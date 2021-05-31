В последние месяцы напряжение на Донбассе растет, - генсек ОБСЕ Шмид
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Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид призвала обеспечить Специальной мониторинговой миссии беспрепятственный доступ вдоль линии разграничения на Донбассе.
Об этом говорится заявлении генсека по результатам ее пятидневной поездки в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Постоянные ограничения и препятствия мешают миссии выполнять свой мандат. Я лично увидела, как повторяющиеся глушения мешают беспилотным летательным аппаратам СММ. Миссия должна иметь возможность безопасно, свободно и беспрепятственно работать с обеих сторон контактной линии", - заявила Шмид.
По ее словам, СММ играет критически важную роль в содействии диалогу между сторонами.
"В последние пару месяцев мы видим, что напряжение увеличивается, а количество нарушений режима прекращения огня возрастает. Это напоминает, какой хрупкой является ситуация. ОБСЕ продолжит делать все, что в наших силах, но необходима устойчивая политическая воля и сотрудничество, чтобы закончить этот кризис. Люди заслуживают устойчивой стабильности и безопасности в повседневной жизни ", - отметила генсек ОБСЕ.
Напоминаем, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид 26-30 мая находилась с визитом в Украине,
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" Гиркин и ополченцы - убийцы. Это мы убили Донбасс. Не надо убивать людей лишь за то, что у них недостаточно хорош "русский мир".
Всё, русские гниды, приплыли.... Просто ей живущая на Донбассе родня рассказала, кто на самом деле обстреливал спящие города!
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Абсолютно бесполезная конторка ...но довольно дорого нам обходится..