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Европейский союз радиовещания и телевидения приостановил членство Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Европейский союз радиовещания и телевидения приостановил членство Беларуси

Европейский союз радиовещания и телевидения приостановил членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в организации из-за притеснений журналистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Европейского союза радиовещания и телевидения (EBU).

По словам представителей EBU, союз внимательно следил за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывал БТРК как члена организации, поддерживать основные ценности - свободу слова, независимость и ответственность.

С момента спорных выборов прошлым летом EBU проводила кампанию в защиту независимой журналистики и свободы выражения мнения в стране.

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"Мы публично поддержали журналистов БТРК, которые протестовали против вмешательства властей. Мы также наблюдали за освещением событий и передавали свои беспокойства их руководству", - рассказали представители организации

По их словам, в последние недели союз "особенно насторожила трансляция интервью, очевидно полученных под принуждением.

"Мы также отслеживали другие трансляции БТРК по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные и вполне исключительные беспокойства. В свете этих исключительных событий Исполнительный совет не имеет никакой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в союзе", - отметили представители EBU

Белорусский вещатель будет две недели на ответ решение EBU, прежде чем прекращение членства вступит в силу.

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Автор: Роман Свиридович
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С лукашенко и то, что он творит с РБ- всё понятно(диктатор и узурпатор)! Но как же противно, от лицемерности т.н. "мирового сообщества". Лука сделал процентов на 10, оттого, что сделал пыня(и делает дальше): он не останавливал самолёты- а сбивал их, он не сажал лидеров оппозиции- а убивал их, он не поддерживал войны- а организовывал их. Но ему "озабоченности" и какие-то там "сдерживающие санкции". Но за слабую РБ взялись "по-взрослому", без прелюдий Европейский союз радиовещания и телевидения приостановил членство Беларуси - Цензор.НЕТ 1721 Смельчаки мля...
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28.05.2021 21:11 Ответить
пам'ятаю наче після МН17 були розмови теж саме зробити калоцапам, потім подумали що облітать сруссію довго та дорого, та й передумали... як же воно в Токію літать до гейш
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28.05.2021 21:36 Ответить
Мдя, таке враження що Луку розвели як Буратино,збирає врожай на полі чудес аж гай шумить.
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28.05.2021 21:12 Ответить
Схоже на те. Ось непогана стаття від Сотника.
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28.05.2021 22:11 Ответить
на решение ***
бульбовод ложил табу
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28.05.2021 21:14 Ответить
Северокореенизация Беларуси какая-то
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28.05.2021 21:28 Ответить
А прокся нафіга??
Пацталом...
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28.05.2021 21:31 Ответить
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.
Вон он, змей, в окне маячит -
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода.©
Firewall нада!!
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28.05.2021 21:35 Ответить
 
 