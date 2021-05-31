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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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КПВВ "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом закроют на 2 недели

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

КПВВ

Контрольно-пропускной пункт будет закрыт с 7 по 21 июня в связи с ремонтом.

Об этом сообщает Представительство президента в Автономной республике Крым, информирует Цензор.НЕТ.

"С 7 по 21 июня, в связи с проведением ремонтных работ, будет остановлено функционирование контрольного пункта въезда-выезда "Чаплинка"", - сказано в сообщении.

КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" при этом будут работать в штатном режиме.

В представительстве президента просят граждан во избежание неудобств учесть эту информацию при планировании путешествий.

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Автор: Ольга Лузан
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Все КПВВ с Крымом надо закрыть на 25 лет. Откроем когда будут готовы на всё.
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31.05.2021 18:32 Ответить
КПВВ "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом закроют на 2 недели - Цензор.НЕТ 6974
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31.05.2021 18:32 Ответить
Крим тимчасовий для вати -
і нефуй туди мандрувати !
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31.05.2021 18:34 Ответить
В СА СССР було таке: "От утра і до забора". Ліквідувати КПВВ після деокупації, а до цього часу мають бути ДЗОТИ, ДОТИ, колючий дріт і мінні поля.
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31.05.2021 18:39 Ответить
 
 