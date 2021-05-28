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Новости Политика Украины
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Зеленский (16567) Кировоградщина (556) ОГА (2376) Чорная Мария (2)

Зеленский назначил Чорную главой Кировоградской ОГА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Марии Чорной главой Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский назначил Чорную главой Кировоградской ОГА 01

Зеленский встретился с новоназначенной главой обладминистрации в пятницу в Офисе президента и вручил ей служебное удостоверение. Президент пожелал Чорной успеха на новой должности и выразил убеждение, что опыт работы в обладминистрации и знание особенностей региона помогут ей реализовать богатый потенциал области.

Чорная, 1974 г.р., в 2002-11 гг работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области, после чего была назначена заместителем начальника главного управления агропромышленного развития - начальником управления экономической политики Кировоградской ОГА. С 2020 года возглавляла департамент агропромышленного развития обладминистрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-глава Кировоградской ОГА Балонь предстанет перед судом за вымогательство 1,8 млн грн взятки, - САП

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+19
Тупого клоуна ЗЕЛЕНСЬКОГО НА САММІТ НЕ КЛИЧУТЬ

А ви звернули увагу наскільки спритно ЗЕкоманда запустила тезу "Україну не запросили на самміт НАТО"? От кляте НАТО! Нас, таких гарних і милих - не запросили! Хіба не свині?!

А правда така. Самміт НАТО посто так - не запрошують. Туди запрошують тих, хто для того докладає чималі зусилля і з ким на самміті буде про що говорити. Які зусилля докладає Зеленський? Зупинив порошенківську реформу харчування в ЗСУ? Через 6 років війни призначив начальником Генштабу генерала, який не воював? Лізе в керівництво банківської системи? Ламає незалежність Нафтогазу? Може ЗЕкоманда бодай просила, аби її запросили на самміт НАТО? Ні, ні, і ні. ЗЕкоманда палець о палець не вдарила аби їх запросили на самміт НАТО. Запрошували Порошенка - він для того докладав чималих зусиль. Домовлявся, переконував. Робив так, що Україна перебувала в клубі високорозвинутих держав. Нині - ураїнській владі це не потрібно. НАТО - й поготів. Тому не "Україну не запросили на самміт НАТО", а "Зеленський провалив співпрацю з НАТО". Самміт - лише похідне.Власне - а що Зеленський НЕ провалив?

Д.Калинчук
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28.05.2021 21:24
+8
Так прошла взятка всё таки?
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28.05.2021 21:24
+4
Ойц! А че без намордника??
Не прредохрраняєтца??
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28.05.2021 21:24
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Тупого клоуна ЗЕЛЕНСЬКОГО НА САММІТ НЕ КЛИЧУТЬ

А ви звернули увагу наскільки спритно ЗЕкоманда запустила тезу "Україну не запросили на самміт НАТО"? От кляте НАТО! Нас, таких гарних і милих - не запросили! Хіба не свині?!

А правда така. Самміт НАТО посто так - не запрошують. Туди запрошують тих, хто для того докладає чималі зусилля і з ким на самміті буде про що говорити. Які зусилля докладає Зеленський? Зупинив порошенківську реформу харчування в ЗСУ? Через 6 років війни призначив начальником Генштабу генерала, який не воював? Лізе в керівництво банківської системи? Ламає незалежність Нафтогазу? Може ЗЕкоманда бодай просила, аби її запросили на самміт НАТО? Ні, ні, і ні. ЗЕкоманда палець о палець не вдарила аби їх запросили на самміт НАТО. Запрошували Порошенка - він для того докладав чималих зусиль. Домовлявся, переконував. Робив так, що Україна перебувала в клубі високорозвинутих держав. Нині - ураїнській владі це не потрібно. НАТО - й поготів. Тому не "Україну не запросили на самміт НАТО", а "Зеленський провалив співпрацю з НАТО". Самміт - лише похідне.Власне - а що Зеленський НЕ провалив?

Д.Калинчук
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28.05.2021 21:24 Ответить
...а помните, зебики, такие "деловые" по шкале даунизма, "вгондурасили" Штаты, шо , мол, Доколе зебуины иСЧе не в НАТО.
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29.05.2021 02:50 Ответить
Ойц! А че без намордника??
Не прредохрраняєтца??
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28.05.2021 21:24 Ответить
он переболемши
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28.05.2021 22:11 Ответить
... и уколовшись.
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29.05.2021 03:51 Ответить
Пане, намордник не самопредохраняЦЦо - а уважать окружающих, как и их предохранять, бо в наморднике, при балачках, слюна (капельная) летит всего на 20-25 см. Без намордника - на 1.5 - 2 метра...ЗЫ... намордник от заражения не предохраняет, а локализует до минимума вашу способность заразить других.
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29.05.2021 03:50 Ответить
Так прошла взятка всё таки?
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28.05.2021 21:24 Ответить
Воочію...
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28.05.2021 23:06 Ответить
подбирают по росту, недоделаных, не выше 160?
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28.05.2021 22:11 Ответить
Неправда ваша... И никыто никаго не подбирает. Как товарищ говорит ОЙЦ, так и я скажу, шо оне все там пальцем деланы, каГбы безальтернативно.
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29.05.2021 02:56 Ответить
Зєля! Твоя мандєль без роботи! Вона ж так тебе охороняла від журналістів! Яку ОДА чи який ТВканал ти їй готуєш на день народження?
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28.05.2021 22:33 Ответить
Совпадение, не думаю.

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Зеленський призначив Чорну головою Кіровоградської ОДА - Цензор.НЕТ 1685
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28.05.2021 22:52 Ответить
Баб Юлю уже и не поймешь, какой она масти(седая)... Это закидон в адрес янелоха, типо, Евролаб скрывает , шо мы нынче имеем дело с жертвой наркозависимости?
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29.05.2021 03:42 Ответить
Лєнка тільки но від Мєдєль відбилась тут тобі вже Чорну притіг... Зеленський призначив Чорну головою Кіровоградської ОДА - Цензор.НЕТ 2277
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28.05.2021 23:05 Ответить
А и не говорите... Вангую: она так сокоромненько наела гудок на прежней должности (на агрооборутках)... SURE... нужно запасаться попкорном, насчет отжатия ими одесского припортового... (элеваторного комплекса)...А ШО ДЕЛАТЬ... куй железнiй, пока горячий, бо досрочные еще не скоро.
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29.05.2021 03:09 Ответить
притiг... - Але ж бо, хвацько-кмiтливий.
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29.05.2021 04:17 Ответить
А рекомендували мабуть спеціалісти по "корабельним соснам".
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29.05.2021 08:10 Ответить
Нужно начинать с переименования области. А то с таким названием этот корабль никогда не поплывет
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29.05.2021 10:27 Ответить
Пани Татьяна, Вы просто - генератор идей... Моя думка: " Не хватало, шобы этот "корабль"канул в лето, сквозь одесско-припортовый элеватор... Кста, как Вы хотели бы назвать этот "корабль"?
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29.05.2021 13:43 Ответить
 
 