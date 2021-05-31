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Новости Политика Украины
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Следующий саммит Украина-ЕС пройдет 12 октября, - "слуга народа" Мезенцева

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Следующий саммит Украина-ЕС пройдет 12 октября, -

На совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз и по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества объявили, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября.

Об этом заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз Мария Мезенцева сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года", - написала Мезенцева.

Следующий саммит Украина-ЕС пройдет 12 октября, - слуга народа Мезенцева 01

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Напомним, в апреле заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква сказал на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который запланирован на август 2021 года саммит Украина-ЕС могут перенести на осень.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что на саммите Украина-Европейский союз планируется обсудить на политическом уровне евроинтеграционные усилия Украины и определить дальнейшие ориентиры сотрудничества.

Автор: Анна Судак
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Символічне фото.... Україну запросили хоть? Следующий саммит Украина-ЕС пройдет 12 октября, - "слуга народа" Мезенцева - Цензор.НЕТ 6213
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31.05.2021 19:02 Ответить
Слуга урода, как всегда врет недоговаривает: и это будет отмена безвиза, если ермак все еще будет смотрящим над зюзей.
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31.05.2021 19:12 Ответить
неа
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01.06.2021 06:11 Ответить
 
 