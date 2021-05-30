Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!"

48-річний мешканець Сум незаконно перемістив з російської території продукцію військового призначення, яка використовується у військовій авіації та радіолокації та підлягає державному експортному контролю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

Патруль Сумського прикордонного загону затримав порушника з 10 коробками неподалік від кордону з РФ в районі населеного пункту Пушкарне.

Слідчими УСБУ в Сумській області за повідомленням Сумського прикордонного загону до ЄРДР внесені відомості про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю" Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

На думку керівника Волинського обласного відділення політичної партії "Народний контроль", ексдепутата Луцької міської ради, добровольця батальйону "Азов" Павла Данильчука, прикордонникам не треба було розголошувати інформацію про контрабанду з РФ продукції військового призначення на Сумщині. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук .

"Ідіотизм, для чого розголошувати такі речі?! А контрабандиста ще й нагородити варто", - написав він, коментуючи новину про те, що прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ.

Як повідомлялося, прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ. 48-річний житель Сум незаконно переміщував з російської території продукцію військового призначення, яка використовується у військовій авіації і радіолокації і підлягає державному експортному контролю.