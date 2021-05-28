Зеленский назначил Чорную главой Кировоградской ОГА. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Марии Чорной главой Кировоградской областной государственной администрации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский встретился с новоназначенной главой обладминистрации в пятницу в Офисе президента и вручил ей служебное удостоверение. Президент пожелал Чорной успеха на новой должности и выразил убеждение, что опыт работы в обладминистрации и знание особенностей региона помогут ей реализовать богатый потенциал области.
Чорная, 1974 г.р., в 2002-11 гг работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области, после чего была назначена заместителем начальника главного управления агропромышленного развития - начальником управления экономической политики Кировоградской ОГА. С 2020 года возглавляла департамент агропромышленного развития обладминистрации.
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А ви звернули увагу наскільки спритно ЗЕкоманда запустила тезу "Україну не запросили на самміт НАТО"? От кляте НАТО! Нас, таких гарних і милих - не запросили! Хіба не свині?!
А правда така. Самміт НАТО посто так - не запрошують. Туди запрошують тих, хто для того докладає чималі зусилля і з ким на самміті буде про що говорити. Які зусилля докладає Зеленський? Зупинив порошенківську реформу харчування в ЗСУ? Через 6 років війни призначив начальником Генштабу генерала, який не воював? Лізе в керівництво банківської системи? Ламає незалежність Нафтогазу? Може ЗЕкоманда бодай просила, аби її запросили на самміт НАТО? Ні, ні, і ні. ЗЕкоманда палець о палець не вдарила аби їх запросили на самміт НАТО. Запрошували Порошенка - він для того докладав чималих зусиль. Домовлявся, переконував. Робив так, що Україна перебувала в клубі високорозвинутих держав. Нині - ураїнській владі це не потрібно. НАТО - й поготів. Тому не "Україну не запросили на самміт НАТО", а "Зеленський провалив співпрацю з НАТО". Самміт - лише похідне.Власне - а що Зеленський НЕ провалив?
Д.Калинчук
Не прредохрраняєтца??
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