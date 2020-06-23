Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" № 643-IX, который Верховная Рада приняла 2 июня 2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов.
Документ вводит понятие национальной инвентаризации лесов, определяет цель ее проведения и источники финансирования.
Порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждает Кабинет Министров Украины, осуществлять ее будут за счет государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством.
Согласно закону, лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, во время обследований имеют право находиться на земельных участках лесного фонда Украины, кроме случаев, предусмотренных законом.
Сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, вносятся в государственный земельный кадастр.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Напомним, законопроект Верховная Рада приняла 2 июня 2020 года.
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Все, к чему прикасается ЗЕ, превращается в говно.
Я голосовал за кандидата, который мог бы победить Зеленского во втором туре, но из-за таких как ты баранов безмозглых, все было решено уже в первом.
До появления Зели было 4 кандидата с +- одинаковым рейтингом: Тимошенко, Гриценко, Порошенко, Бойко.
Затем порошковые пиарщики запустили чернопиарные кампании против Гриценко и Тимошенко + появился Зеленский + вылез непонятно откуда Смешко.
Выложи заодно и результаты опросов перед первым туром по возможным парам, которые могли выйти во второй тур среди первой пятерки - Порошенко там однозначно сливал всем, кроме Бойко. И результаты настоящий опросов, а не на порошковых каналах.
Только вот знаешь чем отличаются настоящие патриоты от вас, беспринципных "борцунов"? Если бы во второй тур с Зелей вышел бы любой другой кандидат-патриот, то "порохоботы" в большинстве проголосовали бы за него. Украина того стоит. Разницу ощущаешь, "противсих"?
Если бы во второй тур вышел кандидат-патриот, я бы тоже за него проголосовал. Так что нет, разницы не ощущаю.
Более того - если бы во второй тур вышли бы Порошенко и Бойко - я бы даже за Порошенко проголосовал бы, ибо Бойко - это открытый враг без вариантов.
В безмозглой башке запетькиного жополиза, коим ты являешься, все, кто пошел на выборы не с петьком - все враги однозначно. Это я уже понял.
Если до тебя, барана, не дошло с первого раза - перечитай предыдущие посты - я там все расписал.
https://censor.net/comments/locate/3203759/019214df-490c-7393-bf76-db5dc322d561
https://censor.net/comments/locate/3203759/019214df-490c-7393-bf76-db5dc322d561
"
При разрыве 73 к 25 эти 2 процента не имеют абсолютно никакого влияния на результат. И это факт!
А вот голосование таких как ты дурачков за Порошенко в первом туре как раз и являются причиной 73% Зеленского во втором туре.
Так что смотри в окно и ты увидишь там результат ТВОЕГО голосования в первом туре и ТВОЕЙ работы по черному пиару против конкурентов порошка, благодаря которой он боком-раком прополз во второй тур.
"дебилов с зомбоящиком олигархата"
Это ты про зрителей Прямого и 5-го телеканалов ОЛИГАРХА Порошенко?
И я не противопоставляю Мертведчука и Коломойшу Порошенке - они все олигархи, все - пиявки, присосавшиеся к Украине.
Буде красти в тричі більше!
Адже все що до закінчення проведення опису то не він а попередники.