Следующий саммит Украина-ЕС пройдет 12 октября, - "слуга народа" Мезенцева

На совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз и по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества объявили, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября.

Об этом заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз Мария Мезенцева сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года", - написала Мезенцева.

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Напомним, в апреле заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква сказал на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который запланирован на август 2021 года саммит Украина-ЕС могут перенести на осень.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что на саммите Украина-Европейский союз планируется обсудить на политическом уровне евроинтеграционные усилия Украины и определить дальнейшие ориентиры сотрудничества.