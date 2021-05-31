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Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня, - "слуга народу" Мезенцева

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня, -

На спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу та з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва оголосили, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня.

Про це заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу Марія Мезенцева повідомила в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На спільному засіданні комітетів євроінтеграції і зовнішньої політики було повідомлено, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року", - написала Мезенцева.

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня, - слуга народу Мезенцева 01

Нагадаємо, у квітні заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква сказав на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що саміт Україна-ЄС, який заплановано на серпень 2021 року, можуть перенести на осінь.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що на саміті Україна-Європейський союз планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України і визначити подальші орієнтири співпраці.
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Символічне фото.... Україну запросили хоть? Следующий саммит Украина-ЕС пройдет 12 октября, - "слуга народа" Мезенцева - Цензор.НЕТ 6213
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31.05.2021 19:02 Відповісти
Слуга урода, как всегда врет недоговаривает: и это будет отмена безвиза, если ермак все еще будет смотрящим над зюзей.
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31.05.2021 19:12 Відповісти
неа
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01.06.2021 06:11 Відповісти
 
 