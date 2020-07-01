Нацбанк прийняв повноваження з регулювання ломбардів, кредитних і страхових компаній

"Спліт" - одна з найбільших реформ на фінансовому ринку і одна з найскладніших, адже вона потребує одночасно і трансформації Національного банку, і переналаштування учасників ринку, а також паралельного доопрацювання концепцій розвитку кожного сегменту небанківського фінансового ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ, про це заявив глава Нацбанку Яків Смолій.

‟Спліт" дає Національному банку змогу продовжувати забезпечувати фінансову стабільність більш комплексно та ефективно завдяки регулюванню не лише банківського, а й небанківського сектору. Крім того, він має сприяти подальшій інтеграції України в ЄС у межах імплементації директив та інших документів ЄС та приведення національної нормативної бази у відповідність до міжнародних стандартів.

"Накопичена проблематика ринку вимагає актуалізації правил ведення діяльності, створення прозорих умов ведення бізнесу та ефективного регулювання. Реформа небанківського сектору сприятиме стійкому розвитку економіки країни та створенню можливостей для подальшого розвитку і вдосконалення ринку", - зазначили в Нацбанку.

‟Ми впевнені, що добросовісні учасники ринку зацікавлені в створенні прозорих та сприятливих умов для ведення бізнесу та будуть готові приєднатися до співпраці з метою реформування та розвитку сектору, розширення фінансової інклюзії та впровадження інновацій", − наголосив Смолій.

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Головне завдання регулятора – зробити нагляд за діяльністю цих організацій адекватним тим ризикам, які притаманні діяльності кожної з них. Водночас компанії, які працюють на базі власного капіталу, не мають відчувати надмірної присутності регулятора у свій діяльності.

Нагадаємо, в жовтні 2019 президент України Володимир Зеленський підписав закон №1069-2 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг.

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