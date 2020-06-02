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Рада приняла закон о национальной инвентаризации лесов

Рада приняла закон о национальной инвентаризации лесов

Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект о создании законодательных условий ведения государственного лесного кадастра, учета, мониторинга и проведения национальной инвентаризации лесов в Украине.

Соответствующий законопроект №2379 "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" во вторник поддержали 322 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине государственный учет лесов был проведен в 1996-м и 2011 гг. Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. При этом процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесоустройства не позволяет получить статистически достоверные оценки показателей", - говорится в пояснительной записке к документу.

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В ней отмечается, что национальная инвентаризация лесов в Украине позволит обеспечить органы государственной власти и общества в получении статистически обоснованной информации о количественных и качественных показателях состояния и динамики лесов, их ресурсного потенциала для нужд государственного управления, стратегического планирования ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды, международной отчетности о лесах.

Законопроект предусматривает, что проведение национальной инвентаризации лесов осуществляется за счет средств государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством. Порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждается Кабинетом Министров Украины.

В документе отмечается, что сведения, полученные по результатам инвентаризации, должны безотлагательно вносится в Государственный земельный кадастр.

Автор: 

ВР (29228) лес (627) инвентаризация (25)


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Топ комментарии
+7
когда закончатся природные леса, страну ожидает массовая вырубка строительных лесов. на металлолом )
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02.06.2020 13:24
+5
И о "посадке" лесорубов??
Для удобрения....

Лес утешался мыслю, что из него сделают гроб для "лесоруба"..
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02.06.2020 13:29
+3
Еще одна статья распила бюджета...зеленое стадо уже рыгов в этом вопросе обошли...
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02.06.2020 13:29
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Правила форума Совет форумчан
когда закончатся природные леса, страну ожидает массовая вырубка строительных лесов. на металлолом )
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02.06.2020 13:24 Ответить
https://twitter.com/Valera1509

https://twitter.com/Valera1509 Ashera @Valera1509

https://twitter.com/Valera1509 https://twitter.com/Valera1509



https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82?src=hashtag_click #нам_пишут Сперва всей страной не можем потушить пожары в Чернобыльской зоне, а затем оттуда вывозят лес-кругляк. Происходит всё это на КПП "Дитятки". - https://twitter.com/Valera1509/status/1267769229304115201
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02.06.2020 16:02 Ответить
И о "посадке" лесорубов??
Для удобрения....

Лес утешался мыслю, что из него сделают гроб для "лесоруба"..
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02.06.2020 13:29 Ответить
"Вы лучше лес рубите на гробы..." В.С. Высоцкий !!!)))
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02.06.2020 13:46 Ответить
Еще одна статья распила бюджета...зеленое стадо уже рыгов в этом вопросе обошли...
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02.06.2020 13:29 Ответить
https://censor.net/user/22056 Зеленое стадо оно такое,да. Хорошо, что при Пете лес не вывозили.
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02.06.2020 13:33 Ответить
Хай Пецене лишиться для Пеці, а зелені потвори мають відповідати за власні дії чи бездіяльність !!!))))
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02.06.2020 13:43 Ответить
https://censor.net/user/470343 Я згоден. Хай саджать одні інших. Але, спочатку, повиненн відповісти Петя, за своє. На жаль, Шмаркля, не здатна ні на що, тому почекаємо.
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02.06.2020 14:13 Ответить
пока та инвентаризация начнется-пройдет (как в прочим и сам Закон...он же не с завтра заработает))) от лесов останутся рожки да ножки... хотя инвентаризация и аудит - это правильно (но хлопотно...а вот фотосъемка с беспилотников - ежедневная, с поиском черных лесорубов и жадных лесников - это уже сейчас может сработать...наверное...ибо там такая феодальщина что....)
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02.06.2020 13:29 Ответить
уже все , не парьтесь , все выехало.
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02.06.2020 13:31 Ответить
Так уже остались рожки та ножки иначе б его не приняли... А от того заработает єтот закон завтра или через год ничего не изменится. У нас много хороших законов но они не работают...
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02.06.2020 13:33 Ответить
)) при массовой эксплуатации мелких электробеспилотников, такие будут счета на бензин ими сожжоный составлены, шо и оставшегося леса не хватит, если его продадут для оплаты.
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02.06.2020 13:36 Ответить
Подготавливают прихватизацию
Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів - Цензор.НЕТ 7182
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02.06.2020 13:34 Ответить
В Черниговской обл. В районе Коптей каждые три дня - новая огромная вырубка.
Скоро грибы негде будет собирать
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02.06.2020 13:34 Ответить
это в рамках борьбы с торчками. там все грибы только галюциногенные ))
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02.06.2020 13:37 Ответить
пишут-пишут о лысых Карпатах, а толку с того? Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів - Цензор.НЕТ 3877
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02.06.2020 13:34 Ответить
напышуть, шо лишаїстий шовкопряд повиїдав. нєуглядєлі. ділов то.
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02.06.2020 13:39 Ответить
Смереку шовкопрят пожер? Nola cicatricalis тому й зветься лишаїстий що, жере лишаї, які ростуть на корі дуба чи бука, а не саме дерево.
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02.06.2020 14:01 Ответить
то раньше він жер тіко лишаї, а щас он як все с корінням повигризав ! одні лишаї на землі пооставались. в отчётах так і запишуть ))
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02.06.2020 14:06 Ответить
То, Москаль з Шуфричем там бандерівців шукають.
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02.06.2020 14:04 Ответить
коли цю країну заселять евреї,замість тупорилого скота,тоді й насадять лісу для себе,а скотам ліс не потрібен,вони там тільки гадять.
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02.06.2020 13:38 Ответить
Пойдут деревья считать и номера инвенарные рисовать
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02.06.2020 13:40 Ответить
кадастр ЗЕленых лесов давно уже стратегически спланирован и показательно вырублен...и продан
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02.06.2020 13:49 Ответить
Супутникоі мапи Гугла вам в допомогу, там видно, як ліси покосили.
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02.06.2020 13:51 Ответить
Якщо приймають новий закон про захист лісу, то це вірна прикмета того , що вирізатимуть ще більше. Німці он від вуглю відмовляються, бо Грета шибко обіжалась,однака, тому в затишних бюргерських пічках, горітимуть дешеві карпатські смереки. Під псевдо"Палєти"
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02.06.2020 14:03 Ответить
мрази решили прибрать к рукам леса ...
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02.06.2020 14:09 Ответить
Про інвентарізацію пеньків. Так вірніше. Це треба бути конченими ідіотами щоб територію у якої 15 проценти лісів та 9 місце в Європі , і їх взяти тупо вирізати. Коли ліквідували мінлісовго господарства, коли баба 32 роки, за освітою бухгалтер, а за призванням казнокрад і підручна у бариг керувала тим, що залишилось від лісової галузі. Я дурію з цієї кадрової політики і цієї влади олігофренів і злодіїв!
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02.06.2020 14:15 Ответить
шо за брєд..хочуть красти ще..лісу вже мало..то хоч біля лісу поживиться..справа у тому що давним давно є лісовпорядкування(інвентаризація) -вона існую вже -50-60 років..є люди кадри організації..називається лєспроект..все ведеться..яка інвентаризація - неможливо зрозуміти???..а що тоді ці роблять -60 років..там тисячі тонн паперу списано ..
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02.06.2020 15:12 Ответить
 
 