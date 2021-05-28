Зеленский назначил Чорную главой Кировоградской ОГА. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Марии Чорной главой Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский встретился с новоназначенной главой обладминистрации в пятницу в Офисе президента и вручил ей служебное удостоверение. Президент пожелал Чорной успеха на новой должности и выразил убеждение, что опыт работы в обладминистрации и знание особенностей региона помогут ей реализовать богатый потенциал области.

Чорная, 1974 г.р., в 2002-11 гг работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области, после чего была назначена заместителем начальника главного управления агропромышленного развития - начальником управления экономической политики Кировоградской ОГА. С 2020 года возглавляла департамент агропромышленного развития обладминистрации.

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