Нацбанк принял полномочия по регулированию ломбардов, кредитных и страховых компаний
"Сплит "- одна из крупнейших реформ на финансовом рынке и одна из самых сложных, ведь она требует одновременно и трансформации Национального банка, и перенастройки участников рынка, а также параллельную наработку концепций развития каждого сегмента небанковского финансового рынка.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ, об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий.
"Сплит" дает Национальному банку возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность более комплексно и эффективно благодаря регулированию не только банковского, но и небанковского сектора. Кроме того, он должен способствовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС в рамках имплементации директив и других документов ЕС и приведение национальной нормативной базы в соответствие с международными стандартами.
"Накопленная проблематика рынка требует актуализации правил ведения деятельности, создания прозрачных условий ведения бизнеса и эффективного регулирования. Реформа небанковского сектора будет способствовать устойчивому развитию экономики страны и созданию возможностей для дальнейшего развития и совершенствования рынка", - отметили в Нацбанке.
"Мы уверены, что добросовестные участники рынка заинтересованы в создании прозрачных и благоприятных условий для ведения бизнеса и будут готовы присоединиться к сотрудничеству с целью реформирования и развития сектора, расширения финансовой инклюзии и внедрения инноваций", - подчеркнул Смолий.
Главная задача регулятора - сделать надзор за деятельностью организаций адекватным тем рискам, которые присущи деятельности каждой из них. В то же время компании, которые работают на базе собственного капитала, не почувствуют чрезмерного присутствия регулятора в свой деятельности.
Напомним, в октябре 2019 президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1069-2 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Среди СН есть три вида людей:
Аваковпитеки.
Люди Эрекции, т.е. Ярема, Стефан, Корней и Абрахам и прочие любители снять корабельную сосну.
и Люди Разумкова.