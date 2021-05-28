Европейский союз радиовещания и телевидения приостановил членство Беларуси
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Европейский союз радиовещания и телевидения приостановил членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в организации из-за притеснений журналистов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Европейского союза радиовещания и телевидения (EBU).
По словам представителей EBU, союз внимательно следил за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывал БТРК как члена организации, поддерживать основные ценности - свободу слова, независимость и ответственность.
С момента спорных выборов прошлым летом EBU проводила кампанию в защиту независимой журналистики и свободы выражения мнения в стране.
"Мы публично поддержали журналистов БТРК, которые протестовали против вмешательства властей. Мы также наблюдали за освещением событий и передавали свои беспокойства их руководству", - рассказали представители организации
По их словам, в последние недели союз "особенно насторожила трансляция интервью, очевидно полученных под принуждением.
"Мы также отслеживали другие трансляции БТРК по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные и вполне исключительные беспокойства. В свете этих исключительных событий Исполнительный совет не имеет никакой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в союзе", - отметили представители EBU
Белорусский вещатель будет две недели на ответ решение EBU, прежде чем прекращение членства вступит в силу.
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