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КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з окупованим Кримом закриють на 2 тижні

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КПВВ

Контрольно-пропускний пункт буде закрито з 7 по 21 червня у зв'язку з ремонтом.

Про це повідомляє Представництво президента в Автономній республіці Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"З 7 по 21 червня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, буде зупинено функціонування контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка"", - сказано в повідомленні.

КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" при цьому працюватимуть у штатному режимі.

У представництві президента просять громадян, щоб уникнути незручностей врахувати цю інформацію при плануванні подорожей.

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Все КПВВ с Крымом надо закрыть на 25 лет. Откроем когда будут готовы на всё.
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31.05.2021 18:32 Відповісти
КПВВ "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом закроют на 2 недели - Цензор.НЕТ 6974
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31.05.2021 18:32 Відповісти
Крим тимчасовий для вати -
і нефуй туди мандрувати !
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31.05.2021 18:34 Відповісти
В СА СССР було таке: "От утра і до забора". Ліквідувати КПВВ після деокупації, а до цього часу мають бути ДЗОТИ, ДОТИ, колючий дріт і мінні поля.
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31.05.2021 18:39 Відповісти
 
 