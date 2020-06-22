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Новини Силовики
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ДБР повідомило про підозру чиновнику лісгоспу на Харківщині, який "не помітив" вирубки дубів на 4 млн грн

ДБР повідомило про підозру чиновнику лісгоспу на Харківщині, який

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві, 22 червня повідомили про підозру майстру лісу ДП "Красноградське лісове господарство".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, чиновник підозрюється у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, майстер лісу під час виконання своїх службових обов’язків "не помітив" як сторонні особи вирубали на території лісництва понад 250 дубів. Унаслідок чого державі завдано збитків на майже 4 мільйони гривень.

"Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Харківської області. Оперативний супровід - Управління СБУ в Харківській області. У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Такою масовою вирубка лісів була в Україні лише після війни, - WWF

Автор: 

вирубка (169) ліс (768) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Харківщина (6054) ДБР (3492)


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Тільки на Харківщині? Да таких "сліпих" чинуш по Україні-хоч греблю гатити можна! Вже стільки лісів поспилювали!
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22.06.2020 23:22 Відповісти
Ех, жытухаваравская, судьбинушка нельогкая... Атхавал зонушки 3годка и 4ляма в карман...
Залатыекупаланагрудинаколаты...
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22.06.2020 23:23 Відповісти
Хіба тільки 250 там 250 000 вирубали, якщо не більше залишили одні липки та вовче лико.
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22.06.2020 23:32 Відповісти
А хто рубав?
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22.06.2020 23:47 Відповісти
Люди рубали, під керівництвом відомої всем особи.
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22.06.2020 23:54 Відповісти
Ну тепер нехай не скиглять.
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22.06.2020 23:56 Відповісти
Подобные ущербы измеряются не миллионами , а десятками лет восстановления .
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23.06.2020 00:25 Відповісти
Сокира сидить в Києві, а вирубує і випалює ліси по всій Україні. Враховуючі те, що лісів в Україні вже менше 15 відсотків її території, а кругом будуть жовті пенькі на фоні синього неба як символ тотально корумпованої влади і тако ж дебільгного населення, та велика пустеля Єшилькум, немає за що зачепитись правоохоронцям.
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23.06.2020 06:54 Відповісти
Не понял....
А где КОНФИСКАЦИЯ этих 4 лямов?
Лично я ворам прощать ничего не собираюсь!!!!
Пусть сдает поддельников и делит расходы,или тянет сам всю сумму!
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23.06.2020 11:07 Відповісти
 
 