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Останніми місяцями напруга на Донбасі зростає, - генсек ОБСЄ Шмід

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Останніми місяцями напруга на Донбасі зростає, - генсек ОБСЄ Шмід

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід закликала забезпечити Спеціальній моніторинговій місії безперешкодний доступ уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Про це йдеться в заяві генсека за результатами її п’ятиденної поїздки в Україну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Постійні обмеження та перешкоди заважають місії виконувати свій мандат. Я особисто побачила, як повторюване глушіння заважає безпілотним літальним апаратам СММ. Місія повинна мати змогу безпечно, вільно та безперешкодно працювати по обидва боки контактної лінії", - заявила Шмід.

За її словами, СММ відіграє критично важливу роль у сприянні діалогу між сторонами.

"В останні декілька місяців ми бачимо, що напруга збільшується, а кількість порушень режиму припинення вогню зростає. Це нагадує, якою тендітної є ситуація. ОБСЄ буде продовжувати робити все, що ми можемо, але щоб урегулювати цю кризу, знадобиться стійка політична воля і співпраця, щоб закінчити цю кризу. Люди заслуговують на стабільність і безпеку у повсякденному житті", - заявила генсек ОБСЄ.

Нагадуємо, генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід 26-30 травня перебувала з візитом в Україні,

Читайте також: Генсек ОБСЄ Шмід відвідала КПВВ "Новотроїцьке" на Донеччині. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+3
тю... скажите об этом и месье Макрону (и пану зеДартаньяну))))...ибо кое-кто видать нагундосил Макрону про прогресс... и уменьшение огня снайперов...
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31.05.2021 21:17
+1
Работа этой организации имеет приблизительно такой же смысл, как и поиски месторождения нефти на Луне...
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31.05.2021 21:18
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тю... скажите об этом и месье Макрону (и пану зеДартаньяну))))...ибо кое-кто видать нагундосил Макрону про прогресс... и уменьшение огня снайперов...
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31.05.2021 21:17 Відповісти
Работа этой организации имеет приблизительно такой же смысл, как и поиски месторождения нефти на Луне...
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31.05.2021 21:18 Відповісти
Росія вирішила суттєво зміцнити армію біля кордонів з Україною і державами ЄС ...Украине нужно тоже на границе с Московией разрешить американцам поставить две военные базы. В последние месяцы напряжение на Донбассе растет, - генсек ОБСЕ Шмид - Цензор.НЕТ 1613
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31.05.2021 21:19 Відповісти
В последние месяцы напряжение на Донбассе растет, - генсек ОБСЕ Шмид - Цензор.НЕТ 1959
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31.05.2021 21:25 Відповісти
щас главнокомандующий выдаст мудрую мыслю, о связи напряжения с сопротивлением. ессно предложит сопротивление уменьшить и будет уверять, что так и только так напряжение сразу же падёт. так ему пааааааапааааа! праффесор расказывал.
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31.05.2021 21:25 Відповісти
Тобто, змастити анальним мастилом клаву рояля?
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31.05.2021 21:31 Відповісти
Уроженка Донбасса (!), активистка русской весны (!!), депутат Госдумы (!!!) Поклонская (!!!!!!):
" Гиркин и ополченцы - убийцы. Это мы убили Донбасс. Не надо убивать людей лишь за то, что у них недостаточно хорош "русский мир".
Всё, русские гниды, приплыли.... Просто ей живущая на Донбассе родня рассказала, кто на самом деле обстреливал спящие города!
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31.05.2021 21:33 Відповісти
" Війна "з технічних причин". Провал "з технічних причин". Президент "з технічних причин"
https://www.youtube.com/watch?v=MYsNAUqzteo
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31.05.2021 21:33 Відповісти
ОБСЄ кричить гвалт, рятуйте!!!
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31.05.2021 21:58 Відповісти
Статисты...и ничего более...вот и весь их мандат...
Абсолютно бесполезная конторка ...но довольно дорого нам обходится..
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31.05.2021 22:21 Відповісти
 
 