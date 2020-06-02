Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів
Верховна Рада України проголосувала у другому читанні за законопроєкт про створення законодавчих умов ведення державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та проведення національної інвентаризації лісів в Україні.
Відповідний законопроєкт №2379 "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів" у вівторок підтримали 322 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.
"В Україні державний облік лісів був проведений в 1996 та 2011 роках. Наразі актуальної інформації про ліси України немає. При цьому процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних лісовпорядкування не дозволяє отримати статистично достовірні оцінки показників", - йдеться в пояснювальній записці до документа.
У ній зазначається, що національна інвентаризація лісів в Україні дозволить забезпечити органи державної влади та суспільства в отриманні статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану та динаміки лісів в державі, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси.
Законопроект передбачає, що проведення національної інвентаризації лісів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджується Кабінетом Міністрів України.
У документі зазначається, що відомості, отримані за результатами інвентаризації, мають невідкладно вноситися до Державного земельного кадастру.
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https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82?src=hashtag_click #нам_пишут Сперва всей страной не можем потушить пожары в Чернобыльской зоне, а затем оттуда вывозят лес-кругляк. Происходит всё это на КПП "Дитятки". - https://twitter.com/Valera1509/status/1267769229304115201
Для удобрения....
Лес утешался мыслю, что из него сделают гроб для "лесоруба"..
Скоро грибы негде будет собирать