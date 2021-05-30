Техас визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом
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Американський штат Техас на місцевому законодавчому рівні визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу і визначив листопад 2021-го місяцем пам'яті про жертви цієї трагедії.
Про це йдеться в тексті резолюції №253 Палати представників штату Техас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
Палата представників 87-го скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає листопад 2021 року Місяцем пам’яті жертв геноциду в Україні та закликає жителів штату замислитися про Голодомор та вшанувати пам’ять загиблих", — йдеться у резолюції.
Рішення підтримали 142 місцеві законодавці. "Проти" не було жодного голосу.
Комітет США з визнання Голодомору в Україні геноцидом, зі свого боку, висловив вдячність почесному консулу України Грегу Бучаю "за його зусилля і старання, спрямовані на сприяння поінформованості про Голодомор у штаті Техас".
Відтак, Техас став 23-ім американським штатом, який визнав геноцидом Голодомор 1932-33 років в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
так запросто лечь под какуюто ирмань....
А вот возникла мысль: похвалить Францию. Стоящую полностью на атомной энергии и как следствие энергетически независимой от )(уйла.
Который никак, вообще никак, не соответствует реально проводимой политике.
Трамп - это лицо промышленного капитала США. Который ведёт войну против финансового капитала, лицо которого сейчас в Белом Доме.
Вышиванка была одеждой для празника. С приходом большевиков (с физиономиями как у Квартала-95) праздники для украинцев закончились.
Кто победнее - одевали её разве что в церковь. С приходом ското-большевиков посещение Храма активно не поощрялось. Мягко говоря.
Обвал гривны в 3 раза, рост коммуналки до небес, взрывы 4 арсеналов боеприпасов, за которые никто не ответил, истории с запчастями для армии, и другие истории ...
Мы должны сами знать кто у нас самый толковый, продвигать его и стоять за него горой.
землі тисячами га на юридичну особу. Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне. Велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ).https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ", "СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ввійде в її історію.
Это была крупнейшая конфессиональная депортация в истории СССР. Лишились домов и были отправлены в Сибирь 9 793 последователя религии Свидетелей Иеговы и членов их семей. Решение было утверждено лично Сталиным. Отголоски операции ощущаются даже 70 лет спустя, в контексте современного уголовного преследования верующих этой религии в России.
Подробности, архивные документы, видео и фотографии, а также виртуальная экспозиция - всё это можно найти на сайте 1951deport.org, который был создан к годовщине операции «Север». Чем операция «Север» выделяется среди других сталинских депортаций? Принимал ли решение о выселении непосредственно Сталин? Каковы предпосылки депортации? Чем Свидетели Иеговы привлекли внимание руководства страны? Чем политика СССР в отношении верующих этой конфессии отличалась от общей религиозной политики 1940-х годов? Какие меры в отношении Свидетелей Иеговы применялись в СССР до операции «Север»? Какие причины для депортации изложило МГБ в письме Сталину? Была ли угроза в лице Свидетелей Иеговы реальной или мифической? Какую цель преследовал Сталин и его правительство депортацией Свидетелей Иеговы?
«Во время конца южный царь будет биться с ним [северным царем]» (ДАН. 11:40).
В Далласе есть даже музей, в Остине и в Хьюстоне большие общины.
Костромские десантники: "Нам сказали, мы на учениях".
Пленные русские десантники: Мы не знали, что нас везут в Украину.
Пленные бойцы ВДВ РФ попавшие в плен в Украине.
Русские солдаты и наемники убитые во время вторжение в Украину.
Опубликован список более 3 тысяч российских военных и наемников, погибших на Донбассе
забивай в гугле
В августе 2014 года десять российских десантников сдались в плен украинской армии. Официальная версия Москвы - они заблудились
это за 30 секунд
Поки ти серешь на українських новинних ресурсах, завжди будеш отримувати путінський пайок.
кыш на родные болота, ефрейтор полуграмоный
маша, ты же только врать способно, в чем уличена здесь, сейчас и не раз.
возле кафе, на помойке просрочку - тут верю
Бо ви ніякий не буряк...будяк, скоріше..
сьін педросяна с задорновьім, столуешься у кафе на помойке. юдофоб, ксенофоб, полуграмотньій, обиженньій и уньілій.
бьівай, маша
голодом ... мільйонами вбивали твоїх дітей Українців. Але ти все одно вижила
і стала відроджуватися. Не дай Бог назад допустити таке страшне колоніальне
минуле яке нам зову готують криваві кремлівські фашисти )уйла.
Московщина - то навіть не звіринець: жоден звір не вбиває своїх жертв голодом, не нищить мільйонами. Московщина - то виплодок пекла.