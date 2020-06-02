Рада приняла закон о национальной инвентаризации лесов

Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект о создании законодательных условий ведения государственного лесного кадастра, учета, мониторинга и проведения национальной инвентаризации лесов в Украине.

Соответствующий законопроект №2379 "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" во вторник поддержали 322 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине государственный учет лесов был проведен в 1996-м и 2011 гг. Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. При этом процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесоустройства не позволяет получить статистически достоверные оценки показателей", - говорится в пояснительной записке к документу.

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В ней отмечается, что национальная инвентаризация лесов в Украине позволит обеспечить органы государственной власти и общества в получении статистически обоснованной информации о количественных и качественных показателях состояния и динамики лесов, их ресурсного потенциала для нужд государственного управления, стратегического планирования ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды, международной отчетности о лесах.

Законопроект предусматривает, что проведение национальной инвентаризации лесов осуществляется за счет средств государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством. Порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждается Кабинетом Министров Украины.

В документе отмечается, что сведения, полученные по результатам инвентаризации, должны безотлагательно вносится в Государственный земельный кадастр.