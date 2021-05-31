КПВВ "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом закроют на 2 недели
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Контрольно-пропускной пункт будет закрыт с 7 по 21 июня в связи с ремонтом.
Об этом сообщает Представительство президента в Автономной республике Крым, информирует Цензор.НЕТ.
"С 7 по 21 июня, в связи с проведением ремонтных работ, будет остановлено функционирование контрольного пункта въезда-выезда "Чаплинка"", - сказано в сообщении.
КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" при этом будут работать в штатном режиме.
В представительстве президента просят граждан во избежание неудобств учесть эту информацию при планировании путешествий.
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