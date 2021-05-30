УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12805 відвідувачів онлайн
Новини Події
17 214 98
Держприкордонслужба (4315) контрабанда (1550) Суми (392) Данильчук (2)

Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!"

Новини Цензор.НЕТ Події

Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ:

48-річний мешканець Сум незаконно перемістив з російської території продукцію військового призначення, яка використовується у військовій авіації та радіолокації та підлягає державному експортному контролю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

Патруль Сумського прикордонного загону затримав порушника з 10 коробками неподалік від кордону з РФ в районі населеного пункту Пушкарне.

Слідчими УСБУ в Сумській області за повідомленням Сумського прикордонного загону до ЄРДР внесені відомості про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю" Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

На думку керівника Волинського обласного відділення політичної партії "Народний контроль", ексдепутата Луцької міської ради, добровольця батальйону "Азов" Павла Данильчука, прикордонникам не треба було розголошувати інформацію про контрабанду з РФ продукції військового призначення на Сумщині. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук .

"Ідіотизм, для чого розголошувати такі речі?! А контрабандиста ще й нагородити варто", - написав він, коментуючи новину про те, що прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ.

Як повідомлялося, прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ. 48-річний житель Сум незаконно переміщував з російської території продукцію військового призначення, яка використовується у військовій авіації і радіолокації і підлягає державному експортному контролю.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+73
Так понятно в чьих интересах работает Зекодло.
показати весь коментар
30.05.2021 11:47
+47
меня тоже эта новость удивила.
еще победой объявили, дебилы
показати весь коментар
30.05.2021 11:51
+38
Бігус робив те ж саме. Але його за цей ідіотизм носили на руках.
показати весь коментар
30.05.2021 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так понятно в чьих интересах работает Зекодло.
показати весь коментар
30.05.2021 11:47 Відповісти
Ну так, це вже не дибялвзм, це вже свідома зрада національних інтересів. Тому аодло лише корисиюткється алоунськими масками, як ширмою (крім Зєлжнского). А насправді є свідомими ворогами української Незалежності (разом із Зєлєнскім).
показати весь коментар
30.05.2021 11:56 Відповісти
Как следует из заголовка контрабандист поставлял товары для нашей военной авиации и наших РЛС. Похоже на нелегальный канал созданный для ВСУ. А тут публичный звон- мы тут разоблачили. Я стал бы конкретней называть имена тех проявляет якобы служебное рвение во благо страны. Погранцы у нас ходят под Аваковым, который "верно служит" и служит и Пороху , а теперь и Зелени. Ну почему он всё время остаётся вне внимания наших корреспондентов. А ведь столько славных дел уже натворили полёглые Авакова - негде печать ставить.
показати весь коментар
30.05.2021 12:35 Відповісти
Шо опять ЗЕ виноват? А свинособака поросенко твой хетьман?
показати весь коментар
30.05.2021 12:43 Відповісти
нелох невиноват. Виноваты лохи,которые это кловунское недоразумение к власти притащили.
показати весь коментар
30.05.2021 12:55 Відповісти
Не дивись у дзеркало, коли пости пишеш. Тоді слово "свинособака" з твого лексикону пропаде. 😊
показати весь коментар
30.05.2021 13:56 Відповісти
так Ермак приказал!
показати весь коментар
30.05.2021 11:48 Відповісти
Идиотизм списывать деятельность врага на "идиотизм"...
показати весь коментар
30.05.2021 11:48 Відповісти
Эти товары нужны Украине. Молча конфисковать и не давать ФСБ дополнительного повода для расследования каналов утечек. А таким макаром это работа в интересах врага. Бигуса с его "расследованиями" вообще подвесить нужно за причинное место.
показати весь коментар
30.05.2021 12:46 Відповісти
Технарь)))) спалился))) схемотехник - эти запчасти на «цветмет» и не более ... Ещё при развале совка прапора грешили «разъёмами»... Мы по малолетству тоже плавили на всякие «побрякушки» но из лунного метала.... Бугагага
показати весь коментар
30.05.2021 14:49 Відповісти
Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 4227
показати весь коментар
30.05.2021 15:01 Відповісти
Бот - микросхемщик))))) хахахаха
показати весь коментар
30.05.2021 15:06 Відповісти
Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 1285
показати весь коментар
30.05.2021 15:13 Відповісти
Отличная режиссура ... но это Булгаков))) бугагагага
« сижу никого не трогаю- починяю примус»
Хахахаха.... ботовой))))
показати весь коментар
31.05.2021 10:55 Відповісти
Да-да-да. Только таблеточки принять не забывай, болезный Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 3519
показати весь коментар
31.05.2021 13:59 Відповісти
это о мастеровитом мужичке, который на досуге для дома, для семьи собирался из российских деталей построить военный самолёт и радиолокатор.
показати весь коментар
30.05.2021 11:51 Відповісти
меня тоже эта новость удивила.
еще победой объявили, дебилы
показати весь коментар
30.05.2021 11:51 Відповісти
Бігус робив те ж саме. Але його за цей ідіотизм носили на руках.
показати весь коментар
30.05.2021 11:52 Відповісти
Андрій Дзиндзя

28 лютого 2019 р. ·

Виявляється Денис Бігус, який проводить скандальні розслідування в Укроборонпромі, має велику і впливову родину в Росії! Точніше впливових родичів своєї дружини.

Соціальні сторінки майже ніколи не брешуть, якщо не лінуватись шукати по них інформацію та зв'язки.
Отож як ви бачите на фото - цей статний немолодий чоловік у погонах полковника - дядько дружини Бігуса!
Мабуть ордени за службу Росії давали йому недарма, бо його син Андрій Соболев (брат жінки Бігуса) зробив непогану кар'єру. Ну раз сфотографований за спиною міністра закордонних справ Росії Сергея Лаврова!
Можливо станом на сьогодні Андрій Соболев вже закінчив Академію госслужби в Москві.
Якщо переглядаючи фотографії вам уже зарябило в очах від російських триколорів - враження правильне. Сім'я дружини Дениса Бігуса є патріотами, щоправда Росії, а не України.
І навіть активно цікавляться практикою шпіонажу, судячи з книжок на полиці, та ******* почитати про досвід ЦРУ.
показати весь коментар
30.05.2021 12:20 Відповісти
А тепер СТОП!
Задумайтеся - Денис Бігус отримав анонімну інформацію і розкрив дані про те, що всупереч заборонам з Росії в Україну через посередників поставлялися запчастини для наших БТРів. Можна тільки уявити як полювали за цими поставниками служаки російської ФСБ.
Що ж буду і далі вивчати зв'язки великої родини Бігусів у Росії. І в Україні також.
Хто що дізнається - пишіть прямо мені.
показати весь коментар
30.05.2021 12:20 Відповісти
" ... цей статний немолодий чоловік у погонах полковника - дядько дружини Бігуса!"

Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 3933
показати весь коментар
30.05.2021 12:21 Відповісти
"Мабуть ордени за службу Росії давали йому недарма, бо його син Андрій Соболев (брат жінки Бігуса) зробив непогану кар'єру. Ну раз сфотографований за спиною міністра закордонних справ Росії Сергея Лаврова!"

Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 3228
показати весь коментар
30.05.2021 12:23 Відповісти
Вместо того, чтобы завести дело на Бигуса за разглашение военной тайны прокуроры завели на Гладковского.
показати весь коментар
30.05.2021 13:51 Відповісти
Значит так надо
показати весь коментар
30.05.2021 11:52 Відповісти
Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!, - ветеран АТО Данильчук о сообщении пограничников о контрабанде продукции военного назначения из РФ - Цензор.НЕТ 3202 Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!, - ветеран АТО Данильчук о сообщении пограничников о контрабанде продукции военного назначения из РФ - Цензор.НЕТ 3202 Путлерску Дукашеску и Зеленеску рещили развалить Огрессивный блок НАТО.... Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!, - ветеран АТО Данильчук о сообщении пограничников о контрабанде продукции военного назначения из РФ - Цензор.НЕТ 6272
показати весь коментар
30.05.2021 11:52 Відповісти
Так и Свинарчуков наградить надо. Я давно говорю, если они наладили поставку запчастей из-за поребрика для ВСУ то за такое награждают и хвалят. А олигархические и прорасейские СМИ плюс полезные и бесполезные идиоты хай подняли.
показати весь коментар
30.05.2021 11:53 Відповісти
Согласен. Но в данном случае ватные погранцы сознательно режут лазейки, работая на ГРУ РФ. Сребренники они не пахнут.
показати весь коментар
30.05.2021 12:13 Відповісти
ідиотизм?
а я гадаю - зрада
показати весь коментар
30.05.2021 11:53 Відповісти
Як каже Андрей Андреевич Пионтковский,на РАБссии денех нет,но держатся за счет Украины и Белоруси с Арменией....,проклятын капиталисты отказались от РАБссиянской нефти и газу,даже Эрдоганг и президент Финляндии вытерли ноги о Мавзолейных Хмырей...,отказавшись покупать нефть... Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!, - ветеран АТО Данильчук о сообщении пограничников о контрабанде продукции военного назначения из РФ - Цензор.НЕТ 1459у фюрера всея СаРая
показати весь коментар
30.05.2021 11:58 Відповісти
Прокремлёвская шобла и уши сейчас везде , от Банковой до пограничников !
показати весь коментар
30.05.2021 11:59 Відповісти
Как для чего ? Чтобы от Путлера медальку получить за бдительность. Они кому служат?
показати весь коментар
30.05.2021 12:04 Відповісти
потому что для нынешней власти главное это пиар на всех уровнях. А "думать" никто особо и не требует.
Все министерства должны пиариться (от МОЗ и МИД до МВД и Пограничной службы).

Зе избиратель это любит ...
показати весь коментар
30.05.2021 12:04 Відповісти
Если перемещали из-за поребрика сюда, то это надо всячески поощрять.
показати весь коментар
30.05.2021 12:06 Відповісти
"Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!"

_Почему предательство кокетливо именуют "идиотизмом"? Не понимаю! Сами идиоты и есть.
показати весь коментар
30.05.2021 12:07 Відповісти
Зебилы в кубе - это ЗП к «совковой» технике ... Просто там металл интересный, на чёрный рынок... Дебилы...
показати весь коментар
30.05.2021 14:52 Відповісти
Штірліц також порушував законодавство. Зебіли вони такі
показати весь коментар
30.05.2021 12:09 Відповісти
Дебилы млять...
показати весь коментар
30.05.2021 12:10 Відповісти
Никогда не быть вам на уровне КГБ. Вы точно работаете на ФСБ. Взять и сдать каналы возможных поставок. ******
показати весь коментар
30.05.2021 12:12 Відповісти
Однозначно.
показати весь коментар
30.05.2021 12:14 Відповісти
Если поставки шли по линии ГУР МО, могли и подгадить сбушники.
показати весь коментар
30.05.2021 12:29 Відповісти
Свинарчуку - Героя Украины!
показати весь коментар
30.05.2021 12:14 Відповісти
Не лущее наградить залатой карытай с савковай лапатай, шоп греб и дальше. Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 1431 Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 5971 Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 5971
показати весь коментар
30.05.2021 13:02 Відповісти
Во-первых - он Гладковский.А во- вторых -дать не меньше, чем Героя Украины, а в- третьих - извиниться перед ним за всю клевету!🇺🇦
показати весь коментар
30.05.2021 13:27 Відповісти
А контрабандиста еще и наградить.....хммм...в чем то он всетаки прав!
показати весь коментар
30.05.2021 12:14 Відповісти
Ідіот на ідіоті ще й ідіотом поганяє. Інструкція, будь - яка посадова інструкція, передбачає наявність розуму у читача, який її збирається виконувати. Злочин - це суспільно небезпечне діяння. У даному випадку суспільство від цієї дії виграє. Поставка комплектуючих для нашої армії в період війни це подвиг а не злочин.
показати весь коментар
30.05.2021 12:14 Відповісти
Тем более, есть сотни позиций товаров и комплектующих, которые и сейчас заменить нечем. Нет отечественных аналогов. Вот и приходиться контрабандой завозить детали, что бы поддерживать в готовности ЗРК и авиацию. А эти продажные свиньи все рушат.
показати весь коментар
30.05.2021 12:17 Відповісти
Да и зачем налаживать выпуск комплектующих на машины, выпуск которых уже остановлен. Но их тысячи на консервации.
показати весь коментар
30.05.2021 13:30 Відповісти
Да там просто скорее всего или «металл» или для разворованных ЗП резервов «внычку» решили «подлатать» то что разодрали за роки самостийности...Война началась- из 4 танков - один не заводится , второй без двигателя , от третьего один корпус...4й- т34 на постаменте у въезда в часть)))) бугагагага
показати весь коментар
30.05.2021 14:55 Відповісти
Людину яка в часи війни налагодила поставку необхідних вузлів із ворожого стану потрібно не тільки нагороджувати орденами,а і всіляко заохочувати матеріально Тільна наші гниди засуджували "свинарчуків" і тепер розслідують цей випадок. Прийде час і цих розслідувачів потрібно посадитив тюрму за нанесення шкоди дежаві. Це не ідіотизм--це зрада.
показати весь коментар
30.05.2021 12:16 Відповісти
кацапы не поймут куда оборудование девается, а тут украинские недоноски просвистели на весь мир где оно...
показати весь коментар
30.05.2021 12:18 Відповісти
А потом находят трупы российских генералов, которые якобы пустили себе пулю в лоб или с этажа выпали.
показати весь коментар
30.05.2021 13:32 Відповісти
Идиотизм, это когда почти половина военных воюющей страны выбирает себе президентом агента спецслужб противника. А все остальное это уже следствие этого идиотизма.
показати весь коментар
30.05.2021 12:18 Відповісти
Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 3676
показати весь коментар
30.05.2021 12:25 Відповісти
В ту половину зарахували і містечкову вату, яка голосувала на віддалених від фронту дільницях.
показати весь коментар
30.05.2021 12:34 Відповісти
У смысле 54%. Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 7316 Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 7316 Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 7316
показати весь коментар
30.05.2021 13:03 Відповісти
тих довбнів прикордонників за цей подвиг до кримінальної відповідальності за зраду Батьківщини
показати весь коментар
30.05.2021 12:22 Відповісти
Зе -
«Хочу звернутися до людини, яка займає дуже серйозний пост - пост президента України. Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від «я почув» перейшли до «я зробив», а саме: посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків».

Приблизно в цей період розпочинаються акції «Національних дружин» спільно з «Нацкорпусом». Ці протести супроводжуються сутичками із поліцією. Причому, практично в кожному місці, куди їде Петро Порошенко із робочим візитом чи агітацією, праворадикали влаштовують сутички із поліцією на тлі акції протесту.
Після перемоги Зеленського лідер Національного Корпусу Андрій Білецький заявив, що акції продовжаться, але вже з вимогами до нового президента. Про це свідчить новина на сайті організації.
«Уже в найближчий тиждень ми знову починаємо акції. Зрозуміло, що Порошенко їх саджати не буде, але тепер треба вимагати від Зеленського. Він про це багато говорив, особливо на дебатах. Тепер він має довести свої слова до кінцевого результату», -​ йдеться у заяві Білецького.«Не дуже багато посадок? Поки що це не почалося? І згоден, і ні. Дивіться, справа Свинарчуків є? Є», - заявив Володимир Зеленський вже у статусі президента у відомому ролику за кермом авто.
показати весь коментар
30.05.2021 12:30 Відповісти
Как говорил Йося Сталин : "Был бы человек, а статья найдется". Посадить дело не хитрое.
Намного сложнее обеспечить зап частями МиГ-29, Су-27, Су-24 которые все производились в Рахе. Уже сняты с производства и зап части к ним можно найти только там и ещё суметь провезти в Украину.
А ещё ЗРК и много чего другого до сих пор на зап частях с Рахи.
показати весь коментар
30.05.2021 12:36 Відповісти
Ну, собсно Осёл Оманский выиграл выборы под лозунгом - кацапы братья Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 2310
показати весь коментар
30.05.2021 13:05 Відповісти
Люди наражаються на смертельну небезпеку, заради того, щоб забезпечити українську армію необхідним.
Натомість, пліснява влада, на догоду фуйлу, бореться з українськими шпигунами в мордорі.
І кожного разу видає це за феєричну перемогу у "боротьбі з контрабандою".
Вражини.
показати весь коментар
30.05.2021 12:32 Відповісти
МляЪъъъ тут идиотов ботов полный цензор.... это или на метал.... или на крайняк внычку решили пополнить то на что уже « свынарчуки» списали деньги 💵.... По бумагам купили у прокладки итдитп а помфакту «приперли» «верблюды» из рашки....
показати весь коментар
30.05.2021 14:58 Відповісти
Похоже на гироскоп и блок управления. Контрабанда - это плохо! Но не все же вещи нужно афишировать! Есть же и государственный интерес. Вся военная техника изготовлена по кооперации предприятий бывшего союза. Запчасти где то же нужно брать, если россия их не продает
показати весь коментар
30.05.2021 12:32 Відповісти
та цю занюхану владу Зебубочки вже не врятує ніякий піар ,і навіть відпрацювання кремлівських грошей на зраді українських інтересів ,для СН це вже фсьооо , політична кончина!!!
показати весь коментар
30.05.2021 12:34 Відповісти
Зелена влада працює в інтересах Рашки.
Бігус-бабло у, лютому 2019 року журналісти своїм розслідуванням начебто довели, що син тодішнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський зі спільниками забезпечував українські оборонні підприємства російськими контрабандними деталями, та ще й за завищеними в кілька разів цінами.

https://nzl.theukrainians.org/maty-apostoliv-nagorody.html
Суд в результаті Гладковського виправдав, зате ФСБ були "вдячні" Бігусу за інфу про контрабанду і допопомогу в закритті нелегальних каналів постачання запчастин в Україну!
Ці падли зелені - герої РФ зробили це разом!
показати весь коментар
30.05.2021 12:37 Відповісти
У сестри Бігуса чоловік підполковник ФСБ. Совпадєніє? Не думаю
показати весь коментар
30.05.2021 14:09 Відповісти
Они теперь с перепугу контрабас с нашей территории задерживать перестанут.
показати весь коментар
30.05.2021 12:41 Відповісти
Пздц какие коментаторы сдесь тупые
показати весь коментар
30.05.2021 12:49 Відповісти
Читаю твой высер - и понимаю что таки да.
показати весь коментар
30.05.2021 13:01 Відповісти
...уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю"....

дебилы в госпогранслужбе Украины не в состоянии понять что такое экспорт и чем от отличается от импорта - гнать с работы за профнепригоднсть
показати весь коментар
30.05.2021 12:51 Відповісти
если бы он вывозил из Украины эти комплектующие, тогда задерживайте, а тут чувак ввозит в Украину комплектующие, которые производит только Рашка, его задерживают и наша техника остается без комплектующих, то есть становится небоеспособной... и это преступление преподносится, как некая заслуга???? эти зеленые недоумки, наверное спалили канал нарабатывавшийся годами для поставки запчастей, которые мы не производим... так же поступал Израиль в начале своей государственности, когда его агенты ввозили в страну комплектующие и запчасти к военной технике из стран с которыми Израиль в то время конфликтовал ...
показати весь коментар
30.05.2021 12:57 Відповісти
Так была уже одна подобная история. Когда прокурорские изъяли клистроны в бригадах С-300. Типа контрабанда. Хотя они в Украине не производились от слова вообще. Переписали их серийные номера и это пошло в открытый доступ. Кацапы просекли эту тему. По номерам вычислили откуда с каких частей ушли эти клистроны. Кого нужно посадили, других сняли. И я так предполагаю, этот канал поставки прекратил работать, так как был дискредитирован.
показати весь коментар
30.05.2021 13:01 Відповісти
Ну так сам ответил- на типа «реновацию» списали баблище- а по факту квартальные вложили последний «пазл» в схему .... Пилили бабло на « реновацию» а по факту контрабасом купили на Рашке то что нах даром не надо было - 300 не иномарка , на базаре и через ОЛХ не продашь
показати весь коментар
30.05.2021 15:01 Відповісти
Смени методичку. Вообще то С-300 , как и Бук-М1 - это наши основные комплексы ПВО. Других нет. Ими прикрывают столицу - Киев. Крупные города и админ центры - Львов, Одессу, Днипро , Харьков. И АЭС.
показати весь коментар
30.05.2021 16:24 Відповісти
Ха-ха смерч мозг ибо ничего не понял .... вообще
показати весь коментар
30.05.2021 17:20 Відповісти
это не идиоты -это Предатели.
показати весь коментар
30.05.2021 13:07 Відповісти
Гірше дурня буває тільки дурень з ініціативою.
показати весь коментар
30.05.2021 13:26 Відповісти
ЧМО - членограй мародер особливий.
показати весь коментар
30.05.2021 13:39 Відповісти
Ідіоти, а скорше за все - працюють на агресора, бо як можно прив'язати міри екпортного контролю до ввезення в Україну товару, тобто фактично імпорту?
Реально ідіоти, яких у воєнний час треба саджати в тюрму за зраду Батьківщини!
показати весь коментар
30.05.2021 14:02 Відповісти
Фсбу, что ещё...
показати весь коментар
30.05.2021 14:04 Відповісти
Тобто, запчастини, які потрібні для наших літаків тепер не будуть поступати у військові підрозділи ЗСУ, бо це можливо тільки контрабандою? це точно були українські прикордонники і СБУшники?
показати весь коментар
30.05.2021 14:06 Відповісти
а чи є тут склад контрабанди, і що будуть робити "зелені картузи" з предметом контрабанди. По наказу з банковій повернуть до країни походження ? скоріш за все, Може премію дадуть. Як полювали за клістронами, навіть ракети демонтували. А рейх зрозумілий - там навіть з літака ДРЛР в ангаоі зняли обладнання. От і шукають не території України, знайдуть і тюрма. А Фігус як журналіст весь час був на підхваті" у Ігоря Валерійовича та Сашка. Вони обоє спеціалізувались на зароблянні грошей на заказусі. Юрась тоже в молодості, будучи біля Мороза "грішив" цим. А тут павлін взяв під "крило" по проханню ФСБ, і Фігус розцвів "новими красками". Навіть "провал" деркача юніора з його плівками не зменшив апетиту єрмака-подоляка до провокацій. Просто так вони гнусавого не відпустять. Все таки "ігрокі мірового масштаба".
показати весь коментар
30.05.2021 14:13 Відповісти
Ну а теперь представьте ситуацию - на той стороне есть тоже люди, сочувствующие нам. Есть люди которые просто хотят заработать, не важно кому продавая зап части.
На них выходят, платят. Они выносят товар. А потом на НАШЕЙ границе его признают контрабандой. Не на границе РФ. Их пограничникам пофиг.
Засвечивают номера устройств, агрегатов, сборок.
По ним ФСБ выходит на часть и конкретное лицо, вынесшее этот прибор.
А там тюремный срок и конфискация имущества.
Скажите, после такой перспективы у нас много сочувствующих останется на территории РФ и готовых помогать?
показати весь коментар
30.05.2021 14:21 Відповісти
Да какое сочувствие - эти «запчасти» очень узкого профиля .... Уже дебилизм тупых людей у власти просто бесит)))) Распил был бабла которое выделили на типа «реновацию» вооружений ... производитель остался в РФ... хотя если формально заявили - оборудований к старій советской «технике» то тут больше подходит на «метал» либо транзитом в «Африку»
показати весь коментар
30.05.2021 15:05 Відповісти
_Дебилизм?! А, так они это просто по тупости делают, но хотят Украине добра?.. Может это ты сам дебил?
показати весь коментар
30.05.2021 15:08 Відповісти
В Африку свою жену продай. Или сам туда езжай.
показати весь коментар
30.05.2021 16:25 Відповісти
Просто предатели.
показати весь коментар
30.05.2021 14:40 Відповісти
Просто да.
показати весь коментар
30.05.2021 15:09 Відповісти
І де там наше СБУ? Треба ж нагороджувати доблісних борцунів з контрабандистами, які прикордонникам нічого на лапу не (чи недостатньо) запропонували!
показати весь коментар
30.05.2021 15:09 Відповісти
Як мінімум,то треба гнати всраною мітлою цих дєятелєй,які оприлюднили цю інформацію.Але,на жаль,зробити це нікому. Бо зрадники при владі. Задоволені, зе-дебіли?
показати весь коментар
30.05.2021 15:30 Відповісти
Радіолокація...
Невже знов клістрони?
показати весь коментар
30.05.2021 15:45 Відповісти
Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 5357
показати весь коментар
30.05.2021 18:26 Відповісти
В идиотизме этому отряду не откажешь! Одна извилина, и та от кокарды...
показати весь коментар
30.05.2021 18:58 Відповісти
закупают военную технику и врага? как всё запутано....
показати весь коментар
31.05.2021 00:06 Відповісти
Я вже запутався кого в цій країні вважати за ідіотів. На всякий випадок буду вважати усіх. Щоб не помилитися!☺
показати весь коментар
31.05.2021 06:00 Відповісти
Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 9064 Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 4087 Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!" - Цензор.НЕТ 2289
показати весь коментар
31.05.2021 10:36 Відповісти
Не треба лаяти прикордонників. Вони просто знешкодили небезпечного бізнес-конкурента керівника підрозділу матеріального забезпечення української армії генерал-єфрейтора Болванюка який здійснює поставку цих запчастин для армії по семикратній ціні за маршрутом Росія- Іран -Оман -Україна, забезпечуючи гарні відкати для себе і сімох з ложками з вищестоящих Адміністрацій
показати весь коментар
31.05.2021 10:22 Відповісти
Закрито - можливо, теж злив інформації москалям ...
показати весь коментар
31.05.2021 10:39 Відповісти
 
 