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Новини Політика України
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ВР (11726) кредитні спілки (8)

Рада схвалила в першому читанні нові правила роботи кредитних спілок

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада схвалила в першому читанні нові правила роботи кредитних спілок

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про кредитні спілки".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 267 народних депутатів.

Положення цього законопроєкту передбачають усі етапи діяльності кредитних спілок: від створення і ліцензування до здійснення діяльності (зокрема членство і оформлення внесків до спілки), від системи управління до нагляду за їхньою діяльністю і виходом з ринку.

Документом пропонується надати кредитній спілці можливості самостійно обирати бажану форму діяльності як прибуткової або неприбуткової організації відповідно до норм Податкового кодексу України. Передбачається значне спрощення чинних процесів ліцензування КС, зокрема, запровадження універсальної ліцензії на їхню діяльність. Така ліцензія, крім послуг з видачі кредитів і залучення депозитів, передбачатиме розширення бізнес-діяльності спілки. Зокрема, ліцензія може давати їй право здійснювати низку платіжних послуг, надавати гарантії своїм членам і послуги з обміну валют. Водночас у разі зміни обставин діяльності і потреби у внесенні відповідної зміни за обсягом ліцензії КС матиме можливість в будь-який час змінити обсяг послуг без потреби повторного проходження повного процесу ліцензування.

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Кандидатів на посади керівників кредитної спілки має погоджувати Національний банк України.

Крім того, НБУ дають право вимагати заміни будь-якого з керівників, головного ризик-менеджера і головного комплаенс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо їхня професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим нацрегулятором вимогам.

Крім того, запропонований законопроєкт розширює перелік осіб, які мають право бути членами кредитної спілки. Якщо раніше такими особами могли бути тільки фізичні особи, то з ухваленням нового закону спілки зможуть надавати послуги широкому колу членів - фізичним особам-підприємцям та деяким категоріям юридичних осіб, зокрема фермерським господарствам, кооперативам, професійним спілкам зі статусом первинних або місцевих, релігійним організаціям та об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку.

Запроваджується ризик-орієнтований підхід до нагляду, впроваджується система завчасного запобігання ризикам для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності кредитної спілки.

Автор: Наталя Джума
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Лохотрони.
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01.06.2021 13:45 Відповісти
Лёня Голубков как всегда в своём репертуаре))))))) продам экскаватор и куплю жене сапоги Рада одобрила в первом чтении новые правила работы кредитных союзов - Цензор.НЕТ 4164
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01.06.2021 14:04 Відповісти
Развод, отмыв и кидалово!!! Бэк ту 90-е.))))
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01.06.2021 15:48 Відповісти
Зеленые "реформы" в разгаре; легализовали казино (контролируемые мафией), "упростили "деятельность кредитных лохотронов (контролируемых уголовной мафией), скоро разрешат употребление каннабиса, продажу оружия, проституцию. Вопрос в интересах кого же принимает все свои законы зеленая власть является риторическим, уж точно не в интересах народа и простых работящих людей.
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01.06.2021 19:26 Відповісти
 
 