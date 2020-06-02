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Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів

Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів

Верховна Рада України проголосувала у другому читанні за законопроєкт про створення законодавчих умов ведення державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та проведення національної інвентаризації лісів в Україні.

Відповідний законопроєкт №2379 "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів" у вівторок підтримали 322 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні державний облік лісів був проведений в 1996 та 2011 роках. Наразі актуальної інформації про ліси України немає. При цьому процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних лісовпорядкування не дозволяє отримати статистично достовірні оцінки показників", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

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У ній зазначається, що національна інвентаризація лісів в Україні дозволить забезпечити органи державної влади та суспільства в отриманні статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану та динаміки лісів в державі, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси.

Законопроект передбачає, що проведення національної інвентаризації лісів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджується Кабінетом Міністрів України.

У документі зазначається, що відомості, отримані за результатами інвентаризації, мають невідкладно вноситися до Державного земельного кадастру.

Автор: 

ВР (14942) ліс (765) інвентаризація (37)


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Топ коментарі
+7
когда закончатся природные леса, страну ожидает массовая вырубка строительных лесов. на металлолом )
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02.06.2020 13:24
+5
И о "посадке" лесорубов??
Для удобрения....

Лес утешался мыслю, что из него сделают гроб для "лесоруба"..
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02.06.2020 13:29
+3
Еще одна статья распила бюджета...зеленое стадо уже рыгов в этом вопросе обошли...
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02.06.2020 13:29
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Правила форума Рада форумчан
когда закончатся природные леса, страну ожидает массовая вырубка строительных лесов. на металлолом )
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02.06.2020 13:24 Відповісти
https://twitter.com/Valera1509

https://twitter.com/Valera1509 Ashera @Valera1509

https://twitter.com/Valera1509 https://twitter.com/Valera1509



https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82?src=hashtag_click #нам_пишут Сперва всей страной не можем потушить пожары в Чернобыльской зоне, а затем оттуда вывозят лес-кругляк. Происходит всё это на КПП "Дитятки". - https://twitter.com/Valera1509/status/1267769229304115201
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02.06.2020 16:02 Відповісти
И о "посадке" лесорубов??
Для удобрения....

Лес утешался мыслю, что из него сделают гроб для "лесоруба"..
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02.06.2020 13:29 Відповісти
"Вы лучше лес рубите на гробы..." В.С. Высоцкий !!!)))
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02.06.2020 13:46 Відповісти
Еще одна статья распила бюджета...зеленое стадо уже рыгов в этом вопросе обошли...
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02.06.2020 13:29 Відповісти
https://censor.net/user/22056 Зеленое стадо оно такое,да. Хорошо, что при Пете лес не вывозили.
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02.06.2020 13:33 Відповісти
Хай Пецене лишиться для Пеці, а зелені потвори мають відповідати за власні дії чи бездіяльність !!!))))
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02.06.2020 13:43 Відповісти
https://censor.net/user/470343 Я згоден. Хай саджать одні інших. Але, спочатку, повиненн відповісти Петя, за своє. На жаль, Шмаркля, не здатна ні на що, тому почекаємо.
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02.06.2020 14:13 Відповісти
пока та инвентаризация начнется-пройдет (как в прочим и сам Закон...он же не с завтра заработает))) от лесов останутся рожки да ножки... хотя инвентаризация и аудит - это правильно (но хлопотно...а вот фотосъемка с беспилотников - ежедневная, с поиском черных лесорубов и жадных лесников - это уже сейчас может сработать...наверное...ибо там такая феодальщина что....)
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02.06.2020 13:29 Відповісти
уже все , не парьтесь , все выехало.
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02.06.2020 13:31 Відповісти
Так уже остались рожки та ножки иначе б его не приняли... А от того заработает єтот закон завтра или через год ничего не изменится. У нас много хороших законов но они не работают...
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02.06.2020 13:33 Відповісти
)) при массовой эксплуатации мелких электробеспилотников, такие будут счета на бензин ими сожжоный составлены, шо и оставшегося леса не хватит, если его продадут для оплаты.
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02.06.2020 13:36 Відповісти
Подготавливают прихватизацию
Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів - Цензор.НЕТ 7182
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02.06.2020 13:34 Відповісти
В Черниговской обл. В районе Коптей каждые три дня - новая огромная вырубка.
Скоро грибы негде будет собирать
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02.06.2020 13:34 Відповісти
это в рамках борьбы с торчками. там все грибы только галюциногенные ))
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02.06.2020 13:37 Відповісти
пишут-пишут о лысых Карпатах, а толку с того? Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів - Цензор.НЕТ 3877
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02.06.2020 13:34 Відповісти
напышуть, шо лишаїстий шовкопряд повиїдав. нєуглядєлі. ділов то.
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02.06.2020 13:39 Відповісти
Смереку шовкопрят пожер? Nola cicatricalis тому й зветься лишаїстий що, жере лишаї, які ростуть на корі дуба чи бука, а не саме дерево.
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02.06.2020 14:01 Відповісти
то раньше він жер тіко лишаї, а щас он як все с корінням повигризав ! одні лишаї на землі пооставались. в отчётах так і запишуть ))
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02.06.2020 14:06 Відповісти
То, Москаль з Шуфричем там бандерівців шукають.
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02.06.2020 14:04 Відповісти
коли цю країну заселять евреї,замість тупорилого скота,тоді й насадять лісу для себе,а скотам ліс не потрібен,вони там тільки гадять.
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02.06.2020 13:38 Відповісти
Пойдут деревья считать и номера инвенарные рисовать
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02.06.2020 13:40 Відповісти
кадастр ЗЕленых лесов давно уже стратегически спланирован и показательно вырублен...и продан
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02.06.2020 13:49 Відповісти
Супутникоі мапи Гугла вам в допомогу, там видно, як ліси покосили.
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02.06.2020 13:51 Відповісти
Якщо приймають новий закон про захист лісу, то це вірна прикмета того , що вирізатимуть ще більше. Німці он від вуглю відмовляються, бо Грета шибко обіжалась,однака, тому в затишних бюргерських пічках, горітимуть дешеві карпатські смереки. Під псевдо"Палєти"
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02.06.2020 14:03 Відповісти
мрази решили прибрать к рукам леса ...
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02.06.2020 14:09 Відповісти
Про інвентарізацію пеньків. Так вірніше. Це треба бути конченими ідіотами щоб територію у якої 15 проценти лісів та 9 місце в Європі , і їх взяти тупо вирізати. Коли ліквідували мінлісовго господарства, коли баба 32 роки, за освітою бухгалтер, а за призванням казнокрад і підручна у бариг керувала тим, що залишилось від лісової галузі. Я дурію з цієї кадрової політики і цієї влади олігофренів і злодіїв!
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02.06.2020 14:15 Відповісти
шо за брєд..хочуть красти ще..лісу вже мало..то хоч біля лісу поживиться..справа у тому що давним давно є лісовпорядкування(інвентаризація) -вона існую вже -50-60 років..є люди кадри організації..називається лєспроект..все ведеться..яка інвентаризація - неможливо зрозуміти???..а що тоді ці роблять -60 років..там тисячі тонн паперу списано ..
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02.06.2020 15:12 Відповісти
 
 