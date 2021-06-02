Хорватія пом'якшила умови в'їзду

Тепер негативний ПЛР-тест, необхідний для перетину кордону, може бути зроблений за 72 години до проходження контролю, а не за 48 годин, як раніше.

Про це повідомив у Twitter посол України в Хорватії Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що раніше Хорватія вимагала ПЛР-тест на коронавірус, який був зроблений за 48 годин.

"Тепер негативний ПЛР-тест буде прийнятий до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Пропуском служитиме також підтвердження про вакцинацію", - написав Кирилич.

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