Зеленський призначив Чорну головою Кіровоградської ОДА. ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Марії Чорної головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський зустрівся з новопризначеною головою обладміністрації у п'ятницю в Офісі президента та вручив їй службове посвідчення. Президент побажав Чорній успіху на новій посаді та висловив переконання, що досвід роботи в облдержадміністрації і знання особливостей регіону допоможуть їй реалізувати багатий потенціал Кіровоградщини.
Чорна, 1974 р. н., у 2002-2011 рр працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області, після чого була призначена заступником начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА. Від 2020 року очолювала департамент агропромислового розвитку обладміністрації.
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А ви звернули увагу наскільки спритно ЗЕкоманда запустила тезу "Україну не запросили на самміт НАТО"? От кляте НАТО! Нас, таких гарних і милих - не запросили! Хіба не свині?!
А правда така. Самміт НАТО посто так - не запрошують. Туди запрошують тих, хто для того докладає чималі зусилля і з ким на самміті буде про що говорити. Які зусилля докладає Зеленський? Зупинив порошенківську реформу харчування в ЗСУ? Через 6 років війни призначив начальником Генштабу генерала, який не воював? Лізе в керівництво банківської системи? Ламає незалежність Нафтогазу? Може ЗЕкоманда бодай просила, аби її запросили на самміт НАТО? Ні, ні, і ні. ЗЕкоманда палець о палець не вдарила аби їх запросили на самміт НАТО. Запрошували Порошенка - він для того докладав чималих зусиль. Домовлявся, переконував. Робив так, що Україна перебувала в клубі високорозвинутих держав. Нині - ураїнській владі це не потрібно. НАТО - й поготів. Тому не "Україну не запросили на самміт НАТО", а "Зеленський провалив співпрацю з НАТО". Самміт - лише похідне.Власне - а що Зеленський НЕ провалив?
Д.Калинчук
Не прредохрраняєтца??
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