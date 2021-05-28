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Новини Політика України
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Зеленський (17470) Кіровоградщина (440) ОДА (1541) Чорна Марія (2)

Зеленський призначив Чорну головою Кіровоградської ОДА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Марії Чорної головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський призначив Чорну головою Кіровоградської ОДА 01

Зеленський зустрівся з новопризначеною головою обладміністрації у п'ятницю в Офісі президента та вручив їй службове посвідчення. Президент побажав Чорній успіху на новій посаді та висловив переконання, що досвід роботи в облдержадміністрації і знання особливостей регіону допоможуть їй реалізувати багатий потенціал Кіровоградщини.

Чорна, 1974 р. н., у 2002-2011 рр працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області, після чого була призначена заступником начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА. Від 2020 року очолювала департамент агропромислового розвитку обладміністрації.
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Топ коментарі
+19
Тупого клоуна ЗЕЛЕНСЬКОГО НА САММІТ НЕ КЛИЧУТЬ

А ви звернули увагу наскільки спритно ЗЕкоманда запустила тезу "Україну не запросили на самміт НАТО"? От кляте НАТО! Нас, таких гарних і милих - не запросили! Хіба не свині?!

А правда така. Самміт НАТО посто так - не запрошують. Туди запрошують тих, хто для того докладає чималі зусилля і з ким на самміті буде про що говорити. Які зусилля докладає Зеленський? Зупинив порошенківську реформу харчування в ЗСУ? Через 6 років війни призначив начальником Генштабу генерала, який не воював? Лізе в керівництво банківської системи? Ламає незалежність Нафтогазу? Може ЗЕкоманда бодай просила, аби її запросили на самміт НАТО? Ні, ні, і ні. ЗЕкоманда палець о палець не вдарила аби їх запросили на самміт НАТО. Запрошували Порошенка - він для того докладав чималих зусиль. Домовлявся, переконував. Робив так, що Україна перебувала в клубі високорозвинутих держав. Нині - ураїнській владі це не потрібно. НАТО - й поготів. Тому не "Україну не запросили на самміт НАТО", а "Зеленський провалив співпрацю з НАТО". Самміт - лише похідне.Власне - а що Зеленський НЕ провалив?

Д.Калинчук
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28.05.2021 21:24
+8
Так прошла взятка всё таки?
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28.05.2021 21:24
+4
Ойц! А че без намордника??
Не прредохрраняєтца??
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28.05.2021 21:24
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Тупого клоуна ЗЕЛЕНСЬКОГО НА САММІТ НЕ КЛИЧУТЬ

А ви звернули увагу наскільки спритно ЗЕкоманда запустила тезу "Україну не запросили на самміт НАТО"? От кляте НАТО! Нас, таких гарних і милих - не запросили! Хіба не свині?!

А правда така. Самміт НАТО посто так - не запрошують. Туди запрошують тих, хто для того докладає чималі зусилля і з ким на самміті буде про що говорити. Які зусилля докладає Зеленський? Зупинив порошенківську реформу харчування в ЗСУ? Через 6 років війни призначив начальником Генштабу генерала, який не воював? Лізе в керівництво банківської системи? Ламає незалежність Нафтогазу? Може ЗЕкоманда бодай просила, аби її запросили на самміт НАТО? Ні, ні, і ні. ЗЕкоманда палець о палець не вдарила аби їх запросили на самміт НАТО. Запрошували Порошенка - він для того докладав чималих зусиль. Домовлявся, переконував. Робив так, що Україна перебувала в клубі високорозвинутих держав. Нині - ураїнській владі це не потрібно. НАТО - й поготів. Тому не "Україну не запросили на самміт НАТО", а "Зеленський провалив співпрацю з НАТО". Самміт - лише похідне.Власне - а що Зеленський НЕ провалив?

Д.Калинчук
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28.05.2021 21:24 Відповісти
...а помните, зебики, такие "деловые" по шкале даунизма, "вгондурасили" Штаты, шо , мол, Доколе зебуины иСЧе не в НАТО.
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29.05.2021 02:50 Відповісти
Ойц! А че без намордника??
Не прредохрраняєтца??
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28.05.2021 21:24 Відповісти
он переболемши
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28.05.2021 22:11 Відповісти
... и уколовшись.
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29.05.2021 03:51 Відповісти
Пане, намордник не самопредохраняЦЦо - а уважать окружающих, как и их предохранять, бо в наморднике, при балачках, слюна (капельная) летит всего на 20-25 см. Без намордника - на 1.5 - 2 метра...ЗЫ... намордник от заражения не предохраняет, а локализует до минимума вашу способность заразить других.
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29.05.2021 03:50 Відповісти
Так прошла взятка всё таки?
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28.05.2021 21:24 Відповісти
Воочію...
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28.05.2021 23:06 Відповісти
подбирают по росту, недоделаных, не выше 160?
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28.05.2021 22:11 Відповісти
Неправда ваша... И никыто никаго не подбирает. Как товарищ говорит ОЙЦ, так и я скажу, шо оне все там пальцем деланы, каГбы безальтернативно.
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29.05.2021 02:56 Відповісти
Зєля! Твоя мандєль без роботи! Вона ж так тебе охороняла від журналістів! Яку ОДА чи який ТВканал ти їй готуєш на день народження?
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28.05.2021 22:33 Відповісти
Совпадение, не думаю.

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Зеленський призначив Чорну головою Кіровоградської ОДА - Цензор.НЕТ 1685
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28.05.2021 22:52 Відповісти
Баб Юлю уже и не поймешь, какой она масти(седая)... Это закидон в адрес янелоха, типо, Евролаб скрывает , шо мы нынче имеем дело с жертвой наркозависимости?
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29.05.2021 03:42 Відповісти
Лєнка тільки но від Мєдєль відбилась тут тобі вже Чорну притіг... Зеленський призначив Чорну головою Кіровоградської ОДА - Цензор.НЕТ 2277
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28.05.2021 23:05 Відповісти
А и не говорите... Вангую: она так сокоромненько наела гудок на прежней должности (на агрооборутках)... SURE... нужно запасаться попкорном, насчет отжатия ими одесского припортового... (элеваторного комплекса)...А ШО ДЕЛАТЬ... куй железнiй, пока горячий, бо досрочные еще не скоро.
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29.05.2021 03:09 Відповісти
притiг... - Але ж бо, хвацько-кмiтливий.
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29.05.2021 04:17 Відповісти
А рекомендували мабуть спеціалісти по "корабельним соснам".
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29.05.2021 08:10 Відповісти
Нужно начинать с переименования области. А то с таким названием этот корабль никогда не поплывет
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29.05.2021 10:27 Відповісти
Пани Татьяна, Вы просто - генератор идей... Моя думка: " Не хватало, шобы этот "корабль"канул в лето, сквозь одесско-припортовый элеватор... Кста, как Вы хотели бы назвать этот "корабль"?
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29.05.2021 13:43 Відповісти
 
 