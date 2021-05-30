Техас визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом

Американський штат Техас на місцевому законодавчому рівні визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу і визначив листопад 2021-го місяцем пам'яті про жертви цієї трагедії.

Про це йдеться в тексті резолюції №253 Палати представників штату Техас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Палата представників 87-го скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає листопад 2021 року Місяцем пам’яті жертв геноциду в Україні та закликає жителів штату замислитися про Голодомор та вшанувати пам’ять загиблих", — йдеться у резолюції.

Рішення підтримали 142 місцеві законодавці. "Проти" не було жодного голосу.

Комітет США з визнання Голодомору в Україні геноцидом, зі свого боку, висловив вдячність почесному консулу України Грегу Бучаю "за його зусилля і старання, спрямовані на сприяння поінформованості про Голодомор у штаті Техас".

Відтак, Техас став 23-ім американським штатом, який визнав геноцидом Голодомор 1932-33 років в Україні.

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