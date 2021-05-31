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В последние месяцы напряжение на Донбассе растет, - генсек ОБСЕ Шмид

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В последние месяцы напряжение на Донбассе растет, - генсек ОБСЕ Шмид

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид призвала обеспечить Специальной мониторинговой миссии беспрепятственный доступ вдоль линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорится заявлении генсека по результатам ее пятидневной поездки в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Постоянные ограничения и препятствия мешают миссии выполнять свой мандат. Я лично увидела, как повторяющиеся глушения мешают беспилотным летательным аппаратам СММ. Миссия должна иметь возможность безопасно, свободно и беспрепятственно работать с обеих сторон контактной линии", - заявила Шмид.

По ее словам, СММ играет критически важную роль в содействии диалогу между сторонами.

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"В последние пару месяцев мы видим, что напряжение увеличивается, а количество нарушений режима прекращения огня возрастает. Это напоминает, какой хрупкой является ситуация. ОБСЕ продолжит делать все, что в наших силах, но необходима устойчивая политическая воля и сотрудничество, чтобы закончить этот кризис. Люди заслуживают устойчивой стабильности и безопасности в повседневной жизни ", - отметила генсек ОБСЕ.

Напоминаем, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид 26-30 мая находилась с визитом в Украине,

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
тю... скажите об этом и месье Макрону (и пану зеДартаньяну))))...ибо кое-кто видать нагундосил Макрону про прогресс... и уменьшение огня снайперов...
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31.05.2021 21:17
+1
Работа этой организации имеет приблизительно такой же смысл, как и поиски месторождения нефти на Луне...
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31.05.2021 21:18
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тю... скажите об этом и месье Макрону (и пану зеДартаньяну))))...ибо кое-кто видать нагундосил Макрону про прогресс... и уменьшение огня снайперов...
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31.05.2021 21:17 Ответить
Работа этой организации имеет приблизительно такой же смысл, как и поиски месторождения нефти на Луне...
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31.05.2021 21:18 Ответить
Росія вирішила суттєво зміцнити армію біля кордонів з Україною і державами ЄС ...Украине нужно тоже на границе с Московией разрешить американцам поставить две военные базы. В последние месяцы напряжение на Донбассе растет, - генсек ОБСЕ Шмид - Цензор.НЕТ 1613
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31.05.2021 21:19 Ответить
В последние месяцы напряжение на Донбассе растет, - генсек ОБСЕ Шмид - Цензор.НЕТ 1959
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31.05.2021 21:25 Ответить
щас главнокомандующий выдаст мудрую мыслю, о связи напряжения с сопротивлением. ессно предложит сопротивление уменьшить и будет уверять, что так и только так напряжение сразу же падёт. так ему пааааааапааааа! праффесор расказывал.
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31.05.2021 21:25 Ответить
Тобто, змастити анальним мастилом клаву рояля?
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31.05.2021 21:31 Ответить
Уроженка Донбасса (!), активистка русской весны (!!), депутат Госдумы (!!!) Поклонская (!!!!!!):
" Гиркин и ополченцы - убийцы. Это мы убили Донбасс. Не надо убивать людей лишь за то, что у них недостаточно хорош "русский мир".
Всё, русские гниды, приплыли.... Просто ей живущая на Донбассе родня рассказала, кто на самом деле обстреливал спящие города!
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31.05.2021 21:33 Ответить
" Війна "з технічних причин". Провал "з технічних причин". Президент "з технічних причин"
https://www.youtube.com/watch?v=MYsNAUqzteo
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31.05.2021 21:33 Ответить
ОБСЄ кричить гвалт, рятуйте!!!
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31.05.2021 21:58 Ответить
Статисты...и ничего более...вот и весь их мандат...
Абсолютно бесполезная конторка ...но довольно дорого нам обходится..
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31.05.2021 22:21 Ответить
 
 