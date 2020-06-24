У 2020 році трирічна тенденція зростання доходів українців припиниться, підвищення зарплат малоймовірне, - звіт НБУ

У 2020 році через кризу припиниться зростання реальних доходів населення, яке тривало протягом трьох останніх років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в "Звіті про фінансову стабільність" НБУ.

Основними причинами цього є зниження ділової активності, заробітної плати і зростання безробіття. Разом зі скороченням доходів у квітні різко погіршилися споживчі настрої. Обережніша споживча поведінка вже сповільнила кредитування домогосподарств, проте їхнє боргове навантаження, ймовірно, підвищиться через скорочення доходу. Це очікувано призведе до складнощів із обслуговуванням позик. Водночас через макроекономічну нестабільність схильність населення до заощаджень найближчим часом підвищиться.

Як зазначили в НБУ, зниження темпів зростання спостерігалося ще в 2019 році переважно через уповільнення приросту заробітної плати - основної складової реального наявного доходу.

Запровадження карантинних обмежень одразу позначилося саме на заробітній платі. За опитуваннями Info Sapiens, менше половини респондентів, що працювали до карантину, отримали повністю оплату праці за березень. У квітні вперше з березня 2016 року реальна зарплата зменшилася на 0.5% р/р через нижчу ділову активність та менший попит на робочу силу. При цьому кількість найманих працівників серед опитаних за місяць знизилася на чверть. Третина українців повністю втратила дохід або роботу, а в більш як третини зменшився регулярний дохід родини.

За даними Державної служби зайнятості, на кінець травня кількість зареєстрованих безробітних зросла майже в 1.5 рази порівняно з березнем. За оцінками НБУ, цього року реальна заробітна плата не зросте.

Також повідомляється, що навесні відбулося різке збільшення обсягів соціальної допомоги. Зокрема було здійснено доплати до пенсій через коронавірус та щорічну їх індексацію. Скорочення дохідної частини бюджету і ресурсів Пенсійного фонду обмежуватиме можливості соціальної підтримки населення. Крім того, урядом ініційовано масштабні проєкти підтримки середнього та малого бізнесу для збереження ними робочих місць. Також анонсовано розширення програм компенсації процентних витрат за кредитами для фізичних осіб-підприємців. Проте це не мало значного позитивного впливу на доходи населення.

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Крім того, негативно на доходах позначилося і падіння зарплати трудових мігрантів. У березні – квітні вона в доларовому еквіваленті знизилася на 9% р/р, хоч за чотири місяці все ще спостерігався незначний приріст. Причиною є менша інтенсивність трудової міграції. Так, від середини березня було обмежено перетин кордонів. Мігранти втрачали роботу, частково чи повністю – оплату праці в країнахреципієнтах. Після зняття карантину та відкриття кордонів очікується поступове збільшення трудової еміграції. Мотивувати до цього буде також зростання безробіття в Україні та попит на робочу силу в країнах ЄС.

"Отже, в 2020 році трирічна тенденція зростання доходів припиниться. Побоювання другої хвилі пандемії короновірусу стримуватиме відновлення робочих місць. Зростання зарплат після зняття карантинних обмежень малоймовірне. підприємств. Скоротиться й дохід фізичних осіб-підприємців, що наразі формує майже чверть наявного доходу населення – цей сегмент карантинні обмеження зачепили чи не найбільше", - йдеться в звіті.