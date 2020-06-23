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Зеленський підписав закон про проведення національної інвентаризації лісів

Зеленський підписав закон про проведення національної інвентаризації лісів

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів" № 643-IX, який Верховна Рада ухвалила 2 червня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Закон передбачає створення в Україні нової системи збору обґрунтованих даних про лісовий фонд з метою подальшого планування, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів тощо.

Документ запроваджує поняття національної інвентаризації лісів, визначає мету її проведення та джерела фінансування.

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Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджує Кабінет Міністрів України, здійснюватимуть її коштом державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Згідно з законом, особи, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, під час обстежень мають право перебувати на земельних ділянках лісового фонду України, крім випадків, передбачених законом.

Відомості, отримані за результатами проведення національної інвентаризації лісів, вносяться до державного земельного кадастру.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, законопроєкт Верховна Рада ухвалила 2 червня 2020 року.

Автор: 

закон (2830) Зеленський Володимир (23832) ліс (768) інвентаризація (37)


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Топ коментарі
+10
Каких таких лесов? Говорят были, да вышли все...
Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов - Цензор.НЕТ 154
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23.06.2020 13:01
+9
Новые "честные" пришли. Что вы еще хотите?

Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов - Цензор.НЕТ 635
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23.06.2020 13:05
+9
Трындец лесам...

Все, к чему прикасается ЗЕ, превращается в говно.
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23.06.2020 13:11
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Каких таких лесов? Говорят были, да вышли все...
Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов - Цензор.НЕТ 154
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23.06.2020 13:01 Відповісти
Зеленський підписав закон про проведення національної інвентаризації лісів - Цензор.НЕТ 5947
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23.06.2020 13:33 Відповісти
Год думал . Успех . Хорошо , что не два .
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23.06.2020 13:01 Відповісти
пеньков...
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23.06.2020 13:02 Відповісти
Да . Согласен .
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23.06.2020 13:03 Відповісти
точно он? или его голограмма???
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23.06.2020 13:05 Відповісти
Новые "честные" пришли. Что вы еще хотите?

Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов - Цензор.НЕТ 635
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23.06.2020 13:05 Відповісти
реальна кількість Лісу буде занижена в рази - чим вони тоді годуватись будуть - ВСІ...
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23.06.2020 13:07 Відповісти
Трындец лесам...

Все, к чему прикасается ЗЕ, превращается в говно.
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23.06.2020 13:11 Відповісти
Антипод царя Мидаса
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23.06.2020 13:17 Відповісти
ЗЕ в который раз не мидарас. Ну и конечно не наркоман и не клоун...
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23.06.2020 14:48 Відповісти
Беня отчет запросил, чтоб знать сколько товарняков арендовать для вывоза...
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23.06.2020 13:12 Відповісти
Итак, сельхоз земли будут скоро все распроданы. Этот вопрос уже решённый. Следующее - леса... Обойдёмся без референдумов?
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23.06.2020 13:13 Відповісти
потом продадут воду.на последок оставят воздух
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23.06.2020 13:22 Відповісти
Зеленський підписав закон про проведення національної інвентаризації лісів - Цензор.НЕТ 9083
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23.06.2020 13:45 Відповісти
Следующие? Вы в Карпатах давно были? Горы лысые стоят уже несколько лет как - как Луценко(экс-генплокулол) за дело взялся - и дороги для вывоза леса по горам проложили, и сбыт наладили - на Румынию составы беспрерырвно шли, и, скорее всего, продолжают идти.
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23.06.2020 13:24 Відповісти
А глазки промыть? Вы сами выбрали вот это. Аж в 7 !!! раз. И янтарь тоже

Зеленський підписав закон про проведення національної інвентаризації лісів - Цензор.НЕТ 7251
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23.06.2020 13:56 Відповісти
Не надо на меня стрелки переводить - я ни Порошенко, ни Зелю, ни Яныка не выбирал - а вот ты явно кого-то из них выбирал. Так что и отвечай сам.
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23.06.2020 14:00 Відповісти
Неужели? Повторю еще раз, если не дошло с первого раза. Если ты не голосовал на выборах, то и не имеешь абсолютно никакого права тут варнякать о ситуации в стране. Свои права ты дружненько просрал не участием в выборах..
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23.06.2020 14:26 Відповісти
Я голосовал на каждых выборах с тех пор, как получил право голосовать. Но единственный, из тех, за кого я голосовал, кто стал президентом Украины - это Ющенко. Остальные мои кандидаты не побеждали, к сожалению.
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23.06.2020 15:05 Відповісти
Еще раз для непонятливого. Все просто -- 2 тур 2019 -- "Порошенко" и "Зеленский". Где галочку ставил?
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23.06.2020 15:08 Відповісти
Для непонятливого - писал уже необнократно - во втором туре вычеркнул обоих - ибо оба не достойны.
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23.06.2020 16:08 Відповісти
Так тебе об этом и говорят. Если не дошло. Ты не имеешь абсолютно никакого права тут варнякать о ситуации в стране. Свои права ты дружненько просрал, протывсих.
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23.06.2020 16:52 Відповісти
Я свои права реализовал, проголосовав в первом туре - но вы, проведя во второй тур 2-х недостойных, лишили меня выбора во втором туре.
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23.06.2020 17:07 Відповісти
Ты сам себя, протывсих, по безмозглости своей, лишил и права выбора и права варнякать теперь о судьбах страны. Тож не чирикай.
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23.06.2020 17:24 Відповісти
По безмозглости своей ты, баран, протащил во второй тур Потрошка с антирейтингом больше 50%, хотя прекрасно знал, что он сольет второй тур Зеленскому.
Я голосовал за кандидата, который мог бы победить Зеленского во втором туре, но из-за таких как ты баранов безмозглых, все было решено уже в первом.
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23.06.2020 17:28 Відповісти
Еще раз, протывсих. За кого галочку ставил во втором туре? Выбор не только право, а и обязанность гражданина. И его ответственность. А ты свой выбор успешно просрало. Во всех смыслах. В первом туре по данным всех социологов было 4 рейтинговых кандидата -- Зеля, Порох, Юля, Бойко. Остальные -- тупо технические кандидаты-статисты с рейтингом на уровне погрешности. Выбирай снова.
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23.06.2020 17:49 Відповісти
Если до тебя, барана, не дошло с первого раза - перечитай предыдущие посты - я там все расписал. И нет, рейтинговых кандидатов было больше до того, как потрошковые политтехнологи начали топить всех, кроме Бойко и Зели.
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23.06.2020 17:59 Відповісти
Да неужели? А остатки мозгов напрячь и вспомнить не дано? Бойко-- это и так почти технический кандидат. Выбирай из первых троих.

Зеленський підписав закон про проведення національної інвентаризації лісів - Цензор.НЕТ 7201
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23.06.2020 18:32 Відповісти
Ужели.
До появления Зели было 4 кандидата с +- одинаковым рейтингом: Тимошенко, Гриценко, Порошенко, Бойко.
Затем порошковые пиарщики запустили чернопиарные кампании против Гриценко и Тимошенко + появился Зеленский + вылез непонятно откуда Смешко.

Выложи заодно и результаты опросов перед первым туром по возможным парам, которые могли выйти во второй тур среди первой пятерки - Порошенко там однозначно сливал всем, кроме Бойко. И результаты настоящий опросов, а не на порошковых каналах.
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23.06.2020 21:06 Відповісти
Да. да. да. Все бы ничего, только вот этот опрос с совсем "порошковской" Лиги. И абсолютно все кандидаты и первой десятки построили свои предвыборные стратегии на мочилове Пороха тоннами фейков на всех каналах олигархов. Вместо создавать и показывать стратегии дальнейшего развития страны. "Только бы не Порошенко" еще помним? Вот-вот. И как следствие такой тупой стратегии все эти "великие борцуны" кроме первой тройки-четверки заработали от избирателей голосов аж "шиш с кукишем", в границах статистической погрешности. Все вместе примерно как один Порошенко, чуть больше. С чем их самих и их избирателей и поздравляю. Полностью "заслужили" свой результат.

Только вот знаешь чем отличаются настоящие патриоты от вас, беспринципных "борцунов"? Если бы во второй тур с Зелей вышел бы любой другой кандидат-патриот, то "порохоботы" в большинстве проголосовали бы за него. Украина того стоит. Разницу ощущаешь, "противсих"?
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23.06.2020 23:37 Відповісти
"Только вот знаешь чем отличаются настоящие патриоты от вас, беспринципных "борцунов"? Если бы во второй тур с Зелей вышел бы любой другой кандидат-патриот, то "порохоботы" в большинстве проголосовали бы за него. Украина того стоит. Разницу ощущаешь, "противсих"?"

Если бы во второй тур вышел кандидат-патриот, я бы тоже за него проголосовал. Так что нет, разницы не ощущаю.
Более того - если бы во второй тур вышли бы Порошенко и Бойко - я бы даже за Порошенко проголосовал бы, ибо Бойко - это открытый враг без вариантов.
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24.06.2020 01:59 Відповісти
Люблю я жалкие отмазки "противсихов". Логика так и прет, особенно в последнее время. Мастер-класс "как просрать страну". А Зеля значится не открытый враг? Так "опустить" страну всего за год нужно еще суметь. Тож чего ты теперь ерепенишься, чего тебе теперь не нравится? Ведь Зеля пришел к власти благодаря и тебе родимому. Тож кушай и не подавись теперь.
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24.06.2020 09:58 Відповісти
"А Зеля значится не открытый враг"

В безмозглой башке запетькиного жополиза, коим ты являешься, все, кто пошел на выборы не с петьком - все враги однозначно. Это я уже понял.
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24.06.2020 10:21 Відповісти
А Зеля пришел к власти именно благодаря тебе, идиоту, протащившему во второй тур своего облажавшегося Петю, с антирейтингом выше 50%.
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24.06.2020 10:22 Відповісти
Ответ выше, повторять не буду. Если так и не дошло --- твои проблемы и лишнее подтверждение твоих мозгов. Читай еще, может дойдёт.
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24.06.2020 10:40 Відповісти
"https://censor.net/user/86503

Если до тебя, барана, не дошло с первого раза - перечитай предыдущие посты - я там все расписал.
https://censor.net/comments/locate/3203759/019214df-490c-7393-bf76-db5dc322d561

https://censor.net/comments/locate/3203759/019214df-490c-7393-bf76-db5dc322d561
"
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24.06.2020 11:34 Відповісти
Все бы ничего, только за окном результат именно вашего неголосования, противсихи. Разницу с 2019 до сих пор не видишь или уже заметил? Доволен, еще не тошнит?
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24.06.2020 12:09 Відповісти
Дурачек, по результатам последних выборов, таких как я - 2%.
При разрыве 73 к 25 эти 2 процента не имеют абсолютно никакого влияния на результат. И это факт!
А вот голосование таких как ты дурачков за Порошенко в первом туре как раз и являются причиной 73% Зеленского во втором туре.
Так что смотри в окно и ты увидишь там результат ТВОЕГО голосования в первом туре и ТВОЕЙ работы по черному пиару против конкурентов порошка, благодаря которой он боком-раком прополз во второй тур.
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24.06.2020 12:19 Відповісти
Да, да, да. Пой себе эти мантры каждый день перед сном. Что ты отличаешься от 73% дебилов с зомбоящиком олигархата вместо мозгов. И про свои 1,5-2% своего "великого" кандидата-спасителя страны. Может, глядишь, и в стране лучше станет. И где сейчас твой "спаситель отечества", что-то не слышно за окном никого из кандидатов, все языки попроглатывали. Один Порох да "порохоботы". Где вы все? Ау, борцуны? Когда за страну бороться начнете? Или в жопе сильно нравится? Или без денег не напрягаетесь?
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24.06.2020 12:48 Відповісти
Ты мне напоминаешь типичного ватника со своей убогой логикой про "валиких" и "спасителей отечества".

"дебилов с зомбоящиком олигархата"
Это ты про зрителей Прямого и 5-го телеканалов ОЛИГАРХА Порошенко?
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24.06.2020 15:43 Відповісти
Что борцун, правда глаза колет? Это и все, что выдавило? Стандартный набор фейков -- это и все? И каждому свое, нравятся Г+Г, 112 , Zik и остальные -- твои проблемы.
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24.06.2020 16:54 Відповісти
Правда глаза колет в основном тебе, горячему поклоннику ОЛИГАРХА (а Порошенко - самый типичный олигарх), промывающего мозги своей публико через 2 своих телеканала зомбоящика.
И я не противопоставляю Мертведчука и Коломойшу Порошенке - они все олигархи, все - пиявки, присосавшиеся к Украине.
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24.06.2020 17:05 Відповісти
Ну да, ты не только не противопоставляешь, ты просто помогаешь Мертветчукам, Коломойшам, Пинчукам, Фирташам с прочими и их куклам к власти прийти. А потом сидеть молча, засунув язык в зад, и делать вид что не при чем. Нравится свой результат за окном? Еще не тошнит?
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24.06.2020 17:16 Відповісти
А что же делают местные жители? Дороги, небось, лесовозам перекрывают? Шины протыкают? Может, протесты под кабмином делают? Хер там! Сами в вырубке участвуют аж бегом. И пилорамы в каждом дворе. А потом, уплаченные мною налоги, на ликвидацию последствий паводков осваивают.
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23.06.2020 13:59 Відповісти
Конечно, участвуют. А кому не нравится - боятся рыпнуться, ибо хату мигом спалят.
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23.06.2020 14:01 Відповісти
Вместо инвентаризации двуногих вредителей.
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23.06.2020 13:22 Відповісти
Підписав?
Буде красти в тричі більше!
Адже все що до закінчення проведення опису то не він а попередники.
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23.06.2020 13:23 Відповісти
*****,..долбооб зеленожопый...ты петух-недомерок ещё инвентаризацию водорослей в Днепре проведи....Вали нахер в свою забегаловку 95-го микрорайона.
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23.06.2020 13:51 Відповісти
Что разбушевался? Браконьер?
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23.06.2020 15:06 Відповісти
 
 