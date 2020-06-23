Зеленський підписав закон про проведення національної інвентаризації лісів
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів" № 643-IX, який Верховна Рада ухвалила 2 червня 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Закон передбачає створення в Україні нової системи збору обґрунтованих даних про лісовий фонд з метою подальшого планування, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів тощо.
Документ запроваджує поняття національної інвентаризації лісів, визначає мету її проведення та джерела фінансування.
Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджує Кабінет Міністрів України, здійснюватимуть її коштом державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Згідно з законом, особи, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, під час обстежень мають право перебувати на земельних ділянках лісового фонду України, крім випадків, передбачених законом.
Відомості, отримані за результатами проведення національної інвентаризації лісів, вносяться до державного земельного кадастру.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.
Нагадаємо, законопроєкт Верховна Рада ухвалила 2 червня 2020 року.
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Все, к чему прикасается ЗЕ, превращается в говно.
Я голосовал за кандидата, который мог бы победить Зеленского во втором туре, но из-за таких как ты баранов безмозглых, все было решено уже в первом.
До появления Зели было 4 кандидата с +- одинаковым рейтингом: Тимошенко, Гриценко, Порошенко, Бойко.
Затем порошковые пиарщики запустили чернопиарные кампании против Гриценко и Тимошенко + появился Зеленский + вылез непонятно откуда Смешко.
Выложи заодно и результаты опросов перед первым туром по возможным парам, которые могли выйти во второй тур среди первой пятерки - Порошенко там однозначно сливал всем, кроме Бойко. И результаты настоящий опросов, а не на порошковых каналах.
Только вот знаешь чем отличаются настоящие патриоты от вас, беспринципных "борцунов"? Если бы во второй тур с Зелей вышел бы любой другой кандидат-патриот, то "порохоботы" в большинстве проголосовали бы за него. Украина того стоит. Разницу ощущаешь, "противсих"?
Если бы во второй тур вышел кандидат-патриот, я бы тоже за него проголосовал. Так что нет, разницы не ощущаю.
Более того - если бы во второй тур вышли бы Порошенко и Бойко - я бы даже за Порошенко проголосовал бы, ибо Бойко - это открытый враг без вариантов.
В безмозглой башке запетькиного жополиза, коим ты являешься, все, кто пошел на выборы не с петьком - все враги однозначно. Это я уже понял.
Если до тебя, барана, не дошло с первого раза - перечитай предыдущие посты - я там все расписал.
https://censor.net/comments/locate/3203759/019214df-490c-7393-bf76-db5dc322d561
https://censor.net/comments/locate/3203759/019214df-490c-7393-bf76-db5dc322d561
"
При разрыве 73 к 25 эти 2 процента не имеют абсолютно никакого влияния на результат. И это факт!
А вот голосование таких как ты дурачков за Порошенко в первом туре как раз и являются причиной 73% Зеленского во втором туре.
Так что смотри в окно и ты увидишь там результат ТВОЕГО голосования в первом туре и ТВОЕЙ работы по черному пиару против конкурентов порошка, благодаря которой он боком-раком прополз во второй тур.
"дебилов с зомбоящиком олигархата"
Это ты про зрителей Прямого и 5-го телеканалов ОЛИГАРХА Порошенко?
И я не противопоставляю Мертведчука и Коломойшу Порошенке - они все олигархи, все - пиявки, присосавшиеся к Украине.
Буде красти в тричі більше!
Адже все що до закінчення проведення опису то не він а попередники.