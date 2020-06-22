ДБР повідомило про підозру чиновнику лісгоспу на Харківщині, який "не помітив" вирубки дубів на 4 млн грн

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві, 22 червня повідомили про підозру майстру лісу ДП "Красноградське лісове господарство".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, чиновник підозрюється у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, майстер лісу під час виконання своїх службових обов’язків "не помітив" як сторонні особи вирубали на території лісництва понад 250 дубів. Унаслідок чого державі завдано збитків на майже 4 мільйони гривень.



"Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Харківської області. Оперативний супровід - Управління СБУ в Харківській області. У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - наголошується в повідомленні.

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