Зеленський призначив Чорну головою Кіровоградської ОДА. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Марії Чорної головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зустрівся з новопризначеною головою обладміністрації у п'ятницю в Офісі президента та вручив їй службове посвідчення. Президент побажав Чорній успіху на новій посаді та висловив переконання, що досвід роботи в облдержадміністрації і знання особливостей регіону допоможуть їй реалізувати багатий потенціал Кіровоградщини.

Чорна, 1974 р. н., у 2002-2011 рр працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області, після чого була призначена заступником начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА. Від 2020 року очолювала департамент агропромислового розвитку обладміністрації.