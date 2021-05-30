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Техас визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Техас визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом

Американський штат Техас на місцевому законодавчому рівні визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу і визначив листопад 2021-го місяцем пам'яті про жертви цієї трагедії.

Про це йдеться в тексті резолюції №253 Палати представників штату Техас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Палата представників 87-го скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає листопад 2021 року Місяцем пам’яті жертв геноциду в Україні та закликає жителів штату замислитися про Голодомор та вшанувати пам’ять загиблих", — йдеться у резолюції.

Рішення підтримали 142 місцеві законодавці. "Проти" не було жодного голосу.

Комітет США з визнання Голодомору в Україні геноцидом, зі свого боку, висловив вдячність почесному консулу України Грегу Бучаю "за його зусилля і старання, спрямовані на сприяння поінформованості про Голодомор у штаті Техас".

Відтак, Техас став 23-ім американським штатом, який визнав геноцидом Голодомор 1932-33 років в Україні.

Також читайте: У Кривому Розі вандали пошкодили пам'ятник жертвам Голодомору. ФОТО
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Топ коментарі
+42
Техасу щира подяка від Українців 👍🏼👍🏼👍🏼😊❤️
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30.05.2021 00:45
+16
Дякуємо Вам ковбої !!!
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30.05.2021 00:45
+15
Коли Ющенко відкривав очі на цю подію світові... та й самим українцям...

Техас признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом - Цензор.НЕТ 2749
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30.05.2021 03:28
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а как с ценами и %-ным соотношением ??? так отож..... ***** не настолько лох чтобы вот
так запросто лечь под какуюто ирмань....
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30.05.2021 03:25 Відповісти
Если бы ***** был не лох, то не полез бы в Крым.
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30.05.2021 03:55 Відповісти
а на сегодня лошары мы...............
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30.05.2021 04:05 Відповісти
Там ряд стран, и Италия тоже закупают газ у Москвы.
А вот возникла мысль: похвалить Францию. Стоящую полностью на атомной энергии и как следствие энергетически независимой от )(уйла.
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30.05.2021 03:28 Відповісти
Лучше похвалить Китай, который закидает мир доступными электромобилями, как только спиzzдит у Маска все недостающие ноу-хау. Мы тоже будем ездить в основном на них.
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30.05.2021 03:49 Відповісти
Китай - гаффно в плане прав человека.
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30.05.2021 04:09 Відповісти
Это не мешает нам покупать китайский ширпотреб типа ноутбуков.
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30.05.2021 09:17 Відповісти
Трамп 4 роки в гольф тормозив
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30.05.2021 05:31 Відповісти
Есть имидж, который любят избиратели.
Который никак, вообще никак, не соответствует реально проводимой политике.
Трамп - это лицо промышленного капитала США. Который ведёт войну против финансового капитала, лицо которого сейчас в Белом Доме.
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30.05.2021 05:37 Відповісти
Коли Ющенко відкривав очі на цю подію світові... та й самим українцям...

Техас признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом - Цензор.НЕТ 2749
показати весь коментар
30.05.2021 03:28 Відповісти
дааа. Вот как тут нажать - "Мне нравится"????
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30.05.2021 03:31 Відповісти
Тут тільки по іпальніку лопатою хрипатому і його корєшу страусу…
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30.05.2021 05:34 Відповісти
А краще по горлянці. Обидвом.
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30.05.2021 13:40 Відповісти
Всё правильно Ющ сказал, даже на фоне всеобще моего негативного отношения к нему. Только фото неудачное и его надо поменять, это не 33 год а 21 и не Украина (одежда явно не украинская).
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30.05.2021 03:37 Відповісти
Сарафан домотканный, дома же и пошит, и незвестно в каком году. Это не показатель.
Вышиванка была одеждой для празника. С приходом большевиков (с физиономиями как у Квартала-95) праздники для украинцев закончились.
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30.05.2021 03:54 Відповісти
Экскурсовод в Украинском Музее в Нью-Йорке сказала нам что украинцы носили Вышиванюком до конца Второй Мировой войны.
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30.05.2021 04:01 Відповісти
* Вышиванку
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30.05.2021 04:02 Відповісти
Ну, кто был позажиточнее - могли ходить и в вышиванке.
Кто победнее - одевали её разве что в церковь. С приходом ското-большевиков посещение Храма активно не поощрялось. Мягко говоря.
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30.05.2021 04:12 Відповісти
Ніколи ніхто не носив вишиванку постійно, це святкове вбрання.
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31.05.2021 01:33 Відповісти
Людей надо было довести до того, чтобы они проголосовали за такого, как Зеленский.
Обвал гривны в 3 раза, рост коммуналки до небес, взрывы 4 арсеналов боеприпасов, за которые никто не ответил, истории с запчастями для армии, и другие истории ...
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30.05.2021 03:40 Відповісти
И шо в итоге?... Тупой электорат ща такие матюки гилить в сторону главзебуина, шо мама не горюй. А спрашиваешь их, мол, зачем же нестелепного ни на шо клоуна выбирали, отвечают тупо, типо, а кто же его знал, шо так будет...ЗЫ... но если по чесноку, проблема не в тупом электорате, а в его инфантильности. Бо на выборы занавесили те, кто мог кардинально решить исход выборов, с пользой для страны.
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30.05.2021 04:01 Відповісти
И итоге то, что хватит выбирать из того, что нам подсовывают.
Мы должны сами знать кто у нас самый толковый, продвигать его и стоять за него горой.
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30.05.2021 04:08 Відповісти
У нас много толковых среди интеллигенции, но интеллигенция почему-то пасует. Как-то ведет себя оторвано от народа. А вот олигархи эту нишу и заполняют.
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30.05.2021 04:25 Відповісти
Народ у нас , в общей массе - очень темный. Вот бы интеллигенции в этом плане взять бы карты в свои руки... Но , увы. Интеллигенция , мабуть, боится ответстваенности. Олигархи же прут бульдозером, даже не помышляя об ответственности. У них цель - обогатиться любой ценой. А какая цель у интеллигенции? Я шота не припомню , чтобы слышал из уст интеллигенции какие-нибудь наработки в этом плане. Каждый любуется собав, чисто в с узкой сфере своей деятельности.
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30.05.2021 04:39 Відповісти
Лесь Подеревянский, кажеться, кратко и лаконично написал почеу "простой народ" никогда не будет голосовать за интеллигентов. Потому что люмпен народ ненавидит умного человека. "Самый умный" это ведь ругательство.
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30.05.2021 08:29 Відповісти
а де ти бачив интелегентов на наших виборах, будь-яких? Після Чорновола і Ющенка вони там не з'являлись. Мабуть не було на це чиєїсь волі.
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30.05.2021 23:04 Відповісти
Пасует?)) А ви заглядали у вимоги для реєстрації кандидатами? Навіть якщо їх дотриматись, не факт, що наша цвк "допустить" до виборів. А рівність пасивного виборчого права, у нас це наявне?
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30.05.2021 23:07 Відповісти
Гипотетически да, но на практике не клоунов же с зеками выбирать из того, что есть.
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30.05.2021 04:27 Відповісти
Теперішня влада є українською рівно на стільки ,на скільки її змусять бути українською, не більше. Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усіх народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі, багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще, ніж у своєму. Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу
землі тисячами га на юридичну особу. Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне. Велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ).https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ", "СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ввійде в її історію.
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30.05.2021 06:53 Відповісти
ти це не про заслуги молдавського мародера розповідаєш?
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30.05.2021 23:01 Відповісти
У нас в Техасе очень активное украинское комьюнити. Видимо это заслуга активистов. Про геноцид евреев и украинцев многие знают. Но не многие слышали про операцию-депортацию "Север".

Это была крупнейшая конфессиональная депортация в истории СССР. Лишились домов и были отправлены в Сибирь 9 793 последователя религии Свидетелей Иеговы и членов их семей. Решение было утверждено лично Сталиным. Отголоски операции ощущаются даже 70 лет спустя, в контексте современного уголовного преследования верующих этой религии в России.
Подробности, архивные документы, видео и фотографии, а также виртуальная экспозиция - всё это можно найти на сайте 1951deport.org, который был создан к годовщине операции «Север». Чем операция «Север» выделяется среди других сталинских депортаций? Принимал ли решение о выселении непосредственно Сталин? Каковы предпосылки депортации? Чем Свидетели Иеговы привлекли внимание руководства страны? Чем политика СССР в отношении верующих этой конфессии отличалась от общей религиозной политики 1940-х годов? Какие меры в отношении Свидетелей Иеговы применялись в СССР до операции «Север»? Какие причины для депортации изложило МГБ в письме Сталину? Была ли угроза в лице Свидетелей Иеговы реальной или мифической? Какую цель преследовал Сталин и его правительство депортацией Свидетелей Иеговы?
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30.05.2021 05:04 Відповісти
Это пример двойного геноцида, сначала Гитлером, потом Сталиным.
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30.05.2021 06:55 Відповісти
Всё верно. Теперь "северный царь" РФ и ее союзники. История крутится по спирали.
«Во время конца южный царь будет биться с ним [северным царем]» (ДАН. 11:40).
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30.05.2021 07:09 Відповісти
Вот же ж загадка так загадка Техас визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом - Цензор.НЕТ 7211 Любая религиозная организация с центром вне страны обитания - это прежде всего шпионская сеть. Или вы думаете что РПЦ МП только плохие, а вот Свидетели Иеговы все с нимбами Техас визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом - Цензор.НЕТ 200
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30.05.2021 10:55 Відповісти
Библия говорит нам что все люди несовершенные. За всю историю было всего лишь 3 совершенных. Это Адам с Евой и наш Великий Учитель Иисус Христос. Хочу заметить что сарказм и язвления - это гнилые плоды системы, в которой мы живем сейчас.
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30.05.2021 19:56 Відповісти
А где находится украинская община в Техасе?
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30.05.2021 18:30 Відповісти
Да, в Техасе
В Далласе есть даже музей, в Остине и в Хьюстоне большие общины.
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30.05.2021 19:53 Відповісти
Что показательно: консервативный республиканский штат признал Голодомор геноцидом. А где же так любимые в Украине демократы во главе с Бидоном? Не, те нынче дружбу с пуйлом водят...
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30.05.2021 06:09 Відповісти
Они в муках, пока безуспешно, определяются какого они пола. Им пока не до этого.
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30.05.2021 18:32 Відповісти
Был но там жили украинцы в большинстве своем!
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30.05.2021 06:42 Відповісти
Было. Поэтому считаю и Казахстану и Поволжью тоже надо поднять вопрос о своем Голодоморе и геноциде. Поднимайте.
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30.05.2021 06:46 Відповісти
По- моему Казахстан уже поднял этот вопрос.
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30.05.2021 06:50 Відповісти
Про такой народ или нацию как Поволжье не знаю, он там был чтобы истреблять этнических немцев. А Казахов как нацию искалечили, про это говорит хотя бы Макаш Татимов. Миллион убит голодом из четырёх с половиной. Но казахи почему-то в большинстве своём пассивно молчат по это, боятся поднимать.
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30.05.2021 06:53 Відповісти
В США голода не было, ты пережрал совковой пропаганды Техас визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом - Цензор.НЕТ 5116
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30.05.2021 10:57 Відповісти
кыш, гебчишко. весь топик засрал
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30.05.2021 10:02 Відповісти
Да, конечно не было! И принудительного отбора зерна и продуктов питания тоже не было. А детей ели потому что это такая украинская народная забава. Техас визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом - Цензор.НЕТ 1152 Что ж вы за дебилы лишнехромосомные, кремлевские методички по кругу мусолите Техас визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом - Цензор.НЕТ 5233 "Голодомора небыло" и "тогда все голодали" - это темники времен еще януковича Техас визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом - Цензор.НЕТ 8262
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30.05.2021 11:01 Відповісти
Возвращаются из Донбасса домой: псковский десантник, кадыровский мародёр, московский военный советник, бурятский танкист, ростовский казак. Вопрос: кто за рулём?
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30.05.2021 07:09 Відповісти
признаны -не признаны. ты только что визжала, что их нет. тупая машка портяночная. ссы в уши своим дегенератам-соплеменникам
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30.05.2021 10:02 Відповісти
лживая мокшанская портянка))))
Опубликован список более 3 тысяч российских военных и наемников, погибших на Донбассе

забивай в гугле
В августе 2014 года десять российских десантников сдались в плен украинской армии. Официальная версия Москвы - они заблудились

это за 30 секунд
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30.05.2021 09:59 Відповісти
что. кукарекало, только мычать что-то невнятное осталось?
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30.05.2021 10:04 Відповісти
Дружественный Техасу Израиль услышит Парубия и тоже признает Голодомор геноцидом. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время визита в Израиль призвал депутатов и главу Кнессета принать Голодомор геноцидом украинского народа.
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30.05.2021 07:04 Відповісти
Израиль никогда не признает. Потому как тогда придётся компенсации выплачивать. Среди тех, кто устроил Голодомор в Украине, было 70% жидов
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30.05.2021 10:03 Відповісти
все 95%...и они, евреины, внучики тех кагановичей, об этом хорошо знают.. Техас визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом - Цензор.НЕТ 4548
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30.05.2021 16:19 Відповісти
Не метушись, Льоня.

Поки ти серешь на українських новинних ресурсах, завжди будеш отримувати путінський пайок.
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30.05.2021 09:51 Відповісти
это не лёня, а маша.
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30.05.2021 10:00 Відповісти
машуля, ты можешь попросить, а приходится его жрать. как любому твоему соплеменнику)
кыш на родные болота, ефрейтор полуграмоный
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30.05.2021 10:13 Відповісти
отставить истерику, болезная. дуй домой, там мамка пожрать с помойки притарабанила
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30.05.2021 10:29 Відповісти
ты еще и ксенофоб)))
маша, ты же только врать способно, в чем уличена здесь, сейчас и не раз.
возле кафе, на помойке просрочку - тут верю
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30.05.2021 10:51 Відповісти
продолжай, машуля) ты такой русский, что можно балалайки из тебя делать
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30.05.2021 10:58 Відповісти
Пропоную вам змінити прізвище на Свьокла, для гармонії.
Бо ви ніякий не буряк...будяк, скоріше..
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30.05.2021 18:23 Відповісти
брысь, тебе же сказали. слаборазвитая
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30.05.2021 10:29 Відповісти
ты и евреев не любишь? русский антифашист -почвенник?
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30.05.2021 11:03 Відповісти
самокритично, машуля.
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30.05.2021 11:34 Відповісти
Щиро дякуємо американцям, на відміну від Ізраїля!
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30.05.2021 11:02 Відповісти
ой, какой искрометный русский юмор. папке своему, задорному, привет передавай
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30.05.2021 11:04 Відповісти
видишь, как, по ходу, мьі твою печальную историю вьіяснили.
сьін педросяна с задорновьім, столуешься у кафе на помойке. юдофоб, ксенофоб, полуграмотньій, обиженньій и уньілій.
бьівай, маша
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30.05.2021 11:40 Відповісти
Дякуєм Техасу, дякуємо Штатам!
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30.05.2021 11:38 Відповісти
Техас визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом - Цензор.НЕТ 7362Рідна Україна тебе московські окупанти стріляли, терзали, мучили, знищували
голодом ... мільйонами вбивали твоїх дітей Українців. Але ти все одно вижила
і стала відроджуватися. Не дай Бог назад допустити таке страшне колоніальне
минуле яке нам зову готують криваві кремлівські фашисти )уйла.
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30.05.2021 13:11 Відповісти
Знаю з перших вуст. Того року через Коломию (тоді Станіславська обл. у складі Польщі) у Європу масово йшли ешелони з СРСР через Центральну Україну, повні збіжжя, худоби і інших товарів. (Кацапам, жидам і запроданцям геть не заважало забирати в українців хліб, щоб вони померали, а збіжжя вивозити на Захід.) На станції люди днювали і ночували: з вагонів доносилися дитячі крики і плач. Люди з Центральної України якось умудрялися вкидати дітей до вагонів, щоб ті не згинули з голоду. Польська влада тому не противилася і люди забирали дітей у сім"ї. На деяких дітях були записки з іменами і адресами, на деяких не було. Деякі були вже неживі... Після війни і воз"єднання галичани пробували розшукати родичів, але комуністи не давали того зробити (бо ж голодомору "не було"), та й розшукувати уже було нікого.
Московщина - то навіть не звіринець: жоден звір не вбиває своїх жертв голодом, не нищить мільйонами. Московщина - то виплодок пекла.
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30.05.2021 14:07 Відповісти
З невідомих причин, більшість наших журналістів покірно мовчать про земельну аферу століття команди земародерів, за якою Україну хочуть позбавити власної території без війни і жодного пострілу. Здача Криму виглядає дитячою забавкою на цьому фоні.
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30.05.2021 23:26 Відповісти
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