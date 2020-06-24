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Новини Коронавірус і карантин
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У 2020 році трирічна тенденція зростання доходів українців припиниться, підвищення зарплат малоймовірне, - звіт НБУ

У 2020 році трирічна тенденція зростання доходів українців припиниться, підвищення зарплат малоймовірне, - звіт НБУ

У 2020 році через кризу припиниться зростання реальних доходів населення, яке тривало протягом трьох останніх років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в "Звіті про фінансову стабільність" НБУ.

Основними причинами цього є зниження ділової активності, заробітної плати і зростання безробіття. Разом зі скороченням доходів у квітні різко погіршилися споживчі настрої. Обережніша споживча поведінка вже сповільнила кредитування домогосподарств, проте їхнє боргове навантаження, ймовірно, підвищиться через скорочення доходу. Це очікувано призведе до складнощів із обслуговуванням позик. Водночас через макроекономічну нестабільність схильність населення до заощаджень найближчим часом підвищиться.

Як зазначили в НБУ, зниження темпів зростання спостерігалося ще в 2019 році переважно через уповільнення приросту заробітної плати - основної складової реального наявного доходу.

Запровадження карантинних обмежень одразу позначилося саме на заробітній платі. За опитуваннями Info Sapiens, менше половини респондентів, що працювали до карантину, отримали повністю оплату праці за березень. У квітні вперше з березня 2016 року реальна зарплата зменшилася на 0.5% р/р через нижчу ділову активність та менший попит на робочу силу. При цьому кількість найманих працівників серед опитаних за місяць знизилася на чверть. Третина українців повністю втратила дохід або роботу, а в більш як третини зменшився регулярний дохід родини.

У 2020 році трирічна тенденція зростання доходів українців припиниться, підвищення зарплат малоймовірне, - звіт НБУ 01

За даними Державної служби зайнятості, на кінець травня кількість зареєстрованих безробітних зросла майже в 1.5 рази порівняно з березнем. За оцінками НБУ, цього року реальна заробітна плата не зросте.

Також повідомляється, що навесні відбулося різке збільшення обсягів соціальної допомоги. Зокрема було здійснено доплати до пенсій через коронавірус та щорічну їх індексацію. Скорочення дохідної частини бюджету і ресурсів Пенсійного фонду обмежуватиме можливості соціальної підтримки населення. Крім того, урядом ініційовано масштабні проєкти підтримки середнього та малого бізнесу для збереження ними робочих місць. Також анонсовано розширення програм компенсації процентних витрат за кредитами для фізичних осіб-підприємців. Проте це не мало значного позитивного впливу на доходи населення.

Також читайте: Високий рівень безробіття "знижує" зарплати в Україні

Крім того, негативно на доходах позначилося і падіння зарплати трудових мігрантів. У березні – квітні вона в доларовому еквіваленті знизилася на 9% р/р, хоч за чотири місяці все ще спостерігався незначний приріст. Причиною є менша інтенсивність трудової міграції. Так, від середини березня було обмежено перетин кордонів. Мігранти втрачали роботу, частково чи повністю – оплату праці в країнахреципієнтах. Після зняття карантину та відкриття кордонів очікується поступове збільшення трудової еміграції. Мотивувати до цього буде також зростання безробіття в Україні та попит на робочу силу в країнах ЄС.

"Отже, в 2020 році трирічна тенденція зростання доходів припиниться. Побоювання другої хвилі пандемії короновірусу стримуватиме відновлення робочих місць. Зростання зарплат після зняття карантинних обмежень малоймовірне. підприємств. Скоротиться й дохід фізичних осіб-підприємців, що наразі формує майже чверть наявного доходу населення – цей сегмент карантинні обмеження зачепили чи не найбільше", - йдеться в звіті.

Автор: 

карантин (18172) НБУ (10376) зарплата (2242) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+55
ой, та не треба на вірус перекладати системний спад, який розпочався з літа 2019, коли вперше зафіксували падіння промвиробництва, а в грудні вперше за 49 місяців зафіксували падіння ВВП. тоді ще коронавірус був екзотичним сюжетом з якогось віддаленого китайського міста. коронавірус лише прискорив "здобутки" зебілів при владі
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24.06.2020 15:00
+48
Здобулы разом!
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24.06.2020 14:56
+39
Таки "епоха бідності" скінчилась, почалась епоха злиднів. Ви зробили це разом! Вітаю.
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24.06.2020 14:57
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Это - настоящий прорыв ящитаю ...
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24.06.2020 15:22 Відповісти
В 2020 году из-за кризиса прекратится рост реальных доходов населения, продолжавшийся в течение трех последних лет. Основными причинами этого является снижение деловой активности, заработной платы и рост безработицы. - а как красиво пел перед выборами - зарплата учителям 4 000 долларов, 500 000 новых рабочих мест. - Тьфу !
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24.06.2020 15:23 Відповісти
Зате яка країна ще може похвалитися презедентом, котрий коли бачить корабельну сосну починає підстрибувати, викурює всі свої айкоси і починає повторювати ;баба, баба да!;.
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24.06.2020 15:25 Відповісти
"Зробили разом!". "За що боролись, на те і напоролись"
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24.06.2020 15:32 Відповісти
"Aби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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24.06.2020 15:38 Відповісти
"Хоть паржом!"
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24.06.2020 16:37 Відповісти
Зеленский и коронавирус прекрасно гармонируют и взаимно дополняют друг друга. Так, чтобы никаких шансов...
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24.06.2020 15:39 Відповісти
Зелохи не хотят нормально жить, им интересней выживать.
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24.06.2020 15:39 Відповісти
У 2020 році трирічна тенденція зростання доходів українців припиниться, підвищення зарплат малоймовірне, - звіт НБУ - Цензор.НЕТ 6831
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24.06.2020 15:44 Відповісти
Погоджуюсь- Порошенко вибрали дійсно випадково! Через чотири роки «мудрий нарід» прийшов до тями і на зло всім (!) вибрав Зеленського! Тепер в Україні все на «своїх» місцях. Українці рідкісні вівці.
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24.06.2020 15:48 Відповісти
зэбилы снимите зеленые стринги - не мучайте сраку
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24.06.2020 16:17 Відповісти
Тепер в Україні все на «своїх» місцях. Українці рідкісні вівці.
Верно. Только овцы не украинцы, а укр элита. Порох сдал независимость Украины "западным партнерам", теперь на Украине создается исторически выверенная схема управления данной территорией:

- 1. забугорная элита, устанавливающая основн правила игры и снимающая сливки. Была литовская, польская, российская, теперь - "западные партнеры".
- 2. местные олигархи, делящие то, что им оставили "западные партнеры" (в украинский Нафтогаз их напр не пустили)
- 3. местная власть, делящая те куски, на которые не покусились вышестоящие.
Сейчас идет притирка и утряска этой схемы, вытеснение местных из финансов и рынка земли, и укрепление позиций местных сотников и полковников как противовеса местным олигархам.
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26.06.2020 20:06 Відповісти
Ужас! Как попередники - то крали, как крали! Что аж зарплаты росли....
В стране в которой шла война, был серьёзный экономический рост. Строились новые предприятия. Был чёткий курс на Европу и НАТО, какая-то уверенность в будущем (да, далёком, поляки 20 лет пахали пока не достигли нынешнего уровня), международная поддержка...но, "сваты" - это наше всё. Вот и сидят в парламенте и правительстве - "сваты", с соответствующими результатами.
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24.06.2020 15:52 Відповісти
Зе-электорату нравится, а "сваты" - это святое.
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24.06.2020 15:55 Відповісти
Кто имеет ТВ, тот имеет лоха (с) Беня
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24.06.2020 17:36 Відповісти
"Главное без барыги"
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24.06.2020 16:04 Відповісти
Зеленский давай еще , не останавливайся зебилы должны страдать , за гречку они потом за кого хочешь проголосуют , Нищим наридом легче управлять
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24.06.2020 16:11 Відповісти
при ненавистном зелесрани порошенко в Украине росли зарплаты и пенсии, при всенародном любимчике зеленском, зарплаты только падают. сходили на выборы по-приколу, теперь хохочите.
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24.06.2020 16:13 Відповісти
одним зебильим словом - какаяразница
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24.06.2020 16:15 Відповісти
Странно, когда "крали" и "воровали" - зар.платы росли...тогда конечно всего то было время "барыг" и ворья" +активный прессинг со строны рашки (экономический и военный). Теперь то совсем все по другому
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24.06.2020 16:25 Відповісти
Поэтому в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится Источник: https://censor.net/n3204077

Сюрприз!
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24.06.2020 16:46 Відповісти
Самое интересное в этом то, что зебилы голосовали за клоуна в основном по экономическим соображениям - при шоколадке коммуналка стабильно повышалась 2 раза в год, зато теперь когда при клоуне стало еще хуже, зебилы перебегают к петушарикам и жоппоблоку, то есть быдло готово лечь под кого угодно ради ОБЕЩАНИЙ "дешевой колбасы", ну а на страну, войну с парашкой и т.д. быдлу вообще наплевать, какая разница во всей красе. Кстати именно из-за такого быдла кацапы 100лет назад и смогли захватить Украину и затем смогли развязать террор и устроить голодоморы, потому что быдло не было способно на сопротивление, а активные украинцы или погибли или вынуждены были бежать из страны.
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24.06.2020 16:52 Відповісти
Кинэць кинця эпохи бидности настав! Как неожиданно бл...
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24.06.2020 17:24 Відповісти
73 процентные избиратели Зеленского, скажите, а хуже уже было или ещё пока не было?
И ожидать ли остальным, не голосовавшим за Зеленского, что будет ещё хуже?
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24.06.2020 17:27 Відповісти
Ну наконец-то обещанное окончание эпохи бедности. Начало эпохи нищеты.
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24.06.2020 17:54 Відповісти
Оказывается у нас росли доходы..за счёт бизнеса и заробитчан за границей. В бюджетной сфере кто работает и у пенсионеров полная жопа.
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24.06.2020 18:53 Відповісти
Закончилась эпоха бедности, началась эпоха нищеты! Хотя "какая разница" правильно Зе д-илы?!
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24.06.2020 18:58 Відповісти
Слуга добре послужив що вже за рік одні злидні
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24.06.2020 19:33 Відповісти
чому через зебілів, я теж маю страждати?!
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24.06.2020 19:38 Відповісти
Я еще в марте месяце писал, что зебилы будут на Ковид-19 все сваливать. Далеко до пандемии все началось, зебилы. Не нравилось "мова - віра - армія", безвиз, рост экономики и зарплат? Жрите тупые шутки прыпыздента и дуйте шарики, тупицы.
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24.06.2020 19:44 Відповісти
А я вже думав, що винні папєрєднікі
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24.06.2020 20:16 Відповісти
Європейська комісія закликає Україну продовжувати боротьбу з корупцією та впроваджувати реформи у сфері верховенства права. Як повідомляє «Європейська правда», про це заявила віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.

Вона наголосила, що в умовах пандемії ЄС вирішив зробити виняток щодо надання макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро, і зараз йдуть переговори з Україною щодо політичних умов надання цієї допомоги.
«І ЄС включить умови, які стосуються верховенства права та антикорупційних реформ. Дуже важливо для України залишатися на шляху реформ, особливо тих, що стосуються верховенства права та антикорупції. Коронавірусна криза не повинна стати виправданням за відступ від вже досягнутих результатів або їх розвороту в інтересах олігархів», - сказала Юрова.
Єврокомісар зазначила, що Україна продемонструвала низку досягнень у боротьбі з корупцією, таких як створення Антикорупційного суду.
«Але я стурбована нещодавнім зростанням політизації роботи антикорупційних інституцій. Важливо, щоб всі вони діяли незалежно», - сказала вона.
Юрова також нагадала, що ЄС швидко мобілізував пакет допомоги у розмірі 150 млн євро на підтримку економіки України.
«І ці гроші мають бути використані для підтримки сектору охорони здоров'я і для нагальних потреб, пов'язаних з економічними та соціальними наслідками пандемії, і підтримки найбільш вразливих груп населення», - додала єврокомісар.
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25.06.2020 00:17 Відповісти
А в Украине три года росли зарплаты? Что-то не видно.
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25.06.2020 07:21 Відповісти
Пердставете себе, на моей фирме повышение зарплат было ежегодно до 2018 включительно. В прошлом году сказали, что и так нормально, в этом году такая же тенденция
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25.06.2020 13:06 Відповісти
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