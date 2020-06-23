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Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов

Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" № 643-IX, который Верховная Рада приняла 2 июня 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов.

Документ вводит понятие национальной инвентаризации лесов, определяет цель ее проведения и источники финансирования.

Порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждает Кабинет Министров Украины, осуществлять ее будут за счет государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Согласно закону, лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, во время обследований имеют право находиться на земельных участках лесного фонда Украины, кроме случаев, предусмотренных законом.

Сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, вносятся в государственный земельный кадастр.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, законопроект Верховная Рада приняла 2 июня 2020 года.

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Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20365) лес (630) инвентаризация (25)


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Топ комментарии
+10
Каких таких лесов? Говорят были, да вышли все...
Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов - Цензор.НЕТ 154
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23.06.2020 13:01
+9
Новые "честные" пришли. Что вы еще хотите?

Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов - Цензор.НЕТ 635
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23.06.2020 13:05
+9
Трындец лесам...

Все, к чему прикасается ЗЕ, превращается в говно.
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23.06.2020 13:11
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Каких таких лесов? Говорят были, да вышли все...
Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов - Цензор.НЕТ 154
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23.06.2020 13:01 Ответить
Зеленський підписав закон про проведення національної інвентаризації лісів - Цензор.НЕТ 5947
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23.06.2020 13:33 Ответить
Год думал . Успех . Хорошо , что не два .
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23.06.2020 13:01 Ответить
пеньков...
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23.06.2020 13:02 Ответить
Да . Согласен .
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23.06.2020 13:03 Ответить
точно он? или его голограмма???
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23.06.2020 13:05 Ответить
Новые "честные" пришли. Что вы еще хотите?

Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов - Цензор.НЕТ 635
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23.06.2020 13:05 Ответить
реальна кількість Лісу буде занижена в рази - чим вони тоді годуватись будуть - ВСІ...
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23.06.2020 13:07 Ответить
Трындец лесам...

Все, к чему прикасается ЗЕ, превращается в говно.
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23.06.2020 13:11 Ответить
Антипод царя Мидаса
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23.06.2020 13:17 Ответить
ЗЕ в который раз не мидарас. Ну и конечно не наркоман и не клоун...
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23.06.2020 14:48 Ответить
Беня отчет запросил, чтоб знать сколько товарняков арендовать для вывоза...
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23.06.2020 13:12 Ответить
Итак, сельхоз земли будут скоро все распроданы. Этот вопрос уже решённый. Следующее - леса... Обойдёмся без референдумов?
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23.06.2020 13:13 Ответить
потом продадут воду.на последок оставят воздух
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23.06.2020 13:22 Ответить
Зеленський підписав закон про проведення національної інвентаризації лісів - Цензор.НЕТ 9083
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23.06.2020 13:45 Ответить
Следующие? Вы в Карпатах давно были? Горы лысые стоят уже несколько лет как - как Луценко(экс-генплокулол) за дело взялся - и дороги для вывоза леса по горам проложили, и сбыт наладили - на Румынию составы беспрерырвно шли, и, скорее всего, продолжают идти.
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23.06.2020 13:24 Ответить
А глазки промыть? Вы сами выбрали вот это. Аж в 7 !!! раз. И янтарь тоже

Зеленський підписав закон про проведення національної інвентаризації лісів - Цензор.НЕТ 7251
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23.06.2020 13:56 Ответить
Не надо на меня стрелки переводить - я ни Порошенко, ни Зелю, ни Яныка не выбирал - а вот ты явно кого-то из них выбирал. Так что и отвечай сам.
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23.06.2020 14:00 Ответить
Неужели? Повторю еще раз, если не дошло с первого раза. Если ты не голосовал на выборах, то и не имеешь абсолютно никакого права тут варнякать о ситуации в стране. Свои права ты дружненько просрал не участием в выборах..
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23.06.2020 14:26 Ответить
Я голосовал на каждых выборах с тех пор, как получил право голосовать. Но единственный, из тех, за кого я голосовал, кто стал президентом Украины - это Ющенко. Остальные мои кандидаты не побеждали, к сожалению.
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23.06.2020 15:05 Ответить
Еще раз для непонятливого. Все просто -- 2 тур 2019 -- "Порошенко" и "Зеленский". Где галочку ставил?
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23.06.2020 15:08 Ответить
Для непонятливого - писал уже необнократно - во втором туре вычеркнул обоих - ибо оба не достойны.
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23.06.2020 16:08 Ответить
Так тебе об этом и говорят. Если не дошло. Ты не имеешь абсолютно никакого права тут варнякать о ситуации в стране. Свои права ты дружненько просрал, протывсих.
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23.06.2020 16:52 Ответить
Я свои права реализовал, проголосовав в первом туре - но вы, проведя во второй тур 2-х недостойных, лишили меня выбора во втором туре.
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23.06.2020 17:07 Ответить
Ты сам себя, протывсих, по безмозглости своей, лишил и права выбора и права варнякать теперь о судьбах страны. Тож не чирикай.
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23.06.2020 17:24 Ответить
По безмозглости своей ты, баран, протащил во второй тур Потрошка с антирейтингом больше 50%, хотя прекрасно знал, что он сольет второй тур Зеленскому.
Я голосовал за кандидата, который мог бы победить Зеленского во втором туре, но из-за таких как ты баранов безмозглых, все было решено уже в первом.
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23.06.2020 17:28 Ответить
Еще раз, протывсих. За кого галочку ставил во втором туре? Выбор не только право, а и обязанность гражданина. И его ответственность. А ты свой выбор успешно просрало. Во всех смыслах. В первом туре по данным всех социологов было 4 рейтинговых кандидата -- Зеля, Порох, Юля, Бойко. Остальные -- тупо технические кандидаты-статисты с рейтингом на уровне погрешности. Выбирай снова.
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23.06.2020 17:49 Ответить
Если до тебя, барана, не дошло с первого раза - перечитай предыдущие посты - я там все расписал. И нет, рейтинговых кандидатов было больше до того, как потрошковые политтехнологи начали топить всех, кроме Бойко и Зели.
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23.06.2020 17:59 Ответить
Да неужели? А остатки мозгов напрячь и вспомнить не дано? Бойко-- это и так почти технический кандидат. Выбирай из первых троих.

Зеленський підписав закон про проведення національної інвентаризації лісів - Цензор.НЕТ 7201
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23.06.2020 18:32 Ответить
Ужели.
До появления Зели было 4 кандидата с +- одинаковым рейтингом: Тимошенко, Гриценко, Порошенко, Бойко.
Затем порошковые пиарщики запустили чернопиарные кампании против Гриценко и Тимошенко + появился Зеленский + вылез непонятно откуда Смешко.

Выложи заодно и результаты опросов перед первым туром по возможным парам, которые могли выйти во второй тур среди первой пятерки - Порошенко там однозначно сливал всем, кроме Бойко. И результаты настоящий опросов, а не на порошковых каналах.
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23.06.2020 21:06 Ответить
Да. да. да. Все бы ничего, только вот этот опрос с совсем "порошковской" Лиги. И абсолютно все кандидаты и первой десятки построили свои предвыборные стратегии на мочилове Пороха тоннами фейков на всех каналах олигархов. Вместо создавать и показывать стратегии дальнейшего развития страны. "Только бы не Порошенко" еще помним? Вот-вот. И как следствие такой тупой стратегии все эти "великие борцуны" кроме первой тройки-четверки заработали от избирателей голосов аж "шиш с кукишем", в границах статистической погрешности. Все вместе примерно как один Порошенко, чуть больше. С чем их самих и их избирателей и поздравляю. Полностью "заслужили" свой результат.

Только вот знаешь чем отличаются настоящие патриоты от вас, беспринципных "борцунов"? Если бы во второй тур с Зелей вышел бы любой другой кандидат-патриот, то "порохоботы" в большинстве проголосовали бы за него. Украина того стоит. Разницу ощущаешь, "противсих"?
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23.06.2020 23:37 Ответить
"Только вот знаешь чем отличаются настоящие патриоты от вас, беспринципных "борцунов"? Если бы во второй тур с Зелей вышел бы любой другой кандидат-патриот, то "порохоботы" в большинстве проголосовали бы за него. Украина того стоит. Разницу ощущаешь, "противсих"?"

Если бы во второй тур вышел кандидат-патриот, я бы тоже за него проголосовал. Так что нет, разницы не ощущаю.
Более того - если бы во второй тур вышли бы Порошенко и Бойко - я бы даже за Порошенко проголосовал бы, ибо Бойко - это открытый враг без вариантов.
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24.06.2020 01:59 Ответить
Люблю я жалкие отмазки "противсихов". Логика так и прет, особенно в последнее время. Мастер-класс "как просрать страну". А Зеля значится не открытый враг? Так "опустить" страну всего за год нужно еще суметь. Тож чего ты теперь ерепенишься, чего тебе теперь не нравится? Ведь Зеля пришел к власти благодаря и тебе родимому. Тож кушай и не подавись теперь.
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24.06.2020 09:58 Ответить
"А Зеля значится не открытый враг"

В безмозглой башке запетькиного жополиза, коим ты являешься, все, кто пошел на выборы не с петьком - все враги однозначно. Это я уже понял.
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24.06.2020 10:21 Ответить
А Зеля пришел к власти именно благодаря тебе, идиоту, протащившему во второй тур своего облажавшегося Петю, с антирейтингом выше 50%.
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24.06.2020 10:22 Ответить
Ответ выше, повторять не буду. Если так и не дошло --- твои проблемы и лишнее подтверждение твоих мозгов. Читай еще, может дойдёт.
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24.06.2020 10:40 Ответить
"https://censor.net/user/86503

Если до тебя, барана, не дошло с первого раза - перечитай предыдущие посты - я там все расписал.
https://censor.net/comments/locate/3203759/019214df-490c-7393-bf76-db5dc322d561

https://censor.net/comments/locate/3203759/019214df-490c-7393-bf76-db5dc322d561
"
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24.06.2020 11:34 Ответить
Все бы ничего, только за окном результат именно вашего неголосования, противсихи. Разницу с 2019 до сих пор не видишь или уже заметил? Доволен, еще не тошнит?
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24.06.2020 12:09 Ответить
Дурачек, по результатам последних выборов, таких как я - 2%.
При разрыве 73 к 25 эти 2 процента не имеют абсолютно никакого влияния на результат. И это факт!
А вот голосование таких как ты дурачков за Порошенко в первом туре как раз и являются причиной 73% Зеленского во втором туре.
Так что смотри в окно и ты увидишь там результат ТВОЕГО голосования в первом туре и ТВОЕЙ работы по черному пиару против конкурентов порошка, благодаря которой он боком-раком прополз во второй тур.
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24.06.2020 12:19 Ответить
Да, да, да. Пой себе эти мантры каждый день перед сном. Что ты отличаешься от 73% дебилов с зомбоящиком олигархата вместо мозгов. И про свои 1,5-2% своего "великого" кандидата-спасителя страны. Может, глядишь, и в стране лучше станет. И где сейчас твой "спаситель отечества", что-то не слышно за окном никого из кандидатов, все языки попроглатывали. Один Порох да "порохоботы". Где вы все? Ау, борцуны? Когда за страну бороться начнете? Или в жопе сильно нравится? Или без денег не напрягаетесь?
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24.06.2020 12:48 Ответить
Ты мне напоминаешь типичного ватника со своей убогой логикой про "валиких" и "спасителей отечества".

"дебилов с зомбоящиком олигархата"
Это ты про зрителей Прямого и 5-го телеканалов ОЛИГАРХА Порошенко?
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24.06.2020 15:43 Ответить
Что борцун, правда глаза колет? Это и все, что выдавило? Стандартный набор фейков -- это и все? И каждому свое, нравятся Г+Г, 112 , Zik и остальные -- твои проблемы.
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24.06.2020 16:54 Ответить
Правда глаза колет в основном тебе, горячему поклоннику ОЛИГАРХА (а Порошенко - самый типичный олигарх), промывающего мозги своей публико через 2 своих телеканала зомбоящика.
И я не противопоставляю Мертведчука и Коломойшу Порошенке - они все олигархи, все - пиявки, присосавшиеся к Украине.
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24.06.2020 17:05 Ответить
Ну да, ты не только не противопоставляешь, ты просто помогаешь Мертветчукам, Коломойшам, Пинчукам, Фирташам с прочими и их куклам к власти прийти. А потом сидеть молча, засунув язык в зад, и делать вид что не при чем. Нравится свой результат за окном? Еще не тошнит?
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24.06.2020 17:16 Ответить
А что же делают местные жители? Дороги, небось, лесовозам перекрывают? Шины протыкают? Может, протесты под кабмином делают? Хер там! Сами в вырубке участвуют аж бегом. И пилорамы в каждом дворе. А потом, уплаченные мною налоги, на ликвидацию последствий паводков осваивают.
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23.06.2020 13:59 Ответить
Конечно, участвуют. А кому не нравится - боятся рыпнуться, ибо хату мигом спалят.
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23.06.2020 14:01 Ответить
Вместо инвентаризации двуногих вредителей.
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23.06.2020 13:22 Ответить
Підписав?
Буде красти в тричі більше!
Адже все що до закінчення проведення опису то не він а попередники.
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23.06.2020 13:23 Ответить
*****,..долбооб зеленожопый...ты петух-недомерок ещё инвентаризацию водорослей в Днепре проведи....Вали нахер в свою забегаловку 95-го микрорайона.
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23.06.2020 13:51 Ответить
Что разбушевался? Браконьер?
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23.06.2020 15:06 Ответить
 
 