021 21:36 Відповісти
Мдя, таке враження що Луку розвели як Буратино,збирає врожай на полі чудес аж гай шумить.
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28.05.2021 21:12 Відповісти
Схоже на те. Ось непогана стаття від Сотника.
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28.05.2021 22:11 Відповісти
на решение ***
бульбовод ложил табу
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28.05.2021 21:14 Відповісти
Северокореенизация Беларуси какая-то
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28.05.2021 21:28 Відповісти
А прокся нафіга??
Пацталом...
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28.05.2021 21:31 Відповісти
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.
Вон он, змей, в окне маячит -
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода.©
Firewall нада!!
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28.05.2021 21:35 Відповісти
 
 